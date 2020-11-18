SONAY HOCA UYARDI!!!

RÖPORTAJ: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz akşam Beşiktaş Conrat Hotel’de gerçekleşen Gelin Damad Dergisi ve Zeytinburnu Fişekhane’de gerçekleşen Fhasion Tv ödül törenlerinde eşi Orhan bey ile elirinde ödülerle karşımıza çıkan Diş Salığı Hekimi Dr.Sonay Öztan Gökhan’ı yakalar yakalamaz hemen sorularımızı yönelttik. CNN Türk Televizyonu başta olmak üzere bir çok kanalda yaptığı programlarla yakından tanıdığımız ünlülerin ve sosyetenin dişcisinin samimi cevaplarına hiç dokunmadan yayınlıyoruz.

Sonay Hocam yine ödül dolu bir gece geçirdiniz sizi tebrik ediyoruz. Bize yaklaşan bu kış günlerinde ve corona ile mücadele ettiğimiz bu günlerde diş salığımız için neler söylersiniz;

Ağız ve diş sağlığı vücut sağlığının bölünmez bir parçasıdır. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı, sadece düzgün konuşmak, sağlıklı beslenmek, güzel bir gülüşe, ferah bir nefese sahip olmak için değil aynı zamanda bütün vücut sağlığı için çok önemlidir.

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Diş fırçasını düzenli olarak değiştirmek , diş fırçalamak genel vücut sağlığı açısından çok önemli, kaliteli bir yaşamın adımlarından birisidir. Ağız kokusunun en önemli sebebi ağız hijyenimizdir. Bazı hastalıklar ağız kokusuna sebep olabilir. Sinüzitin, tonsilitin ağız kokusuna neden olduğu halk arasında bilinen bir durum değildir. Örneğin mide, bağırsak, akciğer ve gırtlak kanserlerinde de ağız kokusuna sık rastlanır. Dişeti hastalıkları sebebiyle oluşan bakterilerden dolayı kalp damar hastalıkları görülme riskinde artış gözlenmiştir. Diş eti iltihabı, diş kaybı ve diğer ağız ve diş hastalıkları, koronel arter rahatsızlıkları ve diğer tip kalp rahatsızlıklarının artmasında ciddi bir risk faktörüdür.





Diyabet vücudun enfeksiyona karşı direncini azalttığı gibi diş etlerinide etkiler. Diş eti hastalığı, çürük diş kaybı, ağız kuruluğu ve çeşitli ağız enfeksiyonlarının riskini arttırır. Diş eti hastalığı diyabetli kişiler arasında daha sık ve daha şiddetli görülmektedir.

Ağız kuruluğu en sık rastlaştığımız problemlerden birisidir. Stres yine birçok hastalıklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığını da etkilemektedir. Tükrük salgısını azaltarak ağız kuruluğuna neden olur. Ağız kuruluğunda da çürük dişler artar. Parkinson, diyabet, alzahimer gibi hastalıklarda da ağız kuruluğu çok fazla görülür. Ayrıca ağız boşluğunda meydana gelen yaralar bazen ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Ağız içinde oluşan nedeni bilinmeyen 15 günden fazla devam eden iyileşmeyen yaralar söz konusu olduysa kesinlikle ihmal edilmemeli mutlaka bir diş hekimine gidilmelidir. Ağrılı diş eti yaraları gibi ağız sorunları HİV, AİDS gibi hastalıklarda sık görülmektedir.





Özellikle günümüzün çok kötü hastalığı olan corona da eğer ağız ve diş sağlığı yetersiz ise, vücudumuza girmesi ve bu virüse yakalanmamız çok daha hızlı olmaktadır. Oysa ağız ve diş sağlığı, diş eti enfeksiyonu olmayan bir ağızda virüsün bulaşma riskinin çok daha az olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak eğer ki iyi ve bakımlı bir ağız ve diş sağlığına sahip isek vücudumuz da daha sağlıklı, daha hastalıklardan korunmuş, daha dinç olacaktır. Ağız ve diş sağlığı bütün vücudumuzu etkilemektedir yani özellikle corona ile savaştığımız bu günlerde ağız sağlığımıza azami dikkat diyoruz.