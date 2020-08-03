SIRA DIŞI BİR ENERJİ YAKLAŞIMINA GİRİŞ: THETA HEALİNG

O, şifayı bilimle buluşturan isim..

Dünya çapında yüz binlerce uygulayıcısı bulunan sıra dışı bir teknik olan Theta Healing’in kurucusu Vianna Stibal..

Ve benim de şu ana dek gördüğüm, duyduğum, hissettiğim, algısına aklına ve mizah duygusuna hayranlık duyduğum en iyi şifacı..

Kendim de bu tekniğin Uluslararası Eğitmeni&Uygulayıcısı olarak bir çok insanın hayatına dokundum, iyi olmalarına şahitlik ettim. Ve şimdi de Türkiye’ye ilk defa gelen Vianna Stibal ile röportaj yapan ilk Türk olmanın, bu tekniğin daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sunmanın sevincini yaşıyorum..

Theta Healing’i diğer şifa tekniklerinden farklı kılan, onu sıra dışı yapan şey ne?

-İyi bir soru gerçekten, Theta Healing sıra dışı bir teknik çünkü her gün büyüyor, sürekli büyümekte olan bir modalite. Ve aslında sürekli Yaradan’la bağlantı kurabileceğimiz yeni teknikler almaktayız.

Bir sürü uygulama var, Access, Reiki, Yoga vs. bunlardan farklı olarak insanların Theta Healing ile bağ kurdukları şeyi nasıl tanımlıyorsunuz?

-Bence onunla bağlantı kuruyorlar çünkü ruhları biliyor ne olduğunu hali hazırda. Bence biz insanlara kim olduklarını hatırlatıyoruz. Başka modaliteler öğrenmelerinde de hiçbir sıkıntı yok, bu gayet güzel mükemmel bir şey. Farklı modaliteleri de kullanabilirler farklı dini backgroundlardan da gelebilirler , biz sadece onlara Yaradanla nasıl bağlantıya geçebileceklerini öğretiyoruz.

Kendi iyileşme sürecinizi nasıl başkaları için de geçerli kılıp, sürdürülebilir hale getirdiniz? Bunu sistematize ederken, bir teknik halinde getirirken tanımlarken çok zorlandınız mı? Eskiden bu tür çalışmalar bilimsel teamülden tamamen uzaktı çünkü..

-Bence Theta Healing aslında Yaradan ile bağlantı kurmayı öğretiyor bize ve başkalarına da öğretmeyi sağlıyor.Dolaysıyla bize bağlantı kurmayı öğreten bir teknik. Ve hani şunu da düşünüyorum başka birine yardım eden herhangi bir teknik iyidir. Ve Yaradan’ın enerjisi harika bir şeydir. Dolaysıyla bir çok yol olduğunu biliyorum. Biz insanları Theta beyin durumuna sokuyoruz, bu aslında bir tür uyku dalgası, rüyadaki bir hal. Ve aslında oruç halindeki bir duruma sokuyor insanları bu. Ve aslında onların sezgilerini nasıl açığa çıkaracağını gösteriyoruz. Ve var olan her şeyin bir parçası olduklarını onlara fark ettirmeye çalışıyoruz. Ve öğrencilerimin çoğu zaten hali hazırda Yaradan’ı seviyorlar. Ve onlara ben nasıl olacağını gösteriyorum. Yani belli bir hale geçmeyi gösteriyorum ben ama onlar zaten kendi inançlarıyla geliyorlar baştan itibaren. Yani Theta Healer’ların yüzde 99’u zaten insanları nasıl seveceklerini biliyorlar. Ben her bir kariyerden gelen harika şifacılara öğretme ayrıcalığını yaşıyorum bu nedenle. Yani aslında bu hep birlikte yaptığımız bir şey.

Ben kendim de bir esasen bir Fizikçi olarak şunu merak ediyorum, Theta Healing’te yaptığımız şey gözlemci olmak , şahitlik etmek.. Siz Theta’ya başlarken bunu destekleyen kuantum fiziği, dalga-parçacık ikilemi hakkında bir fikriniz var mıydı, yoksa sonradan mı bunun bu şekilde işlediğini anlamlandırdınız, teknikle örtüştürdünüz?

-Hayır ama bazı Fizikçilerle oturdum ben gördüğüm şeyleri çizdim, ve aslında evrenin yaratımına dair gördüğüm şeyleri çizme fırsatım oldu. Ve bu çizdiklerim ne, ne deniyor diye sordum. Benim onlara gösterdiğim şeyin string teori diye bir şey odluğunu söylediler. Ben aslında ne gördüğümü bilmiyordum onlara söyledim onlar da bana neyi gördüğümü açıkladılar. Yaradan’ın açıklaması vardı ama onlarda da teori vardı. Yani aslında karşılıklı bir teyid yapmış olduk. Ve aslında onların zihinleri de düşüncenin gücüne çok açıktı zaten. DNA 4 eğitimi aslında protonları hareket ettirmekle ilgili, atomlara proton eklemekle ilgili. Düşünceyle bunu yapmayı öğreniyoruz.

Katılıyorum kesinlikle, bu mümkün çünkü

-Bunun mümkün olduğunu biliyorum zaten çünkü yapıyoruz şifa anında ama bunun arkasındaki teoriyi konuşmuş oluyoruz. Ama buradaki anahtar saf bir kalbiniz olmalı. Ve saf bir kalp için aslında dört erdemi uzmanlık haline getirmemiz gerekiyor. Cesaret, İyilik, Şefkat ve Bilgelik.

Ve sadece bilge olan birisi düşüncelerini bu yönde kullanabilir. Gerçekten eğlenceli çünkü Yaratıcı bana o kadar harika şey gösteriyor ki. Yani burada bile gördüm bazı şeyleri. Yani kulağa çok çılgınca geldiğini biliyorum. Ve hani bütün sınıfın etrafında gördüm. Böyle bir yeteneğimiz var gerçekten.. Ve tüm kadim kitaplarda her zaman bize ne diyorlar, erdemleri ara. Ve aslında negatif düşünceleri kaldırıp bir şeyleri yap diyorlar.

Ben normalde çok analitik bir insanımdır , Theta’ya inanıyordum ama kuantuma dayandığını görünce bende tam anlamıyla içsellik kazandı. Ben de tüm danışanlarıma ya da benden eğitim alan insanlara bu tarz spiritüel konuları bilimsel tarafıyla anlatıyorum ve gerçekliğini bu şekilde kavrıyorlar kolaylıkla.

-Gerçekten de öyle. Ve hani her bir Fizikçiye, bilim insanına öğrettiğimizde o ‘Ahaa’ anını yaşadılar gerçekten.

Bilim ruhsallığın hep bir adım gerisinde esasen, söylediğiniz şeyleri bilimin sonradan destekliyor olması size ne hissettiriyor?

-Çok mutluyum bununla ilgili. Bence bilime ihtiyacımız var bir şeyi ölçebilmek için. Ve bence ikisi bir araya gelirse zaten gezegen değişebilir. Zaten hali hazırda değişiyor. Mesela insanlar şöyle t-shirtler giyiyorlar, ‘iyilik’ yazan. Ve dünyadaki her ülkede var bu. Ama buradaki fikir düşüncelerinizle bir yasanın içine giriş yapabilmek. Mesela Tesla da yasaların içine girmiş birisi. Yani birazcık elektrik seni öldürebilecekken çok daha fazlası öldürmüyor aslında başka bir şey yapıyor. Yani bunu buldu O. Yani bence iyi olacaktır.

Aileyle birlikte bu işleri yürütmenin, hareket etmenin zorlukları kolaylıkları neler?

Onların konuya dair desteği başından beri ne durumdaydı?

- Ohh güzel soru, Jousha ve Bobi beni okula götürüyordu bilim derslerine sokuyordu veya işte sosyal derslerine sokuyordu.Eskiden lisedeki kariyer günlerine giderdim ,oraya çağırılırdım. Brandy bir lider pozisyonundaydı, O utanıyordu, çünkü annesi psişikti. Sonrasında bir güzellik yarışmasına katıldı Brandy ve şunu buldu oradaki bütün jüri meğer danışanımmış ve öğretmenlerin de yarısı danışanımdı. Ama O her zaman üzerinde çalışma yaptığımda anında iyileşiyordu. Ve ekstra bir dişi olmuştu onun öyle bir sorun da yaşamıştı ve her zaman bana inandılar aslında yani. Ama kardeşlerime gelince , kardeşim geldi benimle bütün sınıfları aldı , babamsa kimseye söylemiyordu utanıyordu yani benim psişik olmamla alakalı. Ama ben kendime psişik de demiyordum, ben kendime sezgisel diyordum, şifacı diyordum, sonra bir kadınla evlendi kadın da şifacılara inanan birisi. Ve o noktaya gelene kadınla evlenene kadar benim yağ sattığımı söylüyordu amcalarım. Sonra ne yapıyorum diye merak etmeye başladı evlendikten sonra. Gerçekten O da çok iyi bir şifacı ve çok iyi şeyler yapıyor. Annem benim ilk kitabımı editleyen kişi.Ve bir çok kelimeyi birbirine karıştırdı. Ve içine İncil’den bir pasaj ekledi. Tabi ki başka bir editöre gittim gerçek kitabı çıkarmak için, Parkinson hastası olduğu için kişiliği bazen değişime uğruyor. Bazen benden şifa istiyor,bazen de hiçbir şey istemiyor. Bazen sadece İsa iyileştirebilir diyor, sonra bazen geliyor beni iyileştir diyor. Diğer kardeşlerime gelince, üç tanesi hiçbir şey istemiyorlar bunla ilgili hiçbir şeye bulaşmak. Ben küçükken evden ayrılan bir erkek kardeşim var, O bunu seviyor gerçekten. Yani sadece kız kardeşim diye de seviyor olabilir. Yani iyileşmenin de güzel olduğunu düşünüyor sonuçta.

Neredeyse 27 yıllık süreçte sizi en çok zorlayan ve motive eden şey ne oldu?

-En büyük mücadele şu oldu, Yaradan’ı seviyorum, ailemi seviyorum ve öğrencilerimi seviyorum. Burada kalmak aslında benim için en büyük mücadele. Bazen çünkü gerçekten yuvaya geri dönmek istiyorum.

Peki en çok motive eden şey?

-Aynı şey. Gidebilecek bir yuva var. Söz verdiğim şeyi bitirebilirim ve gidebilirim. Ama ailem var, Tanrı var ve dünyada kalmak bir yere gidememek var. Büyük bir mücadele bu benim için..

Baktığında küçük bir noktadan başlıyorsun, kendini iyileştiriyorsun, bir teknik geliştiriyorsun ve sonrasında yüzlerce binlerce insanın bu bayrağı devralması nasıl hissettiriyor?

-Doğru hissettiriyor bana. Birbirimizi buluyormuşuz gibi hissettiriyor. Ve yalnız olmadığımı hissettiriyor. Ve aslında hep bir araya geldiğimizi ve birbirimizi bulduğumuzu bir seviyede hissettiriyor ve bu da beni mutlu ediyor.

Türkiye’deki potansiyeli nasıl buldunuz?

Bir de Türklerle bir kan bağınız olduğuna dair bir efsane dolaşıyor burada,bu doğru mu? Türklere karşı ayrı bir sempati duyduğunuz en azından?

-Türkiye benim için çok özel. İkisi de doğru. Şimdi genetik soyağacımıza baktık biz gen ağacımıza ve Türklerle bağlantımız olduğunu fark ettik. Sadece DNA testi üzerinden değil aynı zamanda soy ağacı üzerinden de gördük bunu. Yani bence eminim herkes biraz Türktür. Ve bir hatıram var. Başka yer ve zamanlar varsa eğer benim bu zamana dair Türkiye’yle ilgili bir hatıram var. Bana yardım etmeleri ve hayatımı kurtarmalarıyla ilgili. Bu aslında kadim bir ata hafızası da olabilir. Ama bu benim hatıralarımdan bir tanesi. Dolaysıyla Türkiye benim için çok önemli.

Hiçbir şey efsane değil o zaman?

Peki önümüzdeki süreçte ne tür sınıflar açmayı planlıyorsunuz? Aklınızda ne tür projeler var?

-Gelecek yıl Basic, Advance ve Derin Kazma’yı öğretmek için geri geliyoruz, dört ilişkiler sınıfını ve sezgisel anatomiyi vereceğiz.

Yeni bir sınıf açmaya dair projeniz var mı peki?

-Şimdi bir tane yeni var aslında varoluşun seviyeleri 2 sadece bir kez öğretildi şimdiye kadar. Ve aslında sadece yarısını öğretebildik. Çünkü öğrencilerin bir kısmı buna hazır değillerdi. Ama egzersizleri yapabildiler. Sadece teorisi için hazır değillerdi. Çünkü mantıklı gelmesi gerekiyordu zihinlerine. Şimdi DNA4 sınıflarına başlıyoruz. İlk DNA4 sınıfını yapacağım yakında, baya ilginç gerçekten. Dört tane sınıf olacak ve hangi egzersizlerin olması gerektiği konusunda emin olmaya çalışıyorum. Ve çoğu bunların aslında düşündüğümüzden daha fazla ne kadar hayatımızın üzerinde kontrol sahibi olacağımızla alakalı ona odaklı. Ve aslında zamanın ileri geri hareket etmesi teorisiyle ilgili.

Şimdi aslında mesela düşünürsek rahimdeki bebek egzersizinde de aslında zamanda geriye gidiyosun ve bebeği sevgiyle kucaklıyorsun. Ve aslında aşikar ki bu kişiyle ilgili bir sonucu etkileyecektir.

Tabi bundan biraz daha ilginç olacak bu seminerler. Ama çok eğlenceli. Seviceksin, çünkü çok fazla bilimsel enerjiyle dolu. DNA4’e bayılacaksın.

Aslında bir sınıfı verirken insanların rahat hissetmesini sağlamak lazım. Çünkü deneyimlediğimiz her şey bir mucize sayılabilir. Ve aslında atalarımızın bir şeylerle ilgili mucizelerle ilgili yazdıkları şeydeki masumiyeti korumak istiyoruz.

Tabi daha çok sorum var ama zamanınızı almak istemiyorum fazla.

Türkiye’deki Theta Healer’lara genel bir mesajınız var mı?

-Yani ben onların doğuştan şifacı olduğunu düşünüyorum , DNA’larında olduğunu düşünüyorum bunun. Ve şöyle görünüyor aslında sınıfımdaki herkes bir Yaradan enerjisine sahip hali hazırda. Ve pek çok uygarlık da burada başladı bu topraklarda. Yani aslında dünyaya yaymak için anahtar nokta burası. Ve ben sadece onlara kutsamalar sevgi göndermek istiyorum. Her zaman benimle çalıştıkları için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk kitabım çıktığı zaman çok kötü şekilde çevrilmişti. Ve tüm ilk hocalar da gidip o kitabı aldılar. Ve daha iyi bir yayıncı bulduk. Ve daha harika hale getirdik onu tekrar çevirtip yayınladık. Ve bunu benim için yaptılar, o yüzden şükranla karşılıyorum.

Son bir şey sorucam, çünkü merak ediliyor konuşuluyor. Neden şapka taktığınıza dair bir çok şey söyleniyor. Nedir aslı astarı Allah aşkına?

- Milyonlarca neden var bununla ilgili. Montana’da bir çok insan şapka takar, o yüzden mükemmel.

Diğerleri takmıyor ama?

-Jousha sürekli giyiyor aslında. Guy da dışarı çıktığı zaman takıyor. Aynı zamanda öğretirken de kafamı örtmem söylendi bana.

Bizim için de geçerli mi?

-Aslında nerede öğrettiğine göre değişir. Başlarda hiçbir şey takamıyordum kafama çünkü acıyordu ama şimdi her yerde şapka takıyorum. Ve saçım da beyaza dönüyor. O yüzden iyi bu sonuç.

Ama bence kadim yazıtlarla ilgili , kutsallıkla ilgili bilgi veren bir kadınla ilgili bu yazılar. Ama çok emin değilim bundan. Muhtemelen 8 yıl önce Yaratıcı sahnede başını kapat diye haber vermişti. O yüzden elimden geleni yapıyor. Belki bu tüm milletlere saygı da olabilir. Yaratıcı her sınıfta herkesin ayağına günlük yağı da sürmemizi söyledi. Yani aslında hatırlamayı uyaran tetikleyen bir yönü var. Ve aslında ayağa koyduğun zaman o yağı senin hizmet halinde olduğunu sana hatırlatıyor. Belki Yaratıcı bu şekilde daha iyi düşünüyodur, saçını düzeltmenle ilgili endişelenmen gerekmiyor.

Genelde nagatif enerjiden etkilenmemek için diyorlar ya?

-Belki de, bunu çıkıp sormam lazım. Bişey biliyorum, bu yaz mesela öğrencilerimden beni görenler bahçeden tanıyamamışlar. Ama genelde giyiyorum tabi ki.

Çok teşekkür ederim tüm sorularımı içtenlikle yanıtladığınız için, seneye dört gözle bekliyor olacağız yeniden..