Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.407,57
ALTIN
978,49
DOLAR
16,84
STERLİN
20,43
EURO
17,58
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli...
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SİNAN SİCİMOĞLU: GİZLİ SAKLI DİZİSİNE TAM OLARAK ROMANTİK KOMEDİ DİYEMEYİZ

GİZEM YILDIZ'ın röportajı için tıklayınız...

04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:14
SİNAN SİCİMOĞLU: GİZLİ SAKLI DİZİSİNE TAM OLARAK ROMANTİK KOMEDİ DİYEMEYİZ

Merhaba Sinan Bey, şuan sizi Gizli Saklı dizisinde Kebapçı Kadir olarak izliyoruz. Biraz buradaki karakterinizden bahseder misiniz?

Kadir karakteri enteresan bir karakter hem sert ve kötü işlerle uğraşan bir insan hem de sosyal medya fenomeni yani bu karakterin iki yüzü var o anlamdan biraz derin bir karakter yani hem sevimli ve komik olması gerekiyor hem de sert. Çok ince bir çizgi ama böyle beni zorlayan rolleri seviyorum.

Newyork in Newyork filmiyle oyunculuk kariyeriniz başlamış. Hayatınızın dönüm noktası diyebilir misiniz?

Evet kesinlikle.. Çocukluk hayalimdi oyuncu olmak.. Kendimi bildim bileli televizyonda gördüğüm çizgi filmleri sevdiğim karakterleri taklit etmek değişik aksanlar yapmak ve insanları bu şekilde eğlendirmeyi çok severim. Annem’in İrlandalı olmasıyla beraber iki farklı kültürde büyüyüp hem oradan biraz hem Türkiye’den biraz ilham almak oyunculuğuma çok şey kattı diyebiliriz. New York New York‘a geçince ilk set deneyimimdi. Bugün bile unutmam İlk sahnemi, çok heyecanlanmıştım hoca o heyecanı görüp Serdar Gözelekli’ydi ilk hocam. O heyecanımı görüp bana Sinan şurada bir tavuk dansı yapsana bir dedi şaşırıp kalıp baktığımı hatırlıyorum böyle bir, sonra oyunculuk eğitiminde yaptığımız kendimizi rahatlama tekniklerinden anladım Hocanın ne yapmak istediğini ve o hareketi yaptım ve rahatladım. Sonra oturdum ve sahneye başladık.. Sahne bittiğinde inanılmaz güzel bir heyecan yaşadığımı fark etmiştim ve güzel geçmişti.

Sizi genelde mafya dizilerinin veya karakterlerinin içinde izledik. Bu sizin tercihiniz miydi?

Hayır benim tercihim değil, ama şu ana kadar öyle gelişti, daha farklı karakterleri de canlandırmak çok isterim. Herhalde tipimden dolayı, her role girebileceğimi düşünüyorum. Bir insanın içinde bence oyunculuk ya var ya yok. Tabii ki de geliştirilebilir bir şey, bir de işini gerçekten çok sevmen gerekiyor çünkü zor bir iş.

Oyuncu olmanın sizi en çok mutlu eden yanı nedir?

Beni en çok mutlu eden yanı sevdiğim işi yapabilmek yani kısacası bahsettiğim gibi çocukluk hayalimi yaşamak. Bu gerçekten bana biraz meditasyon gibi geliyor yani kendini kamera karşısındayken komple bırakmak. Ben oynarken kendimi daha canlı hissediyorum. Umarım uzun bir yolculuk olur.

Zor bir mesleğin içerisindesiniz. Hem popüler olmak hem de ayakta kalabilme savaşının içinde olmak yorucu mu?

Kesinlikle yorucu ama benim beynimi meşgul tutuyor, her zaman sağlıklı ve fit olmamı destekliyor, iyi bir hayat sürmemi bana sağlıyor, fiziksel olarak ve mental olarak, o yüzden çok seviyorum. Kendimde çok azimli ve yerinde duramayan bir karakter olduğum için tam bana göre bir iş diyebiliriz. Oyuncu olmasaydım sporcu olurdum ama geç kalmıştım ona.. Öyle bir disiplinin ben de olduğuna inanıyorum.

Özellikle son dönemlerde oyunculuk “şöhret “ olma hevesiyle çok karıştırılıyor. Sizce oyunculuk kavramı değişiyor mu?

Bu bir tercih meselesi ben sevdiğim işi yaptığım için yanında tabii ki de artıları ve eksileri olacaktır.

Bugüne kadar hayallerini gerçekleştirmiş bir Sinan mı var karşımda?

Kesinlikle hayır. Pazartesi günü yurtdışına çıkış yapıyorum uluslararası bir projede oynamak için. Bu benim en büyük hayalim. Zaten kendimi daha çok Türk gibi hissettiğim için ülkemi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek en büyük hayalim. Ama daha yolun başı ve hedeflerim var tabii ki büyük hedefe bakmak yerine her gün az az üstüne koyarak gitmek tercihim. Dediğim gibi kesinlikle daha yolun başında olduğumu düşünüyorum, gün gün hazmede hazmede, yavaş yavaş ilerlemek benim için daha iyi. Şu an tam doğru yerdeyim diyebiliriz, zamanlamam iyi diyebiliriz.

Bir romantik komedi dizisinin içerisindesiniz. Sizce bu tür diziler hak ettiği karşılığı buluyor mu?

Bence buluyor niye bulmasın yani bizimki de tam romantik komedi değil aslında biraz aşk biraz komedi biraz gerginlik biraz dram.

Hayattaki en büyük motivasyonunuz nedir?

Hayattaki en büyük motivasyonum her gün bir önceki günden daha iyi olabilmek kendimle yarışıyorum açıkçası ve tabii ki de aklında bulunuyor yapamaz edemez olmaz diyenler aklımın bir köşesinde duruyor bunlar benim için birer motivasyon kaynağı kesinlikle

Kendinize vakit ayırır mısınız?

15 aylık bir alman pointer köpeğim var 9 aylıkken sahiplendim. Hep köpek istiyordum da hiçbir zaman yeltenemedim. O ilanı görünce dedim ki tamam köpeği alıyorum. Tek başıma yaşıyorum, köpeğimle evimde ve doğanın içinde olmayı çok seviyorum.

Çalışırken dinlenenlerden misiniz yoksa mutlaka bulunduğunuz yerden uzaklaşmak mı istersiniz?

Yok ben İşimi çok seviyorum haftalık program geldiğinde kendimi ne kadar çok görüyorsam o kadar mutlu ölüyorum. Aktif olmayı seven biriyim. O yüzden bu mesleği seçen bir insanım.

Bir yol ayrımında kaldığınızda yol sizi nereye götürür? İkilemde kaldığınızda karar vermekte zorlanır mısınız?

Bir yol ayrımında kaldığımda üç tane arkadaşıma danışarak sonra tabii ki de kendim karar vererek yolumu seçerim ama mutlaka o üç arkadaşıma sorarım. Sonunda tabii ki de karar benimdir.

Şuan bulunduğunuz yerden mutlu musunuz?

Şu an bulunduğum yerden mutluyum tabii ki, ama şu an bulunduğum yerde olmasam da mutlu olurdum çünkü şükrediyorum her zaman. Üç şey benim için çok önemli bu hayatta; şükretmek, ne olursa olsun azimli olmak ve mütevazi kalmak. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.

           

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sinan Sicimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE’DE BULUŞMUŞTUK
MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE’DE BULUŞMUŞTUK
﻿Bir Sinan Demir Projesi “Tolstoy’un Mektubu Dergisi”
﻿Bir Sinan Demir Projesi “Tolstoy’un Mektubu Dergisi”
Müslüm Baba kabri başında dualarla anıldı!
Müslüm Baba kabri başında dualarla anıldı!
“SISKA KELİMELER” & “DIŞ DUVAR YALNIZLIĞIM”
“SISKA KELİMELER” & “DIŞ DUVAR YALNIZLIĞIM”
“Dünya Turu Yapmaya Ne Kadar Hazırsın?”
“Dünya Turu Yapmaya Ne Kadar Hazırsın?”
BURCU ASLAN’DAN HEM KİTAP HEM ŞARKI GELDİ
BURCU ASLAN’DAN HEM KİTAP HEM ŞARKI GELDİ
ELİNKA EMEL GÜNEŞ: “Öğrencilerimin sanatı sevmeleri için çaba gösterdim”
ELİNKA EMEL GÜNEŞ: “Öğrencilerimin sanatı sevmeleri için çaba gösterdim”
HÜLYA YÜKSEL: HAYAT, NEDENLERİ GERİDE BIRAKTIĞINDA BAŞLAR
HÜLYA YÜKSEL: HAYAT, NEDENLERİ GERİDE BIRAKTIĞINDA BAŞLAR
Kültür Bakanlığı Sanatçısı  -  Klasik kemençe ustası ELİF CANFEZA GÜNDÜZ
Kültür Bakanlığı Sanatçısı  -  Klasik kemençe ustası ELİF CANFEZA GÜNDÜZ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول