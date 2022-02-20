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SEZER SARIGÖZ, “NE AY GECEDEN” ŞARKISIYLA VİRAL OLDU

Youtube’da yayınladığı akustik performansları ile milyonlar dinlenen genç müzisyen Sezer Sarıgöz, yeni teklisi olan “Ne Ay Geceden” şarkısını Goed Music etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu. Şarkının sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Yiğit Seferoğlu ve Sefa Nuh Polat’a ait. Sarıgöz, “Ne Ay Geceden” şarkısı yayınlanmadan bir kısmını Tiktok hesabından paylaşınca, kısa sürede viral oldu. Bir milyona yakın izlenme sayısına ulaşan videonun üzerine, binlerce kişi “Ne Ay Geceden” şarkısına videolar çekti. Bizler de kendisi ile röportaj yaptık. Şimdi sizlerle…

20 Şubat 2022 Pazar 14:39
SEZER SARIGÖZ, “NE AY GECEDEN” ŞARKISIYLA VİRAL OLDU

Merhaba Sezer, öncelikle nasılsın? Hayat nasıl gidiyor?

Teşekkür ederim Elif Hanım. Hayat şu anlık benim için çok güzel gidiyor.

Seni hayranların ve daha yakından tanımak isteyenler için Sezer Sarıgöz kimdir, nasıl biridir, anlatabilir misin?

Öncelikle Kastamonuluyum. Doğup büyüdüğüm şehir İstanbul. Müzikle içli dışlı olmayı yazıp bestelemeyi seven birisiyim kısacası müziğe aşık birisiyim diyebiliriz. Yazıp çizmeyi sporla ilgilenirim en önemlisi de çok sabırlı birisiyimdir.

Ne Ay Geceden” şarkının hikayesi ne, sözü ve müziği şarkının sana aitmiş. Neyden ilham aldın bu şarkıda?

“Ne Ay Geceden”e büyük bir ilgi olacağını düşünüyordum fakat gerçekten hissettiğim şeylerin gerçekleşmesi beni inanılmaz motive edip çok sevindirdi.

Şarkın çıkmadan önce Tiktok’ta viral olmuş. Planladığın bir şey miydi, anlık mı gelişti bu durum?

Aslında şarkılarımı yaparken herkes gibi benimde farklı bir yazma stilim var inanır mısınız yazarken bir şeyi düşünerek değil de anı yaşayıp o anki ilhamı kullanarak yapıyorum ama “Ne Ay Geceden” için senelerin verdiği müzik aşkının ortaya çıkması diyebiliriz

Geçtiğimiz yıl Oğuzhan Koç’un sahnesine konuk oldun. Geçtiğimiz günlerde şarkını da paylaştı. Oğuzhan Koç senin için ne ifade ediyor?

Oğuzhan Koç gerçekten bana güzel şeyler kattı en azından kendi tecrübeleri bir nebzede olsa bana aktardı şarkıları yazmaya da Oğuzhan abi sayesinde başladım diyebiliriz. Kısacası Oğuzhan abi bestelerime çok şey kattı diyebiliriz.

Klipte “Ay” vurgusu yapılmış, şarkının sözlerinde de geçtiği gibi. Klibin bu şekilde olmasını sen mi istedin? Nasıl geçti klip çekimleri?

Klibin bu şekilde olmasını ekip arkadaşlarımla beraber belirledik klip çekimlerimizde gayet mutlu sorunsuz bir şekilde geçti diyebilirim

Youtube’da akustik performansların milyonlar dinlenmiş. Akustik performanslara devam edecek misin?

İnanılmaz akustik performanslar hazırlıyoruz içinde kendi şarkılarımda olmak üzere…

Söz ve müzik yazma yeteneğin var, çok güzel şarkılar yapıyorsun. Türkiye’de “Mutlaka şarkımı seslendirmeli” dediğin, hayalinde bir sanatçı var mı?

Şu anlık şarkılarımı okumasını istediğim birisi yok ama ileride olabilir

Hemen şunu da sormak istiyorum, düet yapmak istediğin birisi var mı peki Türkiye’den?

Oğuzhan Koç olabilir.

Bundan sonra nasıl bir Sezer Sarıgöz şarkısı dinleyeceğiz, planın belli mi?

Bundan sonra “Ne Ay Geceden” tadında güzel ve bir o kadar da özel bir şarkı dinleyebiliriz.

Eminim ki hayranların konser vermeni de isteyecek, bu şarkıdan sonra. Konser planların var mı yakın tarihte?

Konser planlarımız var tabii ki de istek olduğu sürece gerçekleştirmeye çalışacağız.

Son dönemlerde rap müziğin ön plana geçmesi ve pop müziğin geride kalmasını nasıl değerlendiriyorsun?

Yani pek fazla yorumda bulunmak istemiyorum ama insanların artık farklı şeyler aradığını görüyorum ve rap o tadı veriyor şu dönemde diyebilirim.

Türkiye’de genç yeteneklere verilen desteği yeterli buluyor musun? Zorlukları var mı bu sektörde olmanın?

Türkiye’de bence genç yeteneklere verilen değer çok az ve bu işin inanılmaz zor bir tarafı da var en zoru da zaman, sabırlı olmak sıkı çalışmak diyebilirim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Beni seven ve bana kucak aça herkese teşekkür ederim. Çok güzel projelerle birlikte olacağız.

• 5 KELİME İLE SEZER SARIGÖZ NASIL BİRİSİDİR?

Doğum Tarihi: 04.05.1999

Burcu: Boğa

En sevdiği huyu: Umursamaz

En sevmediği huyu: Üşengeçlik,

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Mavi

En sevdiği film: Harry Potter

En sevdiği söz: Her kötülüğün içinde bir iyilik her iyiliğin içinde bir kötülük vardır

Röportaj: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sezer SarıgözNe Ay GecedenElif Hayvalı
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