Sezen Aksu İle düet yapmayı çok istiyorum

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Yaptığı şarkılarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Anıl Alan ile Önceki gün bir araya geldik. Kendi penceresinden yorumladığı müzik sektörünü ve şarkılarını konuştuğumuz özel söyleşimizi sizler için derledik…

Anıl Alan desek kendi yaşam hikâyenizi nasıl anlatırsınız?

Çocukluğumdan bu yana, müziğe aşırı bir ilgim vardı ve hâlâ da devam ediyor.

Bu sevgim ve ilgim, ailemden kaynaklı. Ailemde herkes hep türkü dinliyordu beni de öyle yetiştirdiler. Bazen bana ağır geliyordu bu müzikler ama bende zevkle bu müzikleri dinliyordum. O çocukluk döneminde Arif Sağ ve Musa Eroğlu’nu dinliyordum ama Sezen Aksu’nun şarkıları çok hoşuma gidiyordu. Müzikal anlamda eğitim almak ve albüm yapmak en büyük dileğimdi. Bunlar çok şükür bana nasip oldu ve istanbul'a gelerek bu hayallerimi gerçekleştirdim.

Müziğe başlamanız nasıl oldu ve kimler sizi müziğe teşvik etti?

Dediğim gibi çocukluğumdan bu yana içimde bu müzik sevgisi hep vardı. Çevremdekiler sesimi çok beğeniyordu. Bana çok destek oldular ve bu yola çıktım.

Sizi Haydar Alan ismiyle tanıdık fakat adınızı değiştirdiniz? Neden böyle bir değişikliğe gittiniz?

“Haydar” ismini değiştirmeyi sadece ben istemedim. Yapımcım ve basın danışmanlarımın etkisi de çok oldu. Slov şarkılarda “Haydar” ismi ağır olduğu için yeni ismimin Anıl Alan olmasına karar verdik. Bu kararımdan da oldukça memnunum.

Her türlü şarkıyı seslendiriyorsunuz peki, sizin kendinize yakıştırdığınız tarz hangisi?

Her türlü şarkıyı okurum ama tarzıma yakışan slov şarkılar ve özgün müzik.

Kliplerinize dijital ortamda büyük ilgi oldu? Bundan bahseder misiniz?

Kliplerim tüm sosyal medya ve dijital ortamda çok büyük ilgi gördü. Çok mutlu oldum. Bana gösterilen bu büyük sevgi için gerçekten herkese çok teşekkür ederim.

Halkımızdan birbirinden güzel yorumlar alıyorum. Böyle güzel yorumlar dönüşler aldıkça daha çok eser hazırlıyorum bu beni heveslendiriyor.

Sizi ön plana çıkaran eseriniz hangisi?

Beni ön plana çıkaran klip çalışmam, değerli hocam Nurettin Rençber imzalı “Ciran” adlı eseri oldu.

Korona müzik hayatınızı nasıl etkiledi?

Korona müzik hayatımı etkilemedi. Çünkü pandemi döneminde Ciran adlı klibim sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hâlen görmeye devam ediyor.

İzlenme rekorları kıran klibinizin hikâyesi nedir?

Galiba ciran isimli eserimizde halkımız kendini buldu. Bence o klipteki kurgu, sözler ve müziğin kalitesi eserimizin izlenme oranını artırdı.

Albümlerinizden bahsedelim. Beklediğiniz ilgiyi gördünüz mü?

İki tane albüm yaptım ve o albümlerim ilk göz ağrılarım benim. Tabii ki ilgi gördüm ama

Ciran isimli çalışmayla büyük bir çıkış yakaladım.

Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Yeni single çalışmam var. “Sonlanmış Aşk Hikâyem” adlı çalışmam, 20 Nisan’da tüm dijital platformlar da yayınlanacak. Ayrıca İngiltere’de ikamet eden müzisyen sanatçı, sevgili Thesami bey ile çok yakında yepyeni bir düet çalışması ile siz müzik severler ve halkın beğenisine sunacağız.

Söz yazıyor musunuz, beste yapıyor musunuz?

Tabii ki çok sayıda yazdığım şiirler ve sözler var. Yakın zamanda kendi bestelerimlede sevenlerimle buluşacağım.

Aşk ile aranız nasıl? Hayatınızda biri var mı?

Aşk hayatım da, şu an kimse yok ama ilerleyen zamanlarda tabii ki düşünüyorum.

Sevenleriniz sizi sosyal medyadan nasıl takip edebilirler?

Instagram adresim anilalanofficial, facebook adresim ise anıl alan. Bu adreslerden girip bizi takip ederse değerli sevenlerim çok sevinirim.

Hangi enstrümanları çalıyorsunuz?

Bağlama ve gitar çalıyorum ayrıca birçok enstrümanla da yakından ilgileniyorum.

Sizi sık sık ulusal basında görüyoruz, basının ilgisi sizi mutlu ediyor mu?

Ben de çok mutlu oluyorum neredeyse her gün haberlerde ve magazin sayfalarında yer alıyoruz. Bu haberlerin yayınlanması beni çok ama çok mutlu ediyor.

Farklı sanatçılarla düet yapmayı düşünüyor musunuz?

İntizar ve Buray ile düet yapmak isterim iki sanatçımızı da çok seviyorum. Şarkılarını bol bol dinliyorum.

Sezen aksu’ya olan sevginizi biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz?

Sezen Aksu’yu çok ama çok seviyorum. Çocukluğumdan beri kendisiyle düet yapmak, kendisiyle tanışmak ve şarkılarını okumak en büyük hayallerimden bir tanesi.

Örnek aldığınız ustalar var mı?

Örnek aldığım ustalar tabii ki var. Bu ustalar Arif Sağ, Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli’dir.

Kendi jenerasyonunuzda beğendiğiniz sanatçılar var mı?

Evet çok beğendiğim ve sevdiğim sanatçılar Buray, İntizar ve Mabel Matiz’dir.

Son olarak takipçilerinize neler söylersiniz?

Beni takip eden, etmeyen, yorum yapan, yapmayan herkese çok teşekkür ederim, tüm sevenlerimin ilgisinden oldukça memnunum.

Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve beni takipçilerimle buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…