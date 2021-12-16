Seyhan Soylu; Seda Sayan Benim Sünnet Düğünümde Şarkı Söylüyordu! 

Röportaj: Aslan Sayım

Gündeme dair iddalarıyla son dönemlerde adından sıkça bahsettiren Seyhan Soylu yeni nesilin başarılı gazetecilerinden Aslan Sayım’a konuştu! Seda Sayan 58 yaşında Olamaz benim Sünnet düğünümde şarkı söylüyordu! Bu iddalar Kadırgalıyı kızdıracak! İşte o röportajdan kesitler!

Google yaşınız doğru mu?

Seyhan Soylu: evet 55 yaşındayım doğru. Yaşımı saklamam ayrıca hissettiğin yaşta önemli insan içim 35 yaşında görünüyorum kendime çok iyi bakıyorum.

Ünlüler yaşını hep küçültüyor. Seda Sayan Google da 58 yaşında yazıyor. Seda Sayan sizden 3 yaş mı küçük yani?

Seyhan Soylu: Seda Sayan benim sünnet düğünümde sahne aldı. Şarkı söyledi. Bu yaş kompleksi ünlülerde olması beni şaşırtıyor. Kendine baktığın sürece ünlülerin yaşı yoktur bence. Ben 7 - 8 yaşındayken kendisi 18 yaşında ise 10 yaş var aramızda 58 değil 68 dir o!

Seyhan hanım herkes sizden korkuyor. Bunun nedeni nedir?

Seyhan Soylu: Aslında herkes korkmaz benden! Namussuzlar, doğru yolda olmayanlar korkar! Korksunlar zaten yolunda işinde gücünde olmayanların benden korkması güzel. Kurduğum bir çok dostluklarım var bu sektörde uzun süredir en iyi sanatçılara menajerlikte yaptım. Yanlışı olanın ayağınıda kaydırdım. Ben dobralığımla tanınıyorum.

Hükümetle de Görüştüğünüz çalıştığınız söyleniyor bu doğru mu?

Seyhan Soylu: Bak ablacım bu sektörde olmak oldukça zor benim hakkımda şehir efsaneleride çok ama aslında çoğu da doğru! Evet Hükümetlede iletişimler var çünkü bu ülkenin 3 zengin ünlü isimlerinden biriyim tabiki birlikte hareket edeceğimiz durumlar oluyor.

Zenginlik derken nasıl bir servet bu?

Seyhan Soylu: Ben bu konuları dile getirmem hatta sosyal medya hesaplarımda yediğim içtiğim yemekleri bile yayınlamam. Evet şükür söylenilen herşey doğru. 84 adet Gayrimenkuller, 3 televizyon kanalı, market zincirleri, et restoran zincirleri, hatırı sayılır araziler gibi birçok şehirde yatırımlarım mevcut.

Peki bu servetinizi bir vakfa bağışlayacak mısınız?

Seyhan Soylu: Tabiki hayır hiçbir yere bağışlamayacağım. Benim herşeyim aileme kalacak ben ailem için çalışıyorum. Bir çok yardımlaşma derneğim var zaten yardımlarımı yapıyorum. Bunlarıda yayınlayan bir insan olmadım yapılan yardımı paylaşmak bence reklam ve gösteriştir.