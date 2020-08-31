Sertaç Kolay: Bu yaz sezonunun en çok tercih edilen trendleri

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Saç, bir kadının en güzel süsüdür. Kendimizi kötü hissettiğimizde, canımız sıkıldığında, güzel görünmek istediğimizde gittiğimiz ilk yer; kuafördür. Kadınlar, evdeki karantina sürecinde en çok “kuaförler” kapalı olduğu için yakındılar. Yaz sezonunun içindeyiz; deniz, kum güneş üçlüsü hayatımızı ele geçirdi. Böyle bir zamanda yıpranan, bakım yapılması gereken, alışkanlıklarımızı bozmadan güzel gözükmesini istediğimiz saçlarımız için tatil öncesi ilk gidilecek yer The Room Hair Design.

Saç denildiğinde mucizeler yaratan, birçok ünlünün saç tasarımını yapan Sertaç Kolay, bu sezonun saç trendleri ve renkleri hakkında bize ipuçları veriyor. Pandemi sürecinde en çok etkilenen kuaförlerin şuan ki durumu nedir? Kış sezonu için tercih edilen saç modeli neler? Salgından sonra salonunda nasıl tedbirler alıyor? Merak ettiğiniz tüm soruları Sertaç Kolay sizler için cevaplıyor…

Pandemi sürecinde kuaförler uzun bir süre kapalı kaldı. Bir kuaför olarak bu dönem senin için nasıl geçti?

Pandemi sadece bizi değil, tüm dünyayı etkisi altına aldı. En önemlisi şuana kadar bu virüse yakalanmamış olmamız. Sektör olarak çok etkilendik. Bu süreçte bazı meslektaşlarımız ayakta kalamadı. Çok şükür biz yara almadan kurtarabildik.

Şu an nasıl önlemle alıyorsunuz?

Tüm ekipmanımız tek kullanımlık oldu, koltuk sayımızı azalttık, araya bir metre mesafe koyduk, bir koltuk dolu bir koltuk boş, randevu sistemiyle çalışmaya başladık. Bence daha güzel oldu. Her şey sistematik bir hale geldi. Biz pandemi sürecinden önce de böyle çalışıyorduk. O yüzden bizim için çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Bu sayede hem kendimizi koruyoruz, hem misafirlerimizi koruyoruz.

Bu durum seni kişisel olarak nasıl etkiledi?

Ben çocukluğumdan beri çalışıyorum ve ben her zaman çalışmaya aç biriyimdir. Psikolojik olarak herkes kadar ben de etkilendim. Bizim salonumuz sabah 8’den akşam 8’e kadar açık olan bir yer. Salon kapanınca büyük bir boşluğa düştüm, ama bu durumu da kızımla evde vakit geçirerek geçirdim.

Bu yaz sezonun en çok tercih edilen renk ve saç modeli neler?

Yaz aylarında insanlar tatile çıkmadan önce alışkanlıklarından uzaklaşmadan, aynı zamanda farkındalık yaratmak için bir tercih yapıyorlar. Biz daha çok ten ve kaş renginden uzaklaşmadan doğal renkleri tercih ediyoruz. Bunlar saçın iki, üç ton açık saç renkleri oluyor. Eğer sarı saçlıysanız ya çok platine gidiliyor ya da daha çok doğal bir renk seçiliyor. Yaz aylarında güneş, deniz, havuz gibi faktörler saçı yoruyor. O yüzden yaz aylarında saçı çok yormayacak renkler tercih ediyoruz. Yaz sonrası da saçları keratin bakımıyla güçlendirip, radikal değişiklere daha çok gidebiliyoruz. Saç modelinde ise bu sezon en çok tercih edilen ya düz küt ya da uzun modeller oldu.

Ünlü isimlerin saç tasarımlarını yapıyorsun. Özellikle yaz aylarında nem ve sıcaktan dolayı senin de dediğim gibi saçlarımız daha çok yıpranıyor. Mükemmel görünen saçlara sahip olmanın formülü nedir?

Sağlıklı saçlara kavuşmanın formülü öncelikle sağlıklı beslenme ve düzenli uyku saatidir. Saçınıza ne kadar ürün kullanırsanız, ne kadar bakım yaparsanız yapın Demir vitaminin ve Çinko yüksek değilse ancak bakımın %50’sini karşılayabilirsiniz. Günümüzde en trend bakım, keratin bakımı, çünkü bu her saçın olmazsa olmazıdır. Vücudumuzun nasıl suya ihtiyacı varsa saçımızın da keratine ihtiyacı var. Saçına hiçbir işlem yapmamış olabilirsiniz, saçını her ay boyatıyor da olabilirsin, yılın 2 ayını keratin bakımıyla taçlandırmak zorundasınız.

Keratin nelere iyi geliyor?

Keratin saçın ham maddesidir. Saçın dökülmesine, saçın yapılacak kimyasal işlerden korunmasına, saç uçlarında esneme veya kopma gibi çatallaşmaları engelliyor.

Sıcaklardan ve nemden korunmak için bir önerin var mı?

Tatile gidecek olanlar için denize ve havuza girmeden sabah saçlarının boy ve ucuna Hindistan Cevizi Yağı sürmelerini tavsiye ederim. Hindistan Cevizi Yağı hem dış etkenlerden hem saçımızın yapısını bozmadan suyun saçtan arınmasını sağlıyor, güneşin verdiği ısıyla birlikte saça bakım yapmış oluyor. Her sezon çantamızda olması gereken bir şey.

Özellikle son aylarda kadınlarda saç dökülmesinin daha çok arttığı gözlemleniyor. Sence bunun nedeni nedir?

Birinci kural; saç dökülmesi yaşıyorsak demir eksikliğimize baktırmak. Demir eksikliğiniz yoksa yaşadığımız pandemi dönemindeki stres, mevsim değişikliği büyük etkendir. Her şeyin başı strestir. Stres kontrolünüz yoksa mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Önce stresten uzaklaşmalısınız. Normalde saç teli ayda 100-150 tel dökülür, ama bu sayının üzerinde bir dökülme varsa biz buna erkek tipi dökülme diyoruz. Mutlaka bir destek almak lazım.

Destekleyici ürünler tavsiye eder misin?

Tabi ki destekleyici ürünler kullanmanız lazım. Saçınızdaki dökülmeyi keserken saç uçlarınızı kurutabilirsiniz. O yüzden iki yönlü destek sağlamanız lazım. Saç dibiniz için farklı bir metot kullanmalısınız, saç uçlarınız için farklı bir saç kremi kullanmalısınız. Dökülme önleyici Kerastase Şampuanı saçınıza iyi gelebilir. Kerastase markasında birçok örnekler var.

Bu sezon hangi vücut tipine hangi saç modelini öneriyorsun?

Biz özellikle müşterimizin alışkanlıklarına bakarak birlikte karar veriyoruz. Oval bir yüz hattına sahip bir kadına önleri kısa arkaları uzun bir model kesemezsin. Oval bir kadına küt ve düz bir saç kesebilirsiniz. Bu tamamen alışkanlıkların ve fiziki duruşla ilgili bir durumdur. Karşındaki saçını topluyor mu yoksa açık mı bırakıyor, saçına şekil verebiliyor mu, saçına vakit ayırabiliyor mu? Tamamen ona ait bir seçim.

Şu an hangi ünlü isimlerin saç tasarımını yapıyorsun?

Esra Bilgiç, İlayda Ildır, Cemre Baysel, Ece Çeşmioğlu, Gökşen Ateş, Ece Özdikici, Yeşim Gül, Şebnem Özinal, Melek Öztürk, Aleyna Solaker, Semra Güzel başarılı oyuncuların saç tasarımlarını yapıyoruz.

Ünlü isimlerle çalışmak zor mu?

Çok keyifli. Onların beklentilerini anladıktan sonra bir sorun yaşamamıza imkan yok. Her müşterimi dinlediğim gibi onları da dinleyip, anlıyorum. Onların hayatının yarısı setlerde geçiyor ve biz de set alışkanlıklarına göre bir tercih yapıyoruz.

Ünlü kaprisi çekiyor musun?

İlla çekmişimdir, kimse çekmedim demez, ama beni rahatsız edecek hiçbir istekte bulunmadılar. En azından ne istediklerini biliyorlar. Onların hayatı sette geçtikleri için daha stabil.

Saç bakımlarıyla ilgili bir şeyler sorduk. Bunun dışında bir de market ürünleri var; kuru şampuanlar, jöleler, köpükler… Bunların saça ne gibi zararları var?

Kuru şampuan; ince telli, yağlı saçlar için ve işkadınları için çok ideal. Bir işkadını sabah kalktığında her gün saçını şekillendiremeyeceğine göre bir yer de tıkanıyor. Bir gün kuru şampuan sıkıp, hayatını bu şekilde idame ettirebiliyor. Saça hiçbir zararı yok, aksine günü kurtarıyor. Jöleyi tavsiye etmiyorum, çünkü saça hava aldırtmıyor. Köpük, kıvırcık ve asi saçlar için kontrol altına alınabilecek en doğru tercihtir. Saça bir zararı yok. Elinizle istediğiniz gibi saçınıza dokunabilir, sağa sola atabilirsiniz, çünkü köpük uçan bir şeydir.

Bir saçın uzaması kaç ay arasında gerçekleşiyor?

Bir saçın yaklaşık iki ile üç ay içerisinde saç uçlarından kesilmesi gerekiyor, çünkü saçlarımız uçtan hava alır, dipten beslenir. Sağlıklı saçlar bir buçuk ayda 2 cm uzar.

Pandemi döneminde bir karantina süreci geçirdik. Kadınlar için zor bir dönemdi. Böyle bir dönemin tekrarında saç bakımı için ne önerirsin?

Özellikle saç kesmesinler, saçlarını boyamasınlar. Bize gelen çok büyük vakalar vardı. Saçında beş renge kadar uzanan kadınlar geldi. Birçok kadın saçının bir tarafını omuz hizasında bir tarafını çene hizasında kesmiş. Sonrasında başına gelebilecekleri göze alıyorsa yapabilir. Onun yerine çeşitli yağları deneyip, saçlarına bakım yapabilirler.

Saçı beş renk gelenlerin dönüşümü oluyor mu?

Bizim elimizde sihirli bir değnek yok. O yüzden minimum üç ay sürüyor.

Önümüzdeki kış sezonunun trend saçı ve modeli sence ne olur?

Çok koyu ve doğal, küt saçlar. Bakır karamel ve koyu kumral renkleri tercih edilecektir.

Her geçen gün korona virüsten dolayı artan rakamlar, Eylül, Ekim ayları için korkutmaya başladı. Sence kış aylarında evde bir karantina süreci bizi bekliyor mu?

Bu süreç en başta dünya olarak ve ülkemizde çok büyük ekonomik krizlere yol açtı. Ben bir daha böyle bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Kısıtlama olmayabilir, ama yeni önlemlerin alınacağı kesin. Bence böyle bir kısıtlama gelmeden önce herkesin kendi önlemlerini alması lazım.