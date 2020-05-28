Şenol İpek ile özel Kıvanç Terzioğlu röportajı

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Sanat hayatına mankenlik ve modellik ile başlayan ve günümüzde Oyunculuk, Sunuculuk, Film-San Vakfı Kurucu & Şeref Üyesi ve Sosyal Sorumluluk Projelerinin en önce giden ismi Sevgili Dostum Şenol İpek ile Özel Bir Söyleşi Gerçekleştiriyoruz.

Sevgili Şenol'cuğum biraz sanat camiiasına adım attığın yıllara geri dönsek? O yılları biraz anl atabilirmisin?

1994 yılında İzmir'de modelliğe başladım. Daha sonra modellik seçmelerim oldu. Ardından İstanbul'a transferimiz gerçekleşti, İstanbul'a geldikten sonra’da hem modellik hem televizyon dünyası, hemde sunuculuk hepsini birlikte yürüttüm. 1995'te ise İstanbul'da aktif olarak profesyonel meslek hayatına başlamış oldum.

Şöhretli bir insan olmanın ne gibi avantajları ve dezavantajlarını yaşadın yada yaşıyorsun?

Şöhretli insan olmanın avantajları; aslında çok fazla özellikle tanınmış insan olmanın toplum içerisindeki algısı, saygısı çok keyifli olduğu anlar Tabii ki oluyor. Dezavantajları var mı? Elbette var, çünkü bir şey yaptığınızda, ne yaparsanız yapın size yakıştırmıyorlar yani ufak bir negatif bir şey gördüğü zaman toplum siz tanınmış kişisiniz diyor, örnek veriyorum köşe başında yerde oturuyor olsan, Şenol şeyi gördüm yerde oturuyordu ne garip Halbuki yerde oturmak köşe başında bir kaldırımda oturmak gayet normal bir davranıştır. Yorulmuşsundur oturmuşsun da bir şey düşünüyorsundur ama tanınmış biri bunu yaptığın zaman bir sürü yorum yapılabiliyor Tamam avantajlarını yaşamak bence daha keyifli daha mutluluk verici. Her şeyden önce insanların sizi karşılıksız sevmesi işte arkadaşınız dostunuz akrabanız, sizi tanıyan insanlar farklı manalar ile sever ama sizi hiç tanımadan görmeden sadece ekrandan gazetelerden televizyonlardan daha da tanıyarak seven insanı da karşılıksız sevgisi var bence bu muhteşem bir duygu Ben bunu çok seviyorum. En çok sevdiğim tarafı en büyük avantajı herhalde. Duygu olarak da bu olsa gerek.

Başından geçen evliliklerden pişmanlık duydun mu? Hiç çocuk sahibi olmayı istedin mi? Toplam kaç evlilik yaşandı? Seda Sayan ve Gönül Yazar bu konuda birincilikte başabaş gidiyorlar. Şenol İpek erkeklerde bunu geçer mi acaba? ( gülümsüyorum burada:)))) )

Başımdan bugüne kadar 2 evlilik geçti. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim yaşanması gerekiyordu yaşandı. Her şeyi saygı ile geride bırakmış bir insanım. Dolayısıyla önüme bakıyorum geriye asla hiçbir zaman bakmıyorum. Şu anda da çok mutlu bir birlikteliğim var 4 Nisan'da Aslında evleniyorduk fakat pandemi dönemi ve yasaklardan dolayı evliliğimizi ertelemek durumunda kaldık İnşallah baba olmak istiyorum şu anki müstakbel eşim ile hep bunu konuşuyordum. Anne olmak isteyen bir insan tez vakit Allah nasip ederse anne baba olmayı planlıyoruz. Onun dışında yani rekor peşinde değilim tabii ki ben de burada gülümsüyorum kaderim cilvesidir bu Takdiri ilahi yani ne yaşamak istiyorsak istiyoruz ama bizim adımıza yazılmış bir kader var. Bu da bizim kaderimiz’miş,dediğim gibi hayatımda hiçbir şeyden pişmanlık duymadım ve keşkeleri olan bir insan değilim önüme bakıyorum geriye asla bakmıyorum. Saygı ile alıp geride bırakmış kabul ediyorum

Oyunculuk ve Sunuculuk'ta oldukça başarılı işler yaptın ve yapmaya devam ediyorusun? Yakın plandaki projelerinden bahsetelim mi birazda?

Yani oyunculuk kariyeri için aslında çok ciddi bir planlama yapmıyorum çünkü oyunculuk haftanın 56 gününü alan bir şey benim böyle bir vaktim böyle bir zamanım yok. Çünkü sen de biliyorsun gerek Down sendromlu çocuklar gerek otizmli çocuklar gerek şehit ailelerin çocukları olmak üzere onlara ayırdım çok ciddi vakitler var. Dünyada hiçbir para hiçbir meslek onlara ayırdığın vakit en kıymetli değerli değil. Dolayısıyla daha önce gelen birçok teklifi de bu yüzden geri çevirir durumdayım sunuculuk ekmek paramı Tabii kazanmak için haftanın bir gününü alan bir şey oluyor sunuculuk yapıyorum ileriye dönük STK anlamında yani sivil toplum kuruluşu ve kendi Vakfı mı korumakla alakalı bir planlamalarım var. İnşallah Rabbim nasip eder Yani tabii ki yardımlarla şu benim misyonum bu 23 seneden beri Rabbim bana bunu nasip etti, bu yolda ilerlemek hakikaten çok daha duygulu gerçekçi buluyorum Benim vazifem bu yardım etmek insanların yanında olmak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak çocukların yanında olmak.

Son dönemlerde oldukça fazla seni sosyal projelerin en başında görüyoruz ve maddiyat gözetmeksizin koşturarark gece gündüz demeden yardımları gereken yerlere ulaştırmak için çaba sarfettiğini bizzat bende görüyorum. Sosyal Sorumluluk Adamı diyebiliriz yani senin hakkında. Buda çok güzel birşey. Bunlardan biraz bahsedelim mi?

Evet benim hayatımın Misyonu yaşamın amacı iyilik ve yardım üzerine kurulmuş dedim ya Rabb'im bana bunu nasip etmiş çok düşündüm dedim ki niye yani başka bir şey değil de bu Çünkü ben Rabbimden hep bunu diledim yardım edebilmek insanların yanında olabilmek. Bu benim en büyük dileğim’de Rabbim’de bu dileğimi kabul etti. Çok şükür ki insanlara yardım edebilmek edebilecek kadar sağlıklıyım, huzurluyum, güçlüyüm. Rabbim daha da güç versin, daha da sağlık huzur versin ki daha çok insana daha çok mazlum'a daha çok ihtiyaç sahibine daha çok ihtiyaç sahibi çocuğa engelliye yardımcı olayım. Bu çok güzel bir şey ve özellikle coronavirüs günlerinde ilk haftalarında Sen de biliyorsun ki kimse evlerden çıkmazken, Ben sokak sokak kapı kapı dolaşıp insanlara erzak dağıtım dağıtmaya devam ediyoruz bundan son derece mutluyum övmek için söylemiyorum ama hep söylediğim bir şey var birileri var birileri var birileri var benim de sloganım bu birileri var…

Ve sendeki en büyük özelliği dışardan birisi olarak söylemek istiyorum. Dostluğa ne kadar çok önem verdiğini yakınen bilenlerden birisiyim. Etrafta Sanat Camiaasındaki insanların hep zaman içerisindeki yanlarındakilerin değiştiğini görüyorum, lakin senin etrafındaki dostluklar ve arkadaşlıklar hep aynı ancak 3-5 kişi gidiyorsa gidiyor ama hep belli başlı insanlar var yannda etrafında. Yani yanındakileri hiç değiştirmiyorsun. Bu dışardan bakıldığında güvenilirliğini dahada arttırıyor bence. Bu özelliğin üzerine birazda konuşalım mı?

Hayatta en kıymet verdiğim şeylerden biri de aile ve dostluktur. Dostluk bize kaderin hediyesidir, böyle inanıyorum. Dostlarımızı biz seçer gibi gözükse bile ama Kaderin bize Rabbim bize onlar da hediyeleri olarak kabul ediyorum. İyi dost, hayatta ayakta kalmanın güçlü olabilmenin temel direklerinden biridir. Çok dostlarımı değiştirmem, evet uzun yıllardan beri bütün çevremdeki dostlarım yani hepsi yıllara dayanan dostlardır, bugünün dostlukları değildir bundan dolayı gurur duyuyorum onlar beni değiştirmeye ben onlara değiştiremiyorum herhangi bir karşılık beklemiyoruz dostlarımızdan ama birbirimize alo dediğimizde bugüne kadar beni hiç kıran olmadı en büyük gurur larından bir tanesi de bu.

Çaldığım hiçbir kapıda açılmamazlık yapılmadı, her kapı açıldı kime telefonu açtıysam. Ne istediysem sağ olsun her zaman destek verdiler, gerekli bir organizasyonlarımız için bunlar kıymetli dostluklar dostluğun önemi. Ben de çok kıymetli ve çok büyüktür….

Şenol İpek acaba Siyasete atılmayı düşünüyor mu? Atılmak istese ilk ne yapmak ister acaba? Yada en çok hangi bakanlığı kendisine uygun görürdü?

Aslında yaşam olarak hepimiz bir şekilde siyasetin içerisindeyiz, gündem Türkiye'de çok hızlı değişiyor çok hızlı bir gündemimiz var siyasi günlerimiz var. Dolayısıyla bizler’de birey olarak bir şekilde siyasetin içerisindeyiz, takip ediyoruz. Siyasetin içerisinde olmak tabii olabilir. Nasıl bir vazife verilirs,e bir görev verilirse tabii ki; milletim için, vatanım için, bayrağım için seve seve bu görevi yaparım. Bir bakanlık olsa ne yapardın diyorsunya ? Bildiğim şey aslında bakanlık değil’de, danışmanlık veya müsteşarlık hani bakanlık çok daha farklı bir boyut ama yardımlaşma ile alakalı yardım organizasyonları ile alakalı mütevazi olamayacağım bir bilgiye sahibim. 23 Senem hani Bürokraside bu kadar içinde olan kaç kişi var bilmiyorum ama 23 tane resmi olarak yardım organizasyonunda yer almış biriyim. Nerdeyse çeyrek asır olacak. Dolayısıyla bu bilgi ve tecrübeden devletimin faydalanmasını elbette isterim. Milletvekilliği çok soruluyor istenilen yerlerde var. Talep edilen siyasi görüşmeler de var bu anlamda bunu zaman gösterecek bunu söylemek için erken diyorum ama dediğim gibi Devletin Milletin Vatanım için Bayrağım için ne zaman benden bir şey istenirse seve seve canımı dahi veririm.

Son olarak Yakın zamana dair planlar, projeler ve yapacaklarından ve senin eklemek istediklerinden bahsedelim ve son sözü sana vereyim?

Çok böyle uzun vadeli planları olan bir insan değilim, çünkü planların en güzelini yapan Yüce Rabbim’dir. Her zaman benim için güzel planları olduğu yaradan'a şükürler olsun, öyle çok büyük hedefleri hayalleri olan bir adam değilim; arabalarım, katlarım, yatlarım hani böyle yaşam biçimi olan bir adam değilim ama ileriye dönük biraz daha ilerleyen yaşlarda Rabbim uzun ömür verirse bir Çiftlik Hayvan Bakım Merkezi ve oradan yardım organizasyonlarını organize edeceğim bir şehrin dışında bir yaşam biçimi ve bir organizasyon merkezi yani vakıftan bahsetmiştim kendi kuracağım vakıftan buradan hayatımın geri kalan işlerini yürütmek özellikle içinde bir hayvan bakım Merkezi'nin olduğu bir büyük bir Çiftlik ve bütün organizasyon yapıları mı yönetir bileceğim bir Merkez olabilecek şehrin dışında özellikle İstanbul'dan uzakta bir yer hayalimde var tabii ki hedeflerim arasında Onun dışında dediğim gibi ileriye dönük büyük organizasyonlarımız var.Polis ve Askerlerimiz için büyük bir moral ekibi oluşturmak milli ve yerli sanatçılardan oluşan bunun çalışmasını yürütüyoruz zaten şu anda çocuklarımız için daha iyi gelecek sağlayabilecek çalışmalar yapmak. Özellikle de engelli çocuklarımız Otizm ve Down çocuklarımızla alakalı güzel projeleri oluşturmak hayata geçirmek birçok bu gibi planlarımız var yavaş yavaş da hayata geçiriyoruz şükürler olsun sana çok teşekkür ediyorum sevgili Kıvanç kıymetlisin sağ ol var ol…

Bu özel röportaj için sana sonsuz teşekkür ediyorum Sevgili Candostum Şenol İpek.

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın…