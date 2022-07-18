ŞEHNAZ DİLAN; ŞİMDİ SİYASETE SOYUNDU

RÖPORTAJ: HABİB BABAR

Muhteşem güzelliğiyle 80’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’nin peşinden koştuğu ünlü yıldızın hayatının her anı mücadeleyle geçti. Futboldan, mankenliğe, oyunculuktan şarkıcılığa uzanan hayat hikâyesinin gerisinde mücadeleyi hiç bırakmayan bir kadın… Ertem Eğilmez, Zeki Ökten, Bilge Olgaç ve Şahin Gök gibi yönetmenlerle çalışan, Yeşilçam’ın yetiştirdiği önemli oyunculardan Şehnaz Dilan, 90’lı yıllarda Hülya Avşar’la birlikte televizyon ve sinema dünyasının en çok aranan oyuncusular arasına girmeyi başarmıştı… Pandemi nedeniyle bir süre sanat dünyasından uzak kalan Dilan, şimdi tiyatro oyunlarıyla sevenlerini kucaklıyor... Oyunculuğun yanı sıra siyasete de soyunan ünlü oyuncu bir partinin Şişli İlçe Başkanlığı’na getirildi… ‘Siyaseti de başarılı bir şekilde yapacağım’diyen Şehnaz Dilan sorularımıza dobra dobra yanıt verdi. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

MAŞALLAH SİZDE DE YOK YOK… ÖNCE FUTBOL,SONRA MODELLİK, OYUNCULUK, ŞARKICILIK ŞİMDİ SİYASET NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

(Gülmeye başlıyor….) Evet şimdi de siyasete soyundum… Amcam döneminde önemli bir siyasetçiydi. Siyasete girmem herhalde birazda ailemden geliyor…

NEDEN SİYASET?

Aslında siyaseti hiç düşünmüyordum… Bir partiden Şişli İlçe Başkanlığı teklifi alınca kabul ettim. Çünkü benimde hedeflerim var. Bu hedeflerimi gerçekleştirebilmem için siyasi gücümün olmasının şart olduğunu düşündüm. İleride TBBM çatısı altında olup meslektaşlarıma sahip çıkmak zor durumda olanlara birşeyler yapmak istiyorum. Yeşilçam’a yıllarını vermiş birçok arkadaşımız gerçekten zor durumda. Onlara yardım etmek istiyorum ancak belli bir yerden sonra tıkanıyor ve istediğiniz gibi yardımcı olamıyorsunuz. Benim siyasetteki en büyük hedefim ya Belediye başkanı, ya da milletvekili olmak.

SİYASET İLE OYUNCULUĞU BİR ARADA YÜRÜTECEĞİM

OYUNCULUĞA DEVAM EDECEK MİSİNİZ PEKİ?

Oyunculuk vaz geçemeyeceğim en büyük aşk… İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğüm sürece oyunculuğa devam edeceğim. Zaten bir tiyatro ekibimiz var Anadolu’yu karış karış dolaşıp oyunumuzu sergiliyoruz.

SİZ SİNEMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE İZMİR FİLİZSPOR’DA FUTBOL OYNURDUNUZ, BİZE BİRAZ O GÜNLERİ ANLATIR MISINIZ?

Ben İzmir’de, 1979’da futbola başladım. Amcam İzmir’de spordan sorumlu bölge müdürüydü. 83 yılının sonlarına doğru, annem vefat edene kadar futbol oynadım. Annem vefat etmeden önce birkaç kere de podyuma çıktım. Günde dört saat idman yapıyorduk. O arada yüzmeye de gittim, voleybol oynadım, bisiklet yarışlarına katıldım ama en çok futbolu sevdim. Çok ünlü bir sporcu olmak istiyordum. Bütün bunlar amcamın sayesinde oldu. Sonra birkaç kere daha podyuma çıktım. Annem vefat ettikten sonra halamın yanına İstanbul’a geldim. Yavaş yavaş mankenlik yapmaya başladım. En büyük reklâmı da Fransızlar Türkiye’ye geldiği zaman yaptım. Reklâmlarında oynatmak için Türkiye’nin en güzel vücutlu kadınını arıyorlardı. Benim de o dönemde futbol oynadığım için vücut ölçülerim 90-60-89’du. Mankenlere göre kaslı bir vücudum vardı. Bir anda parlamama en büyük etken onların beni seçmesi oldu. Sonra da zaten film teklifi geldi.

İLK FİLM TEKLİFİ KİMDEN GELDİ, HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Kızlar Sınıfı filmi için kız arıyorlardı, beni seçtiler. Ondan sonra İlyas Salman’la beş film daha çektim. Mankenliği bıraktım ve sinemaya ağırlık verdim.

PEKİ FİLMLERDE OYNAMADAN ÖNCE HİÇ SİNEMACI OLMAK GİBİ BİR İDEALİNİZ VAR MIYDI?

(Tebessüm ederek yanıt veriyor bu sorumuza…)Oyuncu olmak benim hiç aklımda yoktu. Teklif gelince olur dedim. Bu mesleği sevdim. Sabah beşte altıda kalkıyordum, gece yarılarına kadar çalıştığım oluyordu. Zor işleri seviyordum. Para hiçbir zaman kazanmadık. Ben mesleği çok sevdim. Tanınmak için bu mesleği seçmedim.

AİLEM OYUNCU OLMAMI İSTEMEDİ

OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİĞİNİZDE AİLENİZİN TEPKİSİ NASIL OLDU?

Şiddetle karşı çıktılar… Ailem oyuncu olmamı kabul etmedi. Önce bana butik açmayı teklif ettiler. Sinemayı bırak dediler. Ben hiçbirisini istemiyorum, film çekeceğim dedim ve çektim. Ben sinemayı gerçekten çok sevdim, o yüzden kocamı bile boşadım. Sinema aşkı daha ağır bastı. Oyunculuk uğruna gerçekten birçok şeyden vazgeçtim.

ARABESK FİLMİNDE OYNAMADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

ARABESK FİLMİNDE OYNAMAYI NEDEN REDETTİNİZ?

Oyunculuktaki en popüler zamanlarımdı. Filmlerim büyük beğeni topluyordu. O dönemler Şener Şen’in başrollerini paylaşacağım Arabesk filmi için beni aradılar. Ertem Bey film çekecek, yanına git diyorlar. Ben de gitmem diyorum. Keşke gitseydim. Çok pişmanım. İşte genç kızlığa geçiş ya da ergenlik diyeyim, korku mu diyeyim, ne diyeyim yani pişmanım.

BİR DÖNEM ŞARKICILIK DA YAPTINIZ, NEDEN BIRAKTINIZ?

Evet bir dönem sahneye çıktım. Eşimden boşandığım dönemde, 1993’ten sonra şarkıcılığa başladım. İbrahim Tatlıses ve Oya Aydoğan’la. Müslüm’le (Gürses) çok çalıştım. Tek başıma solistlik yaptım. Bunları yapmak zorundaydım. Çünkü çocuklarıma bakmak zorundaydım. Sonra ara verdim. Ancak yeni bir tekli ile müzik dünyasına yeniden dönmeye hazırlanıyorum.

SİYASET İLE BİRLİKTE MÜZİĞE DE DEVAM EDECEKSİNİZ YANİ DOĞRU MU?

Evet aynen öyle olacak… Çok güzel bir şarkı ile hayranlarıma merhaba diyeceğim. Önümüzdeki günlerde klibim için kamera karşısına geçeceğim.

OYUNCULUK, SİYASET, MÜZİK SİZİ YORMAZ MI?

Ben işkolik biriyim. Tam aksine bu durum beni daha da mutlu edecek. Ben koşturmayı seven çalışmaktan keyif alan bir insanım.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkürler Şehnaz hanım, başarılarınızın devamını diliyorum..

Ben teşekkür ederim gerçekten sohbetten çok keyif aldım.