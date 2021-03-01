Sedef Yücel ile Estetik Dermatoloji ve Estetik Uygulamalar Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

1983 Malatya doğumluyum. İlk, orta, lise eğitimimi Malatya’da tamamladım. Ardından İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek 2008 Yılında hekimlik diplomamı aldım. Uzmanlığımı Ankara Başkent Üniversitesinde tamamladım. 11 Yıl orada yaşadıktan sonra , 3 yıldır Malatya’da ikamet ediyorum. Evliyim, 2 çocuk annesiyim.

Neden Dermatoloji?

Tıp fakültesinde dermatoloji stajında bu alana hayran kaldım. Sanırım dermatoloji hocalarımın payı çok büyük. Halen iyi ki Dermatoloji diyorum.

Dermatojiye ilk adımı nasıl attınız?

2009 yılında Tıpta uzmanlık sınavında bu bölümü tercih ettim. En yüksek puanı almak gerekiyordu. Çok istediğim için elimden geleni yaptım ve Başkent Üniversitesi Dermatoloji uzmanlığını kazandım.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Estetik alanında evet ; fakat farklı bir karakterim olduğunu düşünüyorum. En büyük rakibim kendim aslında aşırı derecede özeleştiri yapan ve sürekli bilgilerini , kendini güncelleyen bir yapım var. Başkaları ile çok alakadar değilim. Biraz rekabet ortamının dışında tutuyorum kendimi.

Estetik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Yalnızca bu alanda yetkisi olanların bu işi yapmasını isterdim. Alanımız oldukça ilgili çekici ve rağbet görüyor. Bu nedenle tüm hekimler hatta hekim dışı kişiler bu işi yapmak istiyor. Ve sonuçta eğitimsiz , kalitesiz ve komplikasyonlu işlemler doğuyor. Gerekli denetimlerin yapılmasını isterdim.

Yaptığınız iş için İlave eğitim şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gereklidir ?

Plastik Cerrahi Uzmanı veya Dermatoloji uzmanı olmak gerekir. Yani uzmanlık diploması gerekli. Hiçbir sertifika uzmanlık yerine geçmez.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Daha çok kitap okumak ve doğayı keşfetmek isterdim.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayı aktif kullanıyorum. İnsanların doğru bilgiye uzmanından ulaşmaları ve bizleri bu nedenle tercih etmeleri çok önemli. Diğer iletişim araçlarına gelirsek TV Programları sıkça yapıyor ve bilgilendirmeler yapıyorum.

Estetik Dermatoloji ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Tüm ameliyatsız estetik işlemlerini gerçekleştiriyorum. Dermatolog olmak ; deriye bütünsel yaklaşıp tüm deri problemlerini çözmemize olanak sağlıyor.

Dudak Dolgusu anlamında Türkiye’de önemli bir yeriniz var sizin Dudak Dolgusu’nda önem verdikleriniz neler ?

Bence yapan hekimin estetik bakışını ve teknik becerisini dudak dolgularına bakarak anlamamız mümkün. Elbette birçok dolgu uygulamasında başarılı olunabilir ama dudak dolgusu sanat gibidir bence.

İyi Estetik uzmanlığını nasıl tarif edersiniz ?

Öncelikle iyi bir eğitim. Her eline enjektör alan uygulama yapmamalı. İyi bir anatomik bilgi , iyi bir estetik bakış ve güzel bir teknik beceri.

Sağlığın dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Mesleğinizin stresli yanları neler?

Bana göre en stresli mesleklerin başında evet. Hasta insanlarla iletişimdeyiz. İnsanlar hasta iken bize başvuruyor. Ayrıca sağlık sistemi çok akıcı işlemediğinden sistemin tüm problemleri hasta tarafından sağlık personeline yansıtılıyor.

Estetik ile ilgili bilinç ne durumda hastalarınız danışanlarınız nezdinde yaklaşım ve algı nasıl ?

Bilinçli hasta çoğunlukta ama yanlış bilgi daha fazla. Nedeni sosyal medya.

Medyada estetik uygulamalar ile ilgili içerik ve programları nasıl yorumluyorsunuz ?

Çok reklam kokanlar var. Bunları ne hekimliğe yakıştırıyorum ne de etik buluyorum.

Dijitalleşme hemen hemen her mesleği etkiliyor. Dijitalleşmenin mesleğinize etkisi ne ölçüde nasıl yorumluyorsunuz ?

En fazla etkilediği alanların başında geldiğini düşünüyorum.

Arion’dan buradaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Tüm estetik uygulamaları yapıyor oluşumuz , ayrıca nezih , hijyenik ve kaliteli hizmet sunumu olması başarıyı getiriyor.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocuklarımla ilgileniyorum , sanatsal faaliyetler çok hoşuma gider.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Simyacı / Kitap – The Pianist / Film.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Hep eğitim, öğrenme, ilerleme. Konumumdan memnunum fakat hep bir kendimi yetiştirme sınavım var benim. Sürekli eksik hissedip kendimi geliştirmeye adıyorum. Daha önce söylediğim gibi özeleştiri yapmak vazgeçilmez benim için.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bilgi kirliliği çok fazla. Sosyal medyada her şeye inanmasınlar. Gerçek bilgiyi ancak uzman hekimlerden edinebilirler. Ben bu konuda sürekli çaba harcıyorum ve harcayacağım.