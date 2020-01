“ŞARKICI OLMA HAYALİM YOKTU”

Ünlü şarkıcı Rojin, geçtiğimiz günlerde genç gazeteci İsmail Gökgez’le bir araya geldi.

Röportaj için Beylikdüzü’nde buluşan ikili, uzun uzun sohbet etti. Kadın cinayetlerine, rap şarkılara, playback yapanlara, araçta yasaklanan sigaraya, hayvanlara, Ajda Pekkan’a ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Rojin’in sözleri uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinsten… İşte o röportaj:

“PLAYBACK YAPMAK ELDİVENLE BULAŞIK YIKAMAK GİBİ”

Playback yapmayı bir şarkıcı için doğru buluyor musunuz?

Hiç sevmiyorum. Ben yapmam. Popçulardan 15 bin dolara playback yapan şarkıcılar biliyorum. Mecbur kalınca mekan kaldıramıyorsa yapılabilir. Ama mecbur değilken yapmak bana eldivenle bulaşık yıkamak gibi geliyor. Samimi değil, dokunmuyorsun çünkü. İçinden, ta tabanlarından, yüreğinden, midenden hissederek şarkıyı söylemek başka dudak oynatmak başka. Organik değil, çok suni geliyor. Şarkıcı rolünü canlandıran bir oyuncu gibi oluyor.

“DİZİLERDE TOKATLANAN KADINLARI VE ELLERİ SİLAH TUTAN ADAMLARI YÜCELTİRSENİZ TABİİ HER GÜN KADIN ÖLDÜRÜLÜR”

Peki nasıl oluyor da playback yapanlar daha gündemdeyken sesi olan ve playback yapmayan sanatçılar daha geri planda kalıyor?

Neyi veriyorsan onu alıyorsun. Her gün magazinlerde birileriyle yatıp kalkan insanları halkın gözüne sokarsanız ya da dizilerde her gün tokatlanan kadınları gösterirseniz, silahla siyah takım elbiselerle insan vuran dizileri ön planda tutarsanız tabii her gün kadın öldürülür. Onu kahramanlık olarak görürler. Sevgili Emine Bulut öldürülürken arkadan “ya abi boşver kadını sakin ol” diye sesler geliyormuş. Yani adamı sakinleştiriyorlar kadını korumuyorlar. Toplum bu hale gelmiş. O yüzden şimdi kaç tane radyo bizi çalıyor? Kaç tane magazin bize yer veriyor? Böyle sistemler düzgün olmaktan rant elde edemiyor. Yamuk olacaksın, birtakım aykırılıkların olacak ki malzeme vereceksin. Eskiden Türk filmlerimiz vardı yoksul ama onurlu insanlar… Birbirine yardım ederlerdi. Zengin kötü görünürdü. Şimdi zengin iyi görünüyor. Önder Somer diye bir adam vardı gazozlara ilaç atan. Kızlar evlenmek için şimdi öyle adamları bekliyor. Hayat böyle oldu. Çünkü diziler onu veriyor. Karakter değil, kültür değil zenginlik yüceltiliyor.

“BEN FERO’YU ÇOK SEVİYORUM”

Yenilerden kimleri dinliyorsunuz?

Rap çok seviyorum. Ben Fero favorim. Onun dışında Melek Mosso’yu samimi buluyorum. Kalben’i beğeniyorum hakikaten kalben okuyor. Tarzı var, kimseyi taklit etmiyor gerçekten farklı.

“BEN ZATEN 20 YIL ÖNCE RAP YAPTIM”

Yeniliklere açık birisiniz. Şu sıralar çok gündemde. Siz de ileride rap söyler misiniz?

Ben 20 yıl önce rap yapmışım. Sony’den çıkan bir albümümde “Weylo” adlı şarkımda rap yaptım. 2015’de çıkan “Ji Nu Ve”de de rap var.

“BU KARARLA BELKİ SİGARAYI BIRAKIRLAR”

Sizin de benim gibi sigara kokusundan nefret ettiğinizi biliyorum. Elektronik sigaraların ülkeye girişi yasaklanacak, arabalarda da sigara içmek yasaklandı. Sağlık açısından bu kararları nasıl buluyorsunuz?

Valla alkışlıyorum. Benim arabamda zaten içilmez. İnsanlar uzun yolda araç kullanırken içmek istiyorlar tabii onları da anlıyorum tiryakiler dayanamıyor. Ama kendisine ve çevresine daha büyük zarar. Belki bu yolla sigarayı bırakırlar. Çünkü yasaların caydırıcı özelliği var biliyorsunuz. Onların yerine kendimi koyunca kimileri rahatsız oluyor kardeşim benim arabam parasını ben verdim içerim size ne falan diyor ama güzel çok güzel bir karar.

“AJDA HANIM BİR STAR”

Rojin Hanım oyuncuyken şarkıcı oldunuz. Sizin hikayenizi ben Ajda Hanım’a çok benzetiyorum. O da ilk oyunculukla başlayıp şarkıcılığa geçiş yapıyor. Bir hayranı olarak soruyorum. Ne düşünüyorsunuz?

Biz Güldünya konserinde tanıştık. Çok tatlıydı. Ben seni çok seviyorum demişti. Bir star o ya. Maşallah enerjisi müthiş. Spor yapıyormuş, beslenmesine dikkat ediyormuş. Tabii ki çok değerli bir sanatçımız.

“HAYVANLARIN YALANI DEDİKODUSU GÜNAHI YOK”

Hayvan besliyor musunuz diye bir soru vardı ama köpeğinizle geldiniz zaten.

Aşığım ona, her ülkeye götürüyorum Dubai’ye Amerika’ya İngiltere’ye. 8 ay Dubai’de kaldı beyefendi. İtalyan bir arkadaşım var köpeğiniz kral, ben köpeğiniz olmak istiyorum dedi saçmalama dedim. (Gülüyor) Hayvanlar, vefa olarak bizden daha çok bir yuvayı hak ediyor. O kadar çok tehlikeli insan var ki… Dünyanın en tehlikeli varlığı yazıyor bir yerde kapıyı bir açıyorsunuz aynadaki sizsiniz. Çünkü insan her şeyi yapabilir. Ama şu masum canlıların hiçbir günahı yok. Yalanı yok, dedikodusu yok kötülüğü yok, biriktirmesi yok. Biz insanoğlu sürekli biriktiriyoruz.

“ŞARKICI OLMA HAYALİM YOKTU”

Liseden önce müzikle ve oyunculukla olan ilişkinizi merak ediyorum.

Arkadaşlarım arasında şarkı söylerdim. Fırça sendromu zaten bilirsin bütün şarkıcılarda vardır. 7-8 yaşımda traktör üzerinde şarkı söyleyerek başlamıştım. O zamanlar böyle bir hayalim yoktu. Hayat mucizelerle dolu…

Son maxi single’ınız “Bakkal Mahmudun Kızı” Türkü söylemek kimin fikriydi?

Çoktandır aklımızda olan bir fikirdi. Türkü barda 16 yıl sahne yapmış biri için türkü albümü yapmamak büyük bir yanlış olurdu. Aslında bir dizi projesi için yaptık ama o nasip olmadı. 5 türkülük bir maxi sıngle yaptık ama devam edeceğiz bunlara.