SANAT DÜNYASININ ATOM KARINCASI (Mahmut Görgen)

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Daha çocuk yaşlarda sanata karşı büyük ilgisi vardı… Deyim yerindeyse müzikle yatıp müzik ile kalkıyordu… Dinlediği şarkıcılarla birlikte çalışmayı hayal ediyordu Mahmut Görgen… Yılmadı çalıştı, çalıştı ve çalıştı. 2007 yılında DJ kabinlerinde buldu kendisini… Pek çok şarkıya farklı düzenlemelerle remixler yaptı… Kısa süre içinde müzik dünyasının ünlü isimleriyle çalışmaya başladı. O artık sanat dünyasının Atom karıncası müzik dünyasının aranan ismi haline geldi… Müzik dünyasının genç ve başarılı ismi Mahmut Görgen ile Levent’te bulunan stüdyoda bir araya geldik. Pek çok önemli organizasyonlarda yer alan Görgen, ile çalışmaları ve bundan sonraki hedeflerini konuştuk.Haydi buyurun bu keyifli sohbete…

SANAT DÜNYASININ ATOM KARINCASI OLARAK LANSE EDİLİYORSUNUZ BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

(Gülerek yanıt veriyor bu sorumuza….) Çok teşekkürler Habib bey… Ben 1991'de İstanbul'da doğdum. Öğrenim yaşamım da dahil tüm hayatım İstanbul'da geçti. Müziğe karşı aşkım, daha çok küçük yaşlardayken başladı ve kendimi 2007 yılında DJ kabinlerinde buldum. Pek çok şarkıya farklı düzenlemelerle remixler yaptım. Tabiri caizse 'Dj Kabinlerinin tozunu yutarak' bu zorlu serüvene başladım ve o dönemlerden bu yana da DJ kabinlerinde yer almaktan mutluyum. Yaz dönemlerinde genel olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde festival ve özel partilerde sahne alıyorum.

KARİYERİNDE NERDEYDİN VE ŞU ANDA NEREYE GELDİN?

Aslında daha çıkmam gereken çok fazla basamak var ancak, şu anda fazlasıyla ciddi bir yol kat etmeyi başardım ve takipçilerimle birlikte ekibimin desteğiyle de emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorum.

BEN HAYRANLARIMDAN ENERJİ ALIYORUM

PEKİ HAYRAN KİTLENİ KİMLER OLUŞTURUYOR?

Çok geniş bir hayran kitlesine sahibim. Genel olarak 18 - 45 yaş arası pek çok takipçim, hayranım var diyebilirim. Her projemizde beni destekledikleri için oldukça mutluyum ve bu durum ben yeni projeler yapmaya itiyor. (Gülmeye başlıyor…) Yani gaza geliyorum ve gecemi gündüzüme katarak büyük keyif ile çalışıyorum… İyi ki de gaza geliyorum…

YENİ PROJELER DEMİŞKEN, YAKINDA BAŞKA PROJE VAR MI?

Tabii… Biraz önce de belirttiğim gibi durmak yok… Ben çalışmadan yapamam çünkü işine aşık bir insanım. Kısa bir süre içerisinde birbirinden ünlü isimlerle projelerimiz çıkacak. Bu projelerin büyük ses getireceğine inanıyorum.

MÜZİK YAPMAK EĞLENCELİ, ANCAK BASİT DEĞİL

DIŞARIDAN BAKILDIĞI ZAMAN YAPTIĞINIZ İŞ ÇOK BASİT GİBİ GÖZÜKÜYOR OLABİLİR AMA, BİLİNMEYEN BAZI ZORLUKLARI DA ELBET VARDIR. BU ZORLUKLARLA İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYORSUN?

Müzik yapabilmek tabii ki de çok eğlenceli ancak asla basit bir şey değil. Pek çok performansımı gece sergilemek mecburiyetinde olduğumdan dolayı günün en verimli zamanlarında dinlenmek zorundayım. Bu durumdan da hayat kalitemin etkilendiği zamanlar olabiliyor ama yine de müzik için her şeyi yaşamaya değer.

PEKİ MÜZİKLE İLGİLİ HAKKINIZDA ÇIKAN PEK ÇOK HABER VAR AMA HİÇ SİZLE VEYA AŞK HAYATINIZLA İLGİLİ ÖN PLANA ÇIKMIYORSUN VEYA HABERLERDE GÖREMİYORUZ. ROMANTİK BİR KİŞİLİK MİSİN YOKSA SERT BİR KİŞİLİK Mİ?

Açıkça söylemek gerekirse ben, kişilik açısından şu şekildeyim demeye karşıyım. Ben aslında hepsiyim. O ana göre, ruh haline göre değişkenlik gösterebiliyor. Kendimi tek başına romantik veya tek başına sert bir şekilde göremiyorum. Pek çok yerde asla benden beklemeyeceğiniz, göremeyeceğiniz kadar sertte olabilirim; pek çok yerde ise aniden gözlerimin dolduğu olabilir.

İŞ HUSUSUNDA FAZLASIYLA DİSİPLİNLİYİM

PRENSİPLERE SAHİP, İRADELİ VE ÇOK DİSİPLİNLİ BİR İNSAN MISIN? YOKSA TAMAMEN SAVRUK, DİSİPLİNİ OLMAYAN VE PRENSİPLERİ GELİŞMEMİŞ BİRİ MİSİN?

Yemekle ilgili tamamen savruk ve prensipleri hiç bir şekilde gelişmemiş… İş hususunda ise fazlasıyla disiplinliyim.

SANA GÖRE AŞKIN TANIMI NEDİR?

Aşkı tanımlamak aslında çok zor. Herkese göre de değişkenlik gösterebilir. Ama aşkın içinde yer alan dostluk ile birlikte güven ve de sonsuz sevgi fazlasıyla büyük bir önem arz ediyor. İnsanı insan yapan şeyler de bunlardır zaten.

ZOR YOLDAN ÖĞRENDİĞİN HAYAT DERSLERİNDEN EN ÖNEMLİSİ NEDİR?

Öğrendiğim en önemli şey herkesten dost olmayacağı.

DOSTLARIN SENİN EN FAZLA HANGİ ÖZELLİKLERİNİ SEVİYORLAR?

Aslında bunu onlara sormak gerekiyor. Beni çok güvenilir buluyorlar belki de o olabilir. Komik olduğum konusunda da konuşanlar var. Kendimi daha öveyim mi?

BİZLER YEŞİLÇAM FİLMLERİYLE BÜYÜDÜK

YEŞİLÇAM EMEKTARLARINA DA ÖNEM VEREN BİRİSİNİZ SİZCE YENİ PROJELERDE ONLARA NEDEN YER VERİLMİYOR?

Yeşilçam demek bizim çocukluğumuz, hayalimiz, hüznümüz, sevincimiz demekti… Biz Yeşilçam filmleriyle büyüdük. Yıllarını sinemaya adamış o kadar çok önemli isim var ki… O isimleri birçoğu ne yazık ki unutulmuş… Dizilerde ve sinema filmlerinde hala oynayabilecek durumda olan bu kahramanların oynatılmaması beni çok üzüyor… Sinemamızın temel taşı olan oyuncularımızı elimden geldiği kadarıyla ziyaret etmeye çalışıyorum. Tabii ziyaret etmeye devam edeceğim de.

MÜZİĞİN YANI SIRA GAZETECİLİK TE YAPIYORSUN ZOR OLMUYOR MU?

Ben tam bir işkoliğim… Bazen bilgisayarın başında sabahlıyorum. Bir taraftan bana ait olan ajansıma haber yazıyorum. Diğer taraftan müziğe çalışıyorum. Yoruluyorum hem de çok… Ancak bu yorgunluktan bile keyif alıyorum.

SON OLARAK, BU ZAMANA KADAR ALMIŞ OLDUĞUN EN BÜYÜK RİSK NEDİR?

Aslında hiçbir şey çok büyük bir risk gibi gelmiyor bana. Risklerin en büyüğü doğmaktır belki de…

Bu keyifli sohbet için çok teşekkürler

Birbirinden güzel isimleri ağırladığınız bu köşenizde bana da yer verdiğiniz için çok teşekkürler…