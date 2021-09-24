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Sam Reklaw: İstanbul’a hayran kaldı, yapımcı oldu!

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24 Eylül 2021 Cuma 16:18
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Sam Reklaw: İstanbul’a hayran kaldı, yapımcı oldu!

İngiliz iş adamı Sam Reklaw, Türkiye’de çekilen bir filme önce yatırım yaptı. Sonra filmin oyuncusu oldu. Rotası ülkemiz olan Sam Reklaw’ın Türkiye’deki hedefleri… 

MELİKE BİRGÖLGE

Korku-gerilim türünde senaryosu ve yönetmenliği Kayhan Başoğlu’na ait ‘Shame’ filmi Kasım’da vizyona girecek. 

Tokyo’dan Madrid’e İstanbul aktarmalı uçarken İstanbul’a hayran kalan İngiliz iş adamı, sonra gelip Türkiye’de İngilizce olarak çekilen filme yapımcı oldu. Ardından İngilizce bilen oyuncu ihtiyacı olunca oyunculuk da yaptı.

Türkiye’de bir kara komedi filmi ve Göbeklitepe’de belgesel çekmeyi hedefleyen Sam Reklaw ile konuştuk.

Tokyo’dan Madrid’e İstanbul aktarmalı uçarken indiniz ve kasıtlı olarak uçağı kaçırdınız. Peki İstanbul hikayeniz nasıl ilerledi?

Uçağımı isteyerek kaçırdım. Bundan pişman değilim. Çünkü tanıştığım bir Türk kadın ile Taksim’de en iyi kebabı yedim. İstanbul’a bir sene sonra geri geldiğimde kadının sevgilisi vardı ve kebapçı pandemiden dolayı kapanmıştı. Yani bu hikaye pek güzel sonlanmadı diyebilirim.

Bir sene sonra Türkiye’de çekilen ve Kayhan Başoğlu’nun çektiği korku - gerilim türündeki Shame filmine yapımcı ortağı olmuşsunuz. Nasıl gelişti bu konu?

Başarısına inandığım ve para getiren her işe girerim. Projeye öncelikle yatırımcı olarak katıldım. Akabinde filmde İngiliz oyuncuya ihtiyaç olduğu için bu fırsatı değerlendirmiş oldum. Bu benim ilk oyunculuk deneyimimdi ve denemek istedim. Oyunculuk ve sinema benim içimde büyük bir aşk olduğundan oyunculuk dersleri aldım. Sette başarılı bir oyuncu koçu ile çalıştım. 

KAMERA ARKASINDAKİLER EKRANDA GÖRDÜKLERİMİZDEN DAHA DRAMATİK!

Senaristi ve yönetmeni Türk olan Shame filminde rol aldınız. Oyunculukla ilgili genel olarak neler düşünüyorsunuz? 

Kamera arkasında dönen şeylerin ekranda gördüklerimizden daha dramatik olduğunu fark ettim. 

DÜNYADA TÜRK DİZİLERİNİN YILDIZI YÜKSELİYOR!

Bir sinemasever olarak Türk dizilerinin ve sinemasının son yıllarda dünyanın yükselen yıldızlarından olmasını neye bağlıyorsunuz?

Türk dizilerinin özellikle Latin Amerika'da çok popüler olduklarını orada yaşarken gördüm. 

“Dünyanın en zor işi sanattır” diyorsunuz. Size bunu düşündüren ne?

Gördüm ki sanat dünyası en zor ticaret. Kamera önünde zorlu bir mücadele arkasında başka zorluklar… Birçok iş yaptım ama sanat dünyası renkli görünmesine rağmen stresli ve zor. Sanat dünyasının herhangi bir kolunda başarıyı yakalayan ticaretin her sektöründe başarılı olur.

GÖBEKLİTEPE’DE BELGESEL ÇEKECEĞİM!

Yakında vizyona girecek olan Shame filminden başka bu yıl iki film daha çekmeyi hedefliyormuşsunuz. Türleri ve senaryosu belli mi? 

Evet. Türkiye'de bir yolculuğa çıkan ve bir sürü aptalca şey yapan ve başlarını belaya sokan bir çift yabancı hakkında bir kara komedi filmi yapmak istiyorum. Ayrıca burada insanlık tarihinin doğuşu hakkında belgesel çekeceğim. Çünkü burada çok fazla kaynak var, Göbeklitepe de buna dahil. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sam ReklawİstanbulShame
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