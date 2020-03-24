Şair Emre Kahyaoğlu ile edebiyat ve sanat üzerine

‘Şiir bana göre hayatın anlamı ve rengidir. Benim hayatımın tek rengi varsa o da kesinlikle şiirdir’. Diyen şair Emre Kahyaoğlu hocam ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi adına bir araya geldik edebiyat üzerine sohbet ederken çok enterasan bilgilere şahit olduk şiiri bir nefes gibi hayatında barındıran Kahyaoğlu ile gazetemiz adına özel bir söyleşiye imza attık.

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Sayın Emre Kahyaoğlu hocam söyleşimize hoşgeldiniz. Bizler sizi tanıyoruz zaten ama tanımayan okuyucularımız için kısaca Emre Kahyaoğlu’nun kimlik oluşumunu bize anlatır mısınız?

Merhaba Aziz bey öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için Gazetenize ve kıymetli yüreğinize çok teşşekür ederim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki insanın kendini tanıması keşfetmesi üniversite sıralarında okurken ortaya çıkıyor. Benim de kimlik oluşumumum üniversite de okurken başladı. Çeşitli etkinliklerde bulunarak yeteneklerimi keşfetiğimde çeşitli arayışlara girdim ve daha net ve kararlı kimliğimi burada keşfetmeyi başardım.

Yazmaya ne zaman başladınız? İlkyazın anınızı paylaşır mısınız?

Üniversite de yazmaya başladım ilk yazın anım şiirlerden etkilenmedir. Üniversite sıralardayken çeşitli temalarda şiirler yazmaya başladım. Ben öncesinde de sürekli şiirler okurdum zaten şiir hep çok sevmiş ve desteklemişimdir. Çünkü insan kısa tümcelerle kendini en iyi şiirle ifade eder. Bu da bende hep şiire karşı bir sempati oluşturuyordu.

Şiiri hayatınızda nereye koyuyorsunuz?

Bana hayatınızı nasıl tanımlarsanız diye bir soru yönetseldiniz kesinlikle tek kelime söylerdim Şiir. Çünkü şiir bana göre hayatın anlamı ve rengidir. Benim hayatımın tek rengi varsa o da şiirdir. Onun için şiir benim hayatımda hep şark köşede yer alıyor. Benim gibi şiir aşığı bir insandan da bunu beklerdiniz sanırım. (Gülüşmeler)

Şiirlerinizin temelini oluşturan temel etkenler neler?

Hayat insan dünya. Bu üç temel üzerine kuruyorum şiirlerimi. Çünkü şiirde ihtiyacım olan tüm malzemeleri bu üç etkenden kolaylıkla elde edebiyorum. Tabii bunun için insanın üçüncü bir göze daha ihtiyacı var. Hayatı anlama anlamlandırmak için dışardaki üçüncü gözler dünyaya bakmak gerektiğine inanıyorum.

Şair kimliğinizin yanında sanat yönetmenliği kimliğinizden bahsettiniz bize kısaca bahseder msiniz? Bugüne kadar neler yaptınız hangi filmleri yönettiniz?

Sanat yönetmeliği eğitimim ve diplomam üniversite ile gerçekleşti. Sanat benim hayatımın temel parçası bunun için kendimi sürekli geliştirmek ve yeni ürünler vermek için çalışıyorum. Sanat Yönetmeni olarak kendimi geliştirmeye ve okuyup yazmaya başladım; geçen ve ilerleyen zamanlarla tiyatro ve kısafilm hayatıma girdi ve projeler üretmeye çalışmaya başladım. Bu zamana kadar çok da güzel tepkiler aldım. Bu işi hayatım boyunca devam etmek istiyorum.

Tiyatro ile tanışmanız nasıl oldu? Tiyatro hikayenizden bahseder misiniz?

Üniversite de Sanat Yönetimi Bölümünde okurken fonetik ve doğaçlama dersleriyle tiyatroyla tanıştım ve tiyatro kulübüne katıldım. Tiyatro hikayem böyle başladı ve sahnede oyunculuk yapınca sahne tozu yutmuş oldum. Haldun Dormen Yönetiminde Oyunculuk kursunda eğitim aldım ve Yaygara 70 Müzikalinde oynadım.

Sanat sizin için bir yaşam felsefesi mi?

Evet yaşam felsefesi olarak görebilirim çünkü sanat eşittir estetik yaratıcılık hayal gücü bu üçlü de benim hayatımın önemli parçalarından biri.

Hayatınızda aldığınız en iyi karar?

Şiir kitabı yayınlama kararım(Gülüyor)

Aldığınız en iyi tavsiye?

Hatırlamıyorum inanın çünkü yaşadığımız çağ öyle bir çağ ki herkes menfeaat peşinde kimse kimseye borçsuz selam bile vermiyor.

Siz ne tür kitaplar yazıyorsunuz?

Şiir ve deneme kitapları yazıyorum. 3. Kitabımı da yayınlattım. İnsanların kalplerine şiirle dokunmayı daha çok seviyorum. Çünkü şiir kalbime dokununca yaşadığımı hissettim.

Kitaplarınıza ilgi nasıl oldu. Beklenen ilgiyi bulabildiniz mi?

Kitaplarıma duyulan ilgiden memnunum. Son derece güzel tepkiler alıyorum çevremden. Neden daha önce yazmadın diyen de çok.

İmza günleri ve etkinlikler düzenliyor musunuz?

Evet istanbul Tüyap kitap fuarı imza günüm her 3 şiir kitabım için oldu bu tür imza etkinliklern çoğalmasından yanayım çünkü imza günleri kitapseverlerle buluşmak çok güzel ve anlamlı oluyor. Zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığımız oluyor.

Okuyucularınız kitaplarınızı nereden bulabilirler?

Kitabım şu anda bütün online satış mağazalarında mevcut. Ayrıca Sokak Yayın grubundan da kolaylıkla temin edebilirler.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Tiyatro oyunu yönetmek oyunculuk yazarlık kısa film yönetmeliği çocuk oyunu yazmak ve yönetmek engelli çocuklar için doğaçlama tiyatro kendi projelerim arasında.

Aileniz, sizin yazar/Şair olma yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Annemle yaşıyorum ve beni her türlü destekliyor. Yaptıklarımla her zaman gurur duyduğunu söyleyebilirim.

Kimsenin okumayacağını bilseniz bile yazar mıydınız?

Doğru ve güzel olan her zaman ilgi çeker kitaplarımı isteyenlere imzalayıp veriyorum.(Gülüyor)

İlk kitabınızı çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz? Bunu gerçekleştirmek sizin hayaliniz miydi?

Evet, en büyük hayallerimden biriydi. İlk şiir kitabımı yayınlamaya tiyatro oyunu sahneleyecek çocuklardan etkilenerek karar verdim yazdığım şiirler vardı çocuklardan etkilenerek yayınlamaya karar verdim. Bu kararımın bugün ne kadar doğru olduğunu görüyorum ve iyi ki de kitaplarımı çıkartarak hayallerime kavuştum diyorum. Çünkü kendime güenim arttı hayata bakış açım değişti sanki o güne kadar hayatımda anormal giden herşey birden bire tersine döndü. Hayatımın tüm taşları yerine oturdu.

Bir yazar olarak okuduğunuz ve beğendiğiniz yazarlar kimlerdir? Türk ve Dünya Edebiyatında kimleri okuyorsunuz?

Beğendiğim ve okuduğum yazarlar A.Çehov, Dostoyevski, Türk yazarlardan da Sunay Akın, Aziz Nesin, Reşat Nuri Güntekin

Yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, hangi müzikle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Yazma ritüelim değişken aklıma eserse telefonda ya da bilgisayarda metro da farketmez heryerde de yazıyorum. yeterki ruhumu o duygunun frekansını yakalasın.

Yazmak sizin için hayat boyu sürecek bir serüven mi yoksa yazmayı bırakmayı düşündüğünüz bir zaman var mı?

Yazmaya devam edeceğim yazmak beni rahatlatıyor mutlu ediyor terapi gibi geliyor yazmak beni pozitif anlamda her türlü etkiliyor. Bu yüzden yazmaya devam.

Yeni kitap çalışmalarınız var mı? Varsa çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Yeni kitap çalışmalarım var şiir ve deneme türünde.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Tiyatro oyunu metinlerim ve senaryolarım var. Bunları da ilerleyen tarihlerde sahnelemeyi düşünüyorum.

Türkiye de kitap yayınlatmak zor mudur?

Hayır zor değil parası olan herkes kolaylıkla kitap çıkartabiliyor. Etraf kitap yığınlığıyla taşıyor. Bu yüzden nitelikli eser yayımlamak en doğrusu. Keşke yayınevleri biraz nitelikli eser arayışlarına girse.

Son olarak, yazar olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Kendi yol felsefenizden önerileriniz var mı?

Yazar olmak isteyenler çok okusun hayal kursun kalplerinin sesini dinlesinler. Onlara tek tavsiyem bu.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…