SAHNESİZ YAŞAYAMAM

RÖPORTAJ: Habib BABAR





Daha çocuk yaşta şarkıcılığa merak sarmıştı. Okulda söylediği şarkılarıyla öğretmenlerinin gönlünde taht kurmuştu Sinan Akbaş... İstanbul’a gelmeyi ve TRT sanatçısı olmayı kafaya koymuştu. Ortaokul öğrencisiyken babasını kaybetti ve henüz 14 yaşındayken soluğu İstanbul’da aldı. TRT’ye girmek için koşturdu durdu. Bütün bunları yaparken ayakta durması için çalışması gerekiyordu. İlkokul yıllarında kuaför arkadaşlarının yanına gidip berberliği de öğrenmişti Gece sahne, gündüz kuaförlük yapmaya başlamıştı. Sinan Akbaş… Çalıştı, çalıştı ve çalıştı. Sonunda hayallerine kavuştu. Oyunculuğu, şarkcılığı ve kuaförlük mesleğiyle büyük başarılar elde etti. Emektar sanatçıyla dününü, bugününü konuştuk. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

SANAT HAYATINA NASIL BAŞLADINIZ?

Ben Ordu’nun Ulubey İlçesi’nde dünyaya geldim. Daha çocuk yaşlarda müziğe karşı büyük bir hevesim vardı. Ben üç kardeşin en büyüğüyüm. Ben öğrenciyken yaz tatillerinde turnelere çıkıyordum. Sahneye çıktığımda adeta yer yerinden oynuyordu. Hem hocalarım, hem de beni dinleyenlerden büyük övgü alıyordum. İlkokul dönemlerinde kuaförlük yapan abilere bakarak berberliği de öğreniyordum. Henüz 14 yaşındayken canımdan çok sevdiğim babamı kaybettim. Onun kaybı beni derinden sarsmıştı. Onun cemaatle yaptığı dini sohbetleri unutamıyorum. Aklıma geldikçe gözlerim yaşarıyor.

HAYALLERİMİN PEŞİNE GELDİM

SONRA NE OLDU?

Hocalarım TRT’ye girmemi çok istiyordu, Bende 14 yaşında TRT’ye girmek için İstanbul’a geldim. Ayakta kalmak için çalışmam gerekiyordu. Bende bir kuaförde işe başladım, gündüz kuaförlük yapıyor, gece de sahneye çıkıyordum. Kuaörlükle birlikte masörlüğü de öğrenmiştim.

PEKİ TRT’YE GİREBİLDİNİZ Mİ?

TRT hocalarının kurduğu Müzik okulu vardı. Hiç zaman kaybetmeden gidip oraya yazıldım. Ve okulun birincisi olarak ta bitirdim. Artık hayallerim gerçekleşiyordu. TRT kapıları benim için aralanıyordu. TRT’de canlı yayın programlarına çıktım.

TEMEL GÜRSU İŞLERİMİ BIRAKMAMI İSTEDİM

OYUNCULUK SERÜVENİNİZ NASIL BAŞLADI?

Temel Gürsu benim çok severdi. 1984 yılında Hülya Avşar’ın başrollerini paylaştığı ‘Sekreter’ filmi çekilecekti. Temal abi bana o filmde gazeteci rolünü verdi. Gazeteci rolü ile ilk kez kameralar karşısına geçtim. Temel Gürsu, oyunculuğumu beğenmişti bana ‘Sen işlerini bırak ve oyunculuk yap. Türkiye’nin tanınan oyuncuları arasında yer alırsın seni tüm projelerimde oynatırım’ demişti. Ancak benim gönlüm şarkıcılıktan yana olduğu için bu teklife sıcak bakmamıştım.

SONRA NE YAPTINIZ?

Birkaç sinema filmi ve dizi de oynadıktan sonra şarkıcılığa devam ettim. Çünkü müzik benim yaşamımın vazgeçilmezi. Ben müziksiz yapamam. Sahnede olmak bana ayrı bir huzur veriyor. Yıllarca bu alanda eğitim gören bir insanın meslekten uzaklaşması mümkün değildi.

DERSHANE DE AÇMIŞTINIZ SANIRIM?

Evet ben kendi dershanemi açtım. Özel olarak müzik dersleri verdim. Birçok öğrenci yetiştirdim. Sanat dünyasına birçok isim kazandırdım. Ülke genelinde konferanslar verdim. Türk Müziğini tanıttım. Ömrümün sonuna kadar da tanıtmaya devam edeceğim.

MÜZİK, GÜZELLİK SALONU, OYUNCULUK, MASÖRLÜK, GAZETECİLİK BUNLAR SİZİ YORMUYOR MUYDU?

Hepsi de hayatımın bir parçasıydı. Çalıştıkça mutlu oluyordum. Yorulmak nedir bilmiyordum açıkçası. 2004 yılında bir gazetenin Halkla ilişkiler müdürlüğünü ve yazarlığını yaptık. Aynı zamanda gazetenin Yönetim Kurulu Üyeliğini de yürütüyordum. Yıllarca Güzellik Salonu işletmeciliği yaptım.

İFLAS ETTİM

GÜZELLİK SALONUNU NEDEN KAPATTINIZ?

Bu sorumuz karşısında gözleri doluyor… İçini çekerek yanıtlıyor sorumuzu… İflas ettim, güzellik salonu, dershanemi kapatmak zorunda kaldım.1983 yılında evlendim.1993 yılında da evliliğim maalesef bitti.

NEDEN?

Çocuğumuz olmuyordu o nedenle eşim tedavi oluyordu. Durum böyle olunca ir dönem sonra psikolojisi bozuldu. Evde huzursuzluk çıkmaya başladı. Bu işlerime de yansıdı ve iflasımı getirdi. Yani anlayacağınız bu evlilik beni bitirdi. Tüm servetimi kaybettim.

ARTIK SÜPER DÖNÜYORUM

UZUN BİR ARADAN SONRA SESSİZLİĞİNİZİ BOZMAYA HAZIRLANIYORSUNUZ YENİ ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Birçok TV kanalına programlar yaptım. Aslında pek ara verdim sayılmaz. Bir cd yaptım. Ancak promosyon yapamadım. Yeni singlem ile hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyorum., Yüksel Arslan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Nereye Gidiyorsun’, ve ‘Bakışına Yandım’isimli 2 şarkılık singlemi piyasaya çıkarmaya hazırlanıyorum. Yakında müzik dünyasında benim fırtınam esecek.

KLİB ÇEKİMİ OLDU MU?

Tabii oldu. Fikret Ertuğrul’un yönetmenliğini yaptığı klip gerçekten çok büyük ses getirecek. Gerçek bir aşk hikayesinin anlattıldığı klibimde sosyal medya fenomeni bir kızımız oynuyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 nedeniyle dijital platformlardaki yerimizi alamamıştık, Şimdi büyük bir firma ile anlaşarak hali hazırdaki singlemi piyasaya sürmek istiyorum.Klibimde buram buram nostalji kokuyor adeta.

SETLERİ ÖZLEDİNİZ Mİ?

Hem de çok özledim. Panedmi nedenmiyle hem sahneden,hem de setten uzaklaşmak zorunda kaldım. Artık döneceğim. Gerçekten çok özledim.

SİNEMADA KAÇ YIL KALDINIZ?

Çok uzun süre kaqlmadım. Yaklaşık 2 yıl boyunca oyunculuk yaptım. Sinemadan para kazanmadım. Zaten para için de yapmadım. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Bazen o filmleri izleyerek anılarımı tazeliyorum. İyi ki oynamışım. İyi ki bu anılar kalmış geriye diyorum kendi kendime.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Sinan bey

Ben teşekkür ederim Habib bey