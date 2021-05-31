Sahnede şarkı sözlerini unuttum

RÖPORTAJ: Habib BABAR

O muhteşem güzelliği ve sesiyle bir döneme damga vurdu. 17 yaşında sahneye adım atan Gökben, Sıraselviler’de bulunan Clup Suat’ta sahneye çıktı. Kısa sürede büyük çıkış yakalayan sanatçı, daha sonra Maksim Gazinosu’nda Yurdaer Doğulu Orkestrası’nda solist olarak sahneye çıktı. Maksim Gazinosu’nun neonlarında Zeki Müren’in altına artık onun ismi yazılmaya başlandı. O artık herkesin gönlünde taht kuran sanatçılar kervanına katılmıştı. Gökben 1972 yılında ilk 45’liği olan ‘Aşka İsyan Edilmez’, Sevdiğimi Bile Bilmeyecek’i çıkardı. Plak müzik listelerini alt üst etmeyi başarmıştı. Öyle ki bu çalışması dönemin 1 numaralı müzik dergisi Hey tarafından ödüllendirilmişti. Gökben,’Umut Vadeden En İyi Kadın Sanatçı’ seçilmişti…. Sanat hayatı boyunca 2’de sinema filminde oynayan 70’li yılların müzik kraliçesiyle yaptığımız keyifli röportaja buyurun…

BİZ BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1968 yılında fotomodel olarak sanat hayatına başladım. Ancak asıl ilgi alanım müzik olduğundan asıl yapmak istediğim iş şarkıcılıktı. O dönemler Sıraselviler’de bulunan Clup Suat’tan sahne teklifi aldım ve hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettim. 17 yaşında sahneye çıktım… Clup Suat’ın sahibi,sahne adımın Gökben olmasını istedi. Ben burada sahne aldığım bir gün Yurdaer Doğulu beni izlemeye geldi.

MAKSİM GAZİNOSU’NDA SAHNEYE ÇIKTIM

Sahnemi çok beğendi solisti olmam için talepte bulundu. Bu çok iyi bir fırsattı Yurdaer Doğulu orkestrasıyla Maksim Gazinosu’nda sahneye çıktım. Yurdaer Doğulu Orkestrası ile Uzun dönem çalıştık daha sonra gazinolardan tek çalışmam için teklifler çok yoğundu ve gazinoların çok aranan solisti oldum. 74 yılında Ali Kocatepe'yle karşılaştık, bana muhteşem şarkılar yaptı, albümler yok sattı.

MÜZİK HAYATINIZ BOYUNCA KİMLERLE ÇALIŞTINIZ?

‘Şiribm Şiribom’ isimli 45’liğimden altın plak ve ‘Şekerim’ adlı parçanın yer aldığı ‘Severken Yoruldum’ albümden altın kaset ödülünü aldım.Müzik yaşamım süresince Yurdaer Doğulu,Ali Kocatepe, Atilla Özdemiroğlu, Esin Engin, Metin Özülkü, Şehrazat, Aysel Gürel, Selmi Andak gibi önemli insanlarla çalıştım.

ODAM ÖDÜLLERLE DOLU

ÇOK ÖNEMLİ ÖDÜLLER ALDINIZ,NELER SÖYLEYECEK SİNİZ?

Bir sürü ödülüm var özel odamda. İlk 45'liğimi yaptığım 1972 yılının umut vadeden en iyi kadın şarkıcısı seçildim. 1973 yılında 1 Numara Plakçılık saflarına geçtim. 1976 yılında Aşk Dediğin Laftır, 1977 yılında Bu Ne Biçim İştir adlı albümlerimi yaptım. En büyük başarıyı ise 1979 yılında yaptığım Samanyolu albümüyle yakaladım. 1980 yılında İşadamı Kaya Mutlu ile evlendim ve evli kaldığım 5 yıl boyunca müziğe uzun bir ara verdim. 1986 yılında Sembol Plak etiketiyle yayınlanan Yaz Gülü adlı pop-arabesk tadındaki albümle müziğe dönüş yaptım. "Şiribim Şiribom" adlı 45'liğimden altın plak ve "Şekerim" adlı parçamın yer aldığı Severken Yoruldum adlı albümümden altın kaset ödülünü aldım Yurdaer Doğulu, Ali Kocatepe, Atilla Özdemiroğlu, Esin Engin, Metin Özülkü, Şehrazat, Aysel Gürel, Selmi Andak gibi isimlerle çalıştım.

2 SİNEMA FİLMİNDE OYNADIM

BU YOĞUNLUĞUN ARASINA SANIRIM İKİ DE SİNEMA FİLMİ SIĞDIRDINIZ?

Evet, o kadar yoğun çalışıyordum ki arada 2 film yaptım. Ama şarkı söylemek başkadır. Şimdi önüne gelen şarkıcı olmaya başladı. Kız kardeşim (Nil Ünal), Ekrem Bora ve Suna Pekuysal ile 1988 yılında çevirdiğim "Yasak Aşk" adlı bir de filmi var.

YENİ ŞARKICILAR İÇİN NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Yeni şarkıcıları dinlemiyorum… Bir ikisi hariç tüketim çılgınlığı var. Dinlenen bir şarkı ertesi gün yok, kalıcılık yok. Herkes şarkıcı olmuş ancak birde dünyanın parasını kazanıyorlar… Dijital ortam tabii… Her şey önlerinde… Emeğin hakkını veren bizlermişiz. 3 ay boyunca Anadolu’yu dolaşıp konserler verirdim. Gazinolar vardı bir gecede 3 ayrı işe giderdim .Tabii gecede diğer arkadaşlarımızda öyle.

YENİ NESİLE ÇOK ÜZÜLÜYORUM

YENİ NESİL İÇİN NELER SÖYLEMEK İSTER SİNİZ?

Yeni nesile gerçekten çok üzülüyorum… Okula gidemiyor çocuklar… Evlatlar neler görüyor dünya iyi değil küresel ısınma, deprem , susuzluk ilerde bunları fazlasıyla görecekler.

GÜNLERİNİZ NASIL GEÇİYOR?

2 buçuk yaşında Mavi adında Dünya tatlısı erkek torunum var. O benim en büyük terapim. Onunla zamanım çok iyi geçiyor. Öyle masum ki… Canım, herşeyim, dünyam… Müzik kulağı çok güzel.İngilizce şarkılar söylüyor. Tabii benim şarkıları da öğrettim…(Gülmeye başlıyor…) Ezberledi. Kızım onu çok güzel yetiştirmiş. Evladımla guru duyuyorum.

KIZINIZ NE İŞ YAPIYORDU?

Kızım psikolog… Pandemide bizde herkes gibi evde kaldık… O nedenle canım torunumu gezdiremedim. İnşallah yakında onu çocuk tiyatroya ve çocuk aktivitelerine götürürüz.

ŞARKILARIM ALTIN DEĞERİNDE

SEVENLERİNİZ SİZİ ÇOK ÖZLEDİ YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Bende sevenlerimi çok özledim . Tabii Pandemiden evvel konserlerimiz oluyordu, keyifli akşamlar yaşatıyorduk insanlara İnşallah her şey düzelir yine sevenlerimle kucaklaşırım.

YENİ ALBÜM YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Hayır, yeni albüm yapmayı düşünmüyorum. Zaten yaptığım şarkılar altın değerinde…İlgi büyük çok dinleniyor dijital ortamda artık. Tüm şarkılarımda çok büyük emek var.

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

(Gülmeye başlıyor…) Unutamadığım o kadar çok anı var ki,size Maksim Gazinosu’nda başımdan geçen bir hikayemi anlatayım. Maksim Gazinosu’na Yurdaer Doğulu Orkestrasıyla sahneye ilk çıktığım zaman heyecandan okuyacağım şarkının sözlerini unuttum. Onlarca insanın karşısında durumu idare etmem lazımdı. Sözleri uydura uydura şarkımı tamamlamıştım.