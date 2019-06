AIESEC İZMİR

YURDIŞI HAYALİ OLANLAR

AIESEC İZMİR TOPLUMSAL GELİŞİM STAJLARINDAN SORUMLU ORGANİZASYON KOMİTESİ BAŞKANI

“SAFURE KANDEMİR”

RÖPORTAJ: ASLI M. SARI

Bu hafta Çarşamba röportajlarımda enerjisini başarılarını gururla izlediğim, genç dinamik ve umut vadeden güzel mi güzel, hanım mı hanım bir konuğum var “Safure Kandemir.” Çok güzel bir platformda güzel bir ekiple başarıdan başarıya koşuyor. AIESEC İZMİR ekibinden bahsediyorum. Pırıl pırıl gençler mükemmel işler başarıyorlar. Sevgili Safure İzmir’de Hukuk Fakültesi 3. Sınıfta benim direk toprağım, has hemşerim Adanalı. Aynı zamanda AISEC İZMİR ekibinin gelen taraflı toplumsal gelişim stajlarından sorumlu organizasyon komitesi başkanı. Kendisiyle güzel bir röportaj gerçekleştirme adına bir araya geldik. Her zaman GÜZEL İŞLER DUYULMALI DESTEK OLUNMALI diyenlerdenim. Biraz anlatır mısın dedim?

Aslı Hanım; Biz, daha güzel bir dünya hayal ediyoruz ve gönüllü olarak bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Umarım daha çok insanın hayatına dokunabiliriz. Gençlik döneminizde hem kendinizi hem de dünyayı değiştirmek ve geliştirmek için 18-30 yaş arası yurt dışında kendini geliştirmek, büyük şirketlerde muazzam pozisyonlarda staj görmek isteyenler en büyük şansınız iddia ediyorum ki AIESEC’tir.

AIESEC, gençlerin içindeki liderlik özelliğini ortaya çıkararak dünya barışına katkıda bulunmaya çalışan, 128 ülkede faaliyet gösteren bir gönüllü gençlik kuruluşudur. Bunu başarabilmek için üç ürünü mevcuttur. Global Volunteer ile, yurt dışında, Birleşmiş Milletlerin koyduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine bir projede gönüllü olarak yer alabilir; Global Entrepreneur ile yurtdışında bir start-upta staj yapma imkanı bulabilir; Global Talent ile de yurtdışında kurumsal bir firmada uzun dönemli staj yapma imkanı bulabilirsiniz. Hemen şimdi aiesec.org.tr den ilgilendiğiniz ürüne başvurunuzu bırakın, ilgilenelim, liderliğe giden sürecinizi beraber yürütelim diyor.

Sevgili Safure Kandemir ile AIESEC İZMİR üzerine yaptığımız o güzel röportajımız sizlerle.

Öncelikle sizleri tanıyalım?

Biz, daha güzel yarınlar için gönüllü olarak çalışan gençleriz. Sizler gibi, içinizden, sıradan insanlarız. Bir yandan okulumuzu okurken bir yandan da dünyaya katkı sağlamaya çalışıyoruz.

AIESEC nedir?

AIESEC, gençlerin içindeki liderlik özelliğini ortaya çıkararak dünya barışına katkıda bulunmaya çalışan, 128 ülkede faaliyet gösteren bir gönüllü gençlik kuruluşudur.

AIESEC paketlerinden bahsedebilir misiniz?

Global Volunteer ile, yurt dışında, Birleşmiş Milletlerin koyduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine bir projede gönüllü olarak yer alabilir; Global Entrepreneur ile yurtdışında bir start-upta staj yapma imkanı bulabilir; Global Talent ile de yurtdışında kurumsal bir firmada uzun dönemli staj yapma imkanı bulabilirsiniz. Global Home ile yabancı arkadaşlarımızı evinizde ağırlayabilirsiniz. İzmir’de yapılan projelerimizde katılımcı olabilirsiniz. Ayrıca şirketlere veya okullara yabancı çalışan istihdam ederek şirketlerin ithalat ihracat yollarını genişletmeyi ve okullarda çocuklara yabancı öğretmen ile eğitim verilmesini sağlıyoruz.





Yabancı dil olması şartları ne düzeyde?

Projeden projeye göre istenilen İngilizce seviyesi değişiyor.

Sizi diğer yurtdışı etkinlik ve programlarından ayıran özellikler nelerdir?

Biz aynı zamanda katılımcımıza liderlik deneyimi de kazandırıyor, onun içindeki potansiyeli ortaya çıkarıyoruz.

Herkes Katılabiliyor mu?

18 – 30 yaş arası tüm gençler programlarımızdan faydalanabilir.

Bir yıl içinde kaç defa başvuru hakkı var bununla ilgili bir kıstas var mı?

Başvuru sınırı yok.

Yurt içinde ve yurt dışında ne tür kolaylıklar sağlıyorsunuz?

Eğer staj yapacaksanız AIESEC vizesi sayesinde çalışma izninden muaf oluyorsunuz. Yabancı arkadaşımız havaalanında karşılanıyor, kalacağı yere kadar eşlik ediliyor. Staj ise ilk iş gününde yanında olunuyor. Host ailesi ile bir sorun yaşarsa duruma müdahale ediliyor, gerekirse başka bir host aileye nakli yapılıyor. Değişim katılımcımızın tüm haklarını gözetiyoruz.

Peki, ilgili paketlerinizle yurt dışına çıkan bireylerden ne gibi dönütler aldınız olumlu olumsuz?

Genellikle arkadaşlarımız memnun olduğunu, çevresindeki ve kendisindeki değişimden mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Ancak konfor alanından çıkmak istemeyen kişilerle sorunlar yaşayabiliyoruz tabii ki. Kaldıkları yeri beğenmediklerini söylüyorlar, üstelik biz en başından itibaren her isteklerinin her an karşılanacağı beş yıldızlı bir tatil köyüne değil, sıcacık bir aile yanına yerleşeceğini söylememize rağmen. Aiesec.org.tr’ye girerek “Gençler” ve sonrasında “Hikayeler” kısmına tıklarsanız dönütleri kendi kalemlerinden okuyabilirsiniz.

Yerelde de projeleriniz olduğunu duydum, yakın zamanda İzmir'de başlayacak projelerinizden bahsedebilir misiniz?

4-18 yaş aralığındaki mülteci gençler ile ilgili Alfarah Projesi, ilköğretim öğrencileri ile yaptığımız Step Up Projesi, Türkiye’de kadınların yerini araştıran ve bununla ilgili çözümler sunan Women in Power Projesi ve İzmir’de 12 yıldır yapılan, lise öğrencileri ile yapılan Myself My World Projesi vardır. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için arayın sorun araştırın, kesinlikle böyle fırsatları kaçırmayın derim.

Gönüllü aileler var sizlere destek olan bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

AIESEC Global Home programı ile sizler de yurt dışından gelen gençleri evinizde minimum 3 maksimum 6 hafta ağırlayarak farklı kültürleri tanıyabilir, yabancı dilinizi geliştirebilir ve Türk kültürünü gelen gençlere tanıtma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Size ulaşmak ve daha detaylı bilgiler almak isteyenler nerelerden ulaşabilirler?

Aiesec.org.tr sayfasından ilgili programa kayıt bırakarak onlara ulaşmamızı sağlayabilirler veya Alsancak Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:7, 35170 Konak/İzmir adresindeki ofisimize uğrayarak bize ulaşabilirler.

Başarı, güven ve disiplinli bir ekip görüyorum karşımda. Son olarak okuyucularımıza söylemek istedikleriniz nelerdir?

Biz, daha güzel bir dünya hayal ediyoruz ve gönüllü olarak bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Umarım daha çok insanın hayatına dokunabiliriz. Gençlik döneminizde hem kendinizi hem de dünyayı değiştirmek ve geliştirmek için en büyük şansınız iddia ediyorum ki AIESEC’tir. Umarım bu fırsatı kaçırmazsınız.

Sevgili Safure eminim birçok kişinin ilgisini çekecektir bu güzel röportaj. Yolun açık başarıların bitimsiz olsun.

Sevgili Aslı Hanım bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz hep beraber güzel işler yapmak dileğiyle.