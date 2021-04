Merhaba Önce Vatan Gazetesinin şiir sever okurları. İçimizden Biri Bende Bugünün konuğu Şair, Yazar Sayın Şafak Bayrak(tar).

Şairimizin yüreğini dizelere döktüğü ilk kitabı ‘’Şafak Vakti’’, ikinci kitabı ‘’Aşka Mektup Yaz’’, üçüncü kitabı ise ‘’Mucize Sensin’’ ile raflarda ki yerini alarak okurlarıyla buluşmuştur, dokunmuştur yüreğimizin derinliklerine. Yüreklerden yüreklere dizeleriyle köprü kurarcasına adeta.

Şairimiz şiir yazmakla kalmayıp kitabının gelirlerinin bir kısmını LÖSEV ve Mehmetçik Vakfına bağış yaparak yardım etmenin, destek olmanın hazzını yaşamayı seçmiş, iliklerinde hissetmiş ve başarmıştır.

Şairimizin ‘’SAKIN’’ adlı şiiri özel bir televizyon kanalında düzenlenmiş olan şiir yarışmasında birinci seçilmiştir.

Şair, Yazar Sayın Şafak Bayrak(tar) şiirlerinin yanında, uzun yıllar çeşitli dergilerde, gazetelerde güncel konuları içeren yazılar da yazmıştır. Kalem ve beyaz kağıtla arası hep güzel olmuştur.

Şair, Yazar Sayın Şafak Bayrak(tar)’ın övünülesi, sayılası, sevilesi en büyük özelliği, bu uğurda son nefesini vereceği, onuru, gururu TÜRK OĞLU TÜRK, TÜRK’LÜĞÜDÜR.

İçimizden Biri, Havva’nın Adem’i, Yiğit Berke’nin yıkılmaz dağı babası, kitaplarını imzalayan yorulmayan ellerin sahibi, LÖSEV’in, Mehmetçik Vakfının gurur duyulan adı, Şair, Yazar, Sayın Şafak Bayrak(tar), Bende Bugün. Buyurun lütfen.

RÖPORTAJ: SACİDE Z. SARAÇ

-Merhaba. Hoş geldiniz. Kendinizi anlatır mısınız?

Hoş gördüm, Adım Şafak Bayrak 5 Aralık 1967 Sinop’ta Doğdum. Aslen Trabzonluyum. Geçmişte Aile Büyüklerimin Soy Adları Nüfus kütüğünde Bayraktar olarak geçmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Halkla İlişkiler Fakültesi mezunuyum. PTT de memur olarak çalışmaktayım. Evli bir çocuk babasıyım. Şiirle Lise Yılların da uğraşmaya başladım. 3.ncü kitabım ‘’Mucize Sensin’’ den önce ‘’Şafak Vakti’’ ‘’Aşka Mektup Yaz’’ adlarında iki kitabım bulunmaktadır. Şiirlerim uzun zaman önce Ülkemizin tanınmış dergi ve gazetelerinde yayınlanmış, ayın şiiri ve yılın şiirine layık görülmüştür. ‘’SAKIN’’ adlı şiirim 1993 yılında ATV de Türkiye’nin en iyi şiirini seçiyoruz, Ekran sizin programında birinciliğe layık görülmüştür. ATV bu şiirimin tanınmış bir bestekar tarafından bestelenip tanınmış bir sanat müziği sanatçısı tarafından okunacağı ayrıca, tarafıma bir ödül yollanacağı sözü verilmiş olsa da bu gerçekleşmemiştir. Kitaplarımın İstanbul’da bir yayınevi tarafından basımının gerçekleşmesini çok isterdim ancak, birkaç yayın evini yüz yüze ziyaretimde görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Yayınevi sorumluları ya da sahipleri Türkiye’de bir tanınmışlığın var mı? Önceden çıkmış bir kitabın var mı? Yoksa çok zor çok maliyetli gibi uçuk rakamlar karşılığında basabileceklerini ifade ettiler. Yani ilgili olmadılar. Bu beni daha hırslandırdı. Kendi imkanlarımla Şiir kitaplarıma kavuştum. Türkiye’nin her tarafında bulunan dost ve arkadaşlarımın yardımlarıyla her kitabım tamamen satıldı. Her defasında Kazancımın bir kısmını LÖSEV’e bir kısmını da Mehmetçik Vakfına bağışlayarak muradıma ermiş olduğumu söyleyebilirim. Ayrıca; Yıllar önce, İstanbul’da faaliyet göstermiş ‘’Aylık Mesleki Aktüalite Dergisin de’’ köşe yazarlığı da yaptım. Fantezi sanat müziği tarzında 20 adet Beste çalışmalarımda mevcuttur. Her türlü sporla hobi olarak haşır neşir oldum. Uzun yıllar futbol oynadım. Futbol Antrenörlüğü de yaptım. TFF GRASSROOTS C diplomasına sahibim.

- Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Ülkemde Terörün, Teröristin bittiği, Türk Turan Birliğinin Kurulması.

- Kendi kendine konuşanlar delimi?

Hem deli hem değil. Derviş Yunus gibi kendi kendini sorgulayan biri gelir aklıma. Bence genelde deli diye adlandırılan insanlar sorgulayan, ince fikirli, duygusal, iyi kalplidir. Kötüler zaten kötü oldukları için delirmez diye, düşünüyorum.

- Hayat felsefeniz nedir?

Her daim güne gülümseyerek başlarsan, her şeyin olumlu geçeceğini, Bir şeyi çok istersen, olacağına inanır isen, elbet gerçekleşeceğini. Yeter ki onu yapmak ya da olması için elinden geleni yap. Yaradan mutlaka sana kısmet eder, diye düşünüyorum.

- Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

Yeniden dünyaya ben olarak gelme şansım olursa, o zaman düşünürüm.

- Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız şey ne olurdu?

Önce sağlık. Akıl, Beden ve Ruh sağlığı. Hiçbir hastalığın olmadığı bir hayat. Türk Turan Birliği yani Türklerin liderliğinde adaletli, hoş görülü, fakirliğin olmadığı herkesin eşit ve sevgi dolu yaşayacağı bir dünya.

- Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi/patronu olurdunuz?

Bilimi öne çıkaran, insanlığın yararına bir şeyler üreten, herkesi kucaklayan, alın terinin içtiğimiz su gibi çok kıymetli olduğunun farkında olan, çalışanlarına rahat , huzurlu refah içinde yaşamalarını sağlayacak ücrete tabi tutardım.

- Yeteneklerinizi başka bir kişiyle değiştirme şansınız olsa, şu anda yaşayan, ya da bir zamanlar yaşamış olan hangi kişinin yeteneklerine sahip olmak isterdiniz?

Tanrının takdirine bırakırım.

-Hayattan beklentiniz nedir?

Önce sağlık. Ülkemin huzuru ve refahı. Çok fazla bir beklenti içinde olan insan değilim.

-Sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilecek şey ne olabilir?

Oğlumun, Türk Milletinin yararına geleceğine yön veren, büyük işler yapan, bir insan olduğunu görebilmek.

- Bugüne kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

Kitaplarımın satışından elde ettiğim ücretin bir kısmını LÖSEV’e bağışladığımda aldığım haz.

-Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Vatanı Türk Milleti uğruna, Terör belası nedeniyle şehit olan Mehmetçiklerimiz.

- Çocukluğunuza dair en çok neyi özlüyorsunuz?

Mahalle maçları.

- Bir mucize olsa geçmişinizdeki hangi hatalarınızı düzeltmek istersiniz?

Asabiliğimi, tez canlı oluşumu (Sabırsızlık).

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Kışın güneşi gördüğümde , denize girmek.

- 17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

17-18 yaşları arası yaşıma dönme şansım olsa, yapmış olduğum hatalarından arınmış, yine aynı hayatı yaşardım.

- Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Ailem. Cafer Şendoğan diye rahmetli olmuş arkadaşım.

- Çocukken ne olmak ve kim olmak isterdiniz?

Çok büyük bir futbolcu, Dr. olmak istedim. İdolüm olmadı.

- Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Ve gerçekleşti mi hayaliniz?

İlk hayalim gerçekleşmedi. İkinci hayallerim 3 adet şiir kitap’ı çıkarmaktı, gerçekleşti.

- TV Proğramcısı olsaydınız, nasıl bir program yapmak isterdiniz?

Spor ve Tarih üzerine.

- Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

Jest ve mimiklerine.

- Birine ya da bir olaya sinirlendiğinizde tepkiniz ne olur?

Haksızlığa tahammülüm yok. Karşımdaki kişinin tavrına göre.

- Kendinizde neleri değiştirmek istersiniz?

Kilolu oluşumu değiştirmek isterdim.

- Motive olmak için başvurduğunuz ilk yöntemler nelerdir?

Her günümün güzel geçeceğini düşünürüm.

- Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

35 yaşımda kalmak isterdim.

- Bu yıl hayatınızın sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yaparsınız?

Bilemiyorum.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

İnsanlar kimden akıl alırsa alsın, yine kendi aklını beğenirmiş.

- Ölü ya da yaşayan biriyle tanışabilecek olsanız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız O’na?

Atatürk olurdu. Yapmak isteyip de yapamadığı bir şeyinin olup olmadığını.

- Başardığınız en zor şey neydi?

İngilizce sınavını vermek.

- Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Pıoneer Müzik seti.

- Çekingen mi, yoksa atılgan mısınız?

Duruma ve ortama göre her ikisi.

- Ne tür insanlar sizi etkiler?

Akıllı, cesur, dürüst ve içi dışı bir insanlar.

- Tesadüflere ve mucizelere inanır mısınız? Neden?

Mucize insanın kendisi, aklıdır. Bunun için son şiirimin adı Mucize Sensin oldu.

- Güven problemi yaşar mısınız?

Çok Nadir.

- Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi? Neden?

Her ikisi de. İnsanların doğası gereği, meraktan.

- Mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz?

Adım Soyadım yeter.

- En son kimin önünde ağladınız ve nedeni neydi?

Gizli ağlarım.

- Gecemi, gündüz mü? Neden?

Tanrı hem geceyi hem gündüzü bahşetmiş. Yaşamak bize kalmış.

- Aşk her şeyi affeder mi?

Sanmam.

- Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Sessiz kalmam.

- Bir papağanınız var ve bir cümle söyleyebilir. Hangi cümleyi öğretirdiniz?

Tanrım.

- Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Hiçbir konuda.

- İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

Ya Dünya ya biz değişeceğiz. (Şiir Kitabımdan)

- Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Gitmesi gerekiyorsa, hiçbir şeyi tutmuyorum.

- Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Neden?

- Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

Yalan ve Kötülük.

- Bir dalga olsanız ilk nereye vururdunuz?

Kıyılara.

- Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Cennete hoş geldiniz.

- Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

Ben dönemedim köşeyi, sen dönebildin mi? Diye sorardım.

- Duygusal mısınız, yoksa mantıklı mısınız?

Her ikisi de.

- Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

Dürüstlük, açık sözlülük.

- Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Sevgisizlik, Çevre Kirliliği, Hastalık, Doğal olaylar.

- Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Hata yapmaktan neden? Korkmalıyız ki. Hatalardır insanları doğruya götüren.

- Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

Yazdığım şiirlerimin iyi anlaşılması halinde.

- Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Saniyelerin, dakikaların ne kadar önemli olduğunu.

- İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

Anı yaşamak.

- Ruhunuzu besleyen şeyler var mı, neler?

Tanrı Aşkı, Doğa Aşkı.

- Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Hiçbir şeyin peşinden koşmadım. Yavaş, adım adım yürümek daha güzel.

- Neleri asla yapmam dersiniz?

İki yüzlülük, nankörlük.

- Korkularınız nelerdir?

Hem her şey hem hiçbir şey.

- Yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz ne var?

Yok gibi.

- Hangi hataları kabul edersiniz, hangileri etmezsiniz?

Her hata kabul edilebilir. Yalan, Nankörlük ve iftirayı kabul edemem.

- Sevdiğinize buradan ne söylemek istersiniz?

Cansın, İyi ki varsın.

- Hangisi daha iyi: Acı gerçek mi? Yoksa tatlı yalan mı?

Acı gerçek.

- Şu an ruhunuzun olmak istediği yer neresi?

Şu an olmak istediğim yerdeyim.

- Yakın bir arkadaşınız kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısınız?

Bilemiyorum.

- Yaşamınız boyunca yaşadığınız en heyecan verici tecrübe neydi?

Antrenörlük.

- Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Sevgi ve doğruluk.

- Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Şiir yazarak, spor yaparak.

- Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

Yalansız yaşamak.

- Dünyanın en güzel yeri neresi?

Dünyanın her yeri, en güzel.

- Ne zaman, hangi olayla çaresizim dediniz?

Muhabbet kuşum ölmek üzere iken, yaşaması için hiçbir şey yapamadım. Çaresiz kaldım.

- Sevmek mi, sevilmek mi?

Karşılıksız sevgi olmaz.

- Hayatta ne olmasa her şey çok daha güzel olurdu?

Savaşlar olmasa. Ülkeler Ülkeleri sömürmese. Çevre kirliliği olmasa.

- Hiç kimsenin göremediği bir özelliğiniz var mı? Varsa neden bugüne kadar gizli kaldı?

Yok gibi.

- Röportajımıza bir soru ekleseniz desem, bu soru ne olur?

Sorular gayet iyi ve yeterli.

- Doğada ki bir şeyi şişeleyebilseydiniz, bu ne olurdu?

Kirlilik.

- Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan hangisi, neden?

Kurt. Türk olduğum için.

-En son “… özelliğinden dolayı senle gurur duyuyorum” lafını kime söylediniz?

Hangi özellikti o?

Oğlum. Dürüst olduğun için.

- Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Tek kelime ile Harika.