SAFA GÜLSOY: DEMET AKALIN İLE ÇALIŞIYORSAN BAŞARILI OLMAK ZORUNDASIN

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

Demet Akalın’ın fotoğrafları olay olunca hemen işin uzmanına kısa bir röportaj teklif ettim. Kendisi gerçekten de son yılların en dikkat çeken fotoğrafçısı. Safa Gülsoy bakın neler anlattı.

Demet Akalın’ın fotoğrafları kaç saatte çekildi?

Fotoğrafları 1,5 saat gibi kısa sürede çektik. Demet hanım işinde profesyonel olduğu için, ayrıca geçmişte modellik de yaptığı için bize geriye harika pozları yakalamak kaldı.

Demet Akalın ile çalışmak nasıl bir duygu?

Demet hanımla çalışmak öncelikle heyecan verici, başarılı olmak zorundasınız! Karşınızda yıllardır zirvede olan bir popstar var. Fotoğraf enerji işi. Demet hanım istediğini açıkça ifade ettikten sonra aynı frekansa geçtik, güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Umarım sevenleri de beğenmiştir.

Harikalar yaratıyorsunuz, öncesinde bir hazırlık oluyor mu?

Elbette şarkıya göre konsept oluşturmak için toplantı süreçleri başlıyor. Benim şansım işinde en başarılı ekip arkadaşlarımla çalışmam. Her aşama çok önemli; kostümler saç, makyaj, sanat, dekor...

Başarının sırrı nedir?

Doğru programlama, doğru analiz planı sizi başarıya götürür. Eğer hedefini, analizini, zamalamanı iyi hesaplayabilmişsen; pozitif yaklaşımınla olası bir kriz durumunu iyi yönetirsen başarı kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra çok izlemek, çok fotoğraf bakmak gerek. Mesleğinin zirvesinde üstadların başarı öykülerinden ders çıkartmak da benim önem verdiklerimden. Farklı kültürlerin sanatından beslenmek, bulunduğun dönemden ve geçmiş sanat akımlarından haberdar olmak, her yeni gün eksiklerini fark edip kendine ve işine bişeyler katmak da bizi başarıya götürür diye düşünüyorum.

“Kapatmak yerine eser üretelim”

“Netflix kapatılıyor” iddiaları her yıl ortaya çıkıyor, sonrasında ise konu kapanıyor. Netflix kapanmalı mı? Bence kapanmamalı. İnsanlar bile isteye, para vererek sansürsüz bir şeyler izlemek istiyor. Bu bir tercih, isteyen LGBT temalı film izler isteyen belgesel izler, isteyen Yeşilçam izler. Buna karışmak biraz zordur. Hadi diyelim Netflix’i kapadınız ne olacak? Toplum ahlakı Netflix ile mi bozuldu ki Netflix’i kapatarak düzelsin? Bu sefer korsan yayıncılar kazanacak! Küresel platformları kapatmak kolaydır önemli olan buralarda eserler üreterek tüm dünyada güzel Türkiyemizin bayrağını dalgalandırmaktır. Bakın 7. Koğuştaki Mucize filmine bakın Atiye filmine. Herkes Türkiye’nin doğal güzelliklerini, oyuncularını konuşuyor. Kapatmayalım, üretelim.

(YENİ ÇAĞRI GAZETESİ'NDEN ALINTIDIR)