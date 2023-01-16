SADEGÜL SAYIN: HAYATIM ROMAN GİBİ

Onun müzik aşkı çocuk yaşlarda başladı… Okul dönüşü siyah beyaz TV karşısına geçip Emel Sayın, Gönül Yazar, Suat Sayın, Orhan Gencebay,Müzeyyen Senar gibi sanatçıları izleyip hayallere dalıp giderdi … Onun tek isteği hayranlıkla izlediği sanatçılar gibi Türkiye’de tanınmaktı… Yılmadı, hem okudu, hem de müzik dünyasına girmenin yollarını aradı Sadegül Sayın… Lise döneminde Üsküdar musiki sınavlarını katıldı ve ardından sınavı kazanarak müzik yolculuğuna adımını attı... Müzik dünyasının duayen ismi merhum Suat Sayın ile tanışan Sadegül Sayın’ın çocukluk hayali gerçekleşti… Ardı ardına yaptığı albümleriyle müzik dünyasının en iyileri kervanına katılmayı başardı. 2 Eylül 1972 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Sadegül Sayın ile dününü bugününü konuştuk. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

YAKLAŞIK 9 YILDIR SIRRA KADEM BASTINIZ ADETA NERELERDEYDİNİZ?

Gülerek yanıt veriyor… Bir birinden güzel eserler üzerine çalışmalarım vardı. Bunları hayata geçirmeye hazırlandığım bir dönemde pandemi başladı ve her şeyi alt üst etti. Evet hayranlarımdan tam 9 yıl ayrı kaldım. Şimdi yaptığım 4 şarkıyla hasret gidermeye geldim. Sevenlerimin bu şarkıları beğeneceğine inanıyorum.

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Müzik benim çocukluk aşkım…. 5-6 yaşlarında haraketli şarkılar okumaya başladım. Lise dönemlerinde müziğe olan hevesim daha da arttı. Üniversite yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyeti sınavına katıldım. Ve sınavı kazandım. İngilizceye karşı da büyük bir hevesim vardı. Hem müzik eğitimimi sürdürüyordum, hem de İngilizce öğrenmeye çalışıyordum. Maddi imkansızlıklardan İngilizceyi ansiklopedi, dergiler, kursların sınav kağıtları ve birkaç öğretmenimin katkısıyla öğrendim. Milli Eğitim’in İngilizce sınavlarına katıldım ve başarıyla kazandım.

3-4 YAŞINDA İKEN ANNEMİ KAYBETTİM

Tabii en büyük hedefim hayranı olduğum Suat Sayın ile tanışarak ondan müzik dersleri almaktı. O sıralar Üniversite’de İşletme Bölümü’nden ayrıldım. Musiki eğitimim yaptığım evlilik nedeniyle askıya alındı. Evliliğimde Üsküdar Musiki’ye ara ara gittim. Maddi durumu yetersiz öğrencilere İngilizce dersi vermeye başladım. Evliliğimde en büyük hazinem canım kızım. Bildiklerimi eğitimiyle, sağlığıyla kızıma verdim. 3-4 yaşlarındayken annemi kaybettim. Hem annemi kaybetmek ve ardından tatsız bir evlilik yapıp ardından boşanmak beni inanılmaz yalnızlaştırmıştı. Boşandıktan sonra kızımla birlikte İstanbul’a geldik. 1-2 yıl süren ölüm ve boşanma travmalarını atlattıktan sonra sevdiğim bir gazeteci abimin vesilesiyle Suat Sayın ile tanıştım.

PEKİ SONRA NELER OLDU?

Suat Sayın ve eşi Aysel Sayın ile güzel bir dostluk bağı kurdum. İlk yıllar merhum Suat hoca bana ders veremeyeceğini, Bodrum’da dinleneceğini söylemişti. Ancak benim azmim, Aysel ablanın desteği Suat Sayın’ı o fikrinden vaz geçirmişti. Kısa süre sonra şan eğitimi almaya başladım. En mutlu olduğum anda o an… Çocukken hayran olduğum bir duayenden şan dersleri almaya başlamıştım .Dersler devam ediyordu, Suat Sayın bir gün bana, ‘Ben bu kadar uğraşıyorsam, sende azim, idealistik, istikrar yoksa bu meşakkatli müzik yolculuğunda ne beni yor, ne de kendini’ demişti. Ona bu yoldaki mücadelemi ve azmimi göstereceğimi söylemiştim. Birbirimize verdiğimiz bu sözden sonra müzik çalışmalarımıza devam ettik. O sıralar kızımın eğitimi ve benim özel olarak verdiğim İngilizce dersleri çalışmalarım devam ediyordu.

SUAT SAYIN GÖZLERİMİN İÇİNE BAKARAK ‘SAKIN MÜZİĞİ BIRAKMA’DEDİ

ALBÜM YAPMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

Suat Sayın hocam bir gün ayağa kalktı ve bana dönerek ,’Sen artık benim istediğim talebe oldun. Kaset şarkılarımızda belli ve kabul edersen sanat yaşamında soyadın da ‘Sayın’ olacak kabul ediyor musun’dedi. Heyecandan ayaklarım titremeye başlamıştı. Hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmiştim. Sayın hocamın bu sözleriyle sanat yaşamımın ilk yolculuğuna çıkmış oldum. ‘Dilek’ isimli şarkıya klip çekecektim. Bunun için araştırmalara başlamıştık. Ancak Suat hocam hastalanmıştı. Griple başlayan hastalık onu iyice ağırlaştırmıştı. Eşi Aysel ablaya ‘Beni kızım Sadegül’ün evine götür’demişti. Bende ısrar edip onu evime getirdim…(Gözleri doluyor….)

HASTANEDE YAŞAMA VEDA ETTİ

Bende yaklaşık 3 hafta kaldı. Durumu iyice ağırlaşmıştı. Hiç zaman kaybetmeden hastaneye yatırdık. Lösemi hastalığına yakalanmıştı. Hastanede bir hafta sonra ne yazık ki hayata veda etti. O benim babam gibiydi, ölümü beni çok üzmüştü. Günlerce kendime gelememiştim. Ölmeden 3 gün önce gözlerimin içine bakıp, ‘Ben ölene kadar yanındayım. Müzikle Muaffak olacaksın. Sakın bırakma olur mu’dedi. Hayatım boyunca unutamayacağım o sözler beni kamçılamıştı. Müziğe olan sevgim daha da artmıştı. Ölümünden sonra 12 şarkılık ‘Son Dilek’isimli düet albümümü zü piyasaya sürmüştüm.

DİJİTAL SEKTÖRÜN YAYGINLAŞMASIYLA BİRLİKTE MÜZİK DÜNYASINDA HER GÜN YENİ İSİMLERLE KARŞILAŞIYORUZ. PEKİ, SEKTÖRDE KALICI OLMAK İÇİN SİZCE NASIL FARKLI OLABİLMEK GEREKİYOR?

Dijital dünya ile gelişen bir durum olarak benim gözlemim, artık kimse kolay kolay bir gecede ünlü olamıyor. Bir yandan da herkes daha ulaşılabilir ve daha üretken bir hale de geldi. Kuşak değişimine canlı canlı tanık oluyoruz. Bu kadar çok üretimin arasından sıyrılabilmek için de bir şeylerin farklılaşması, yenilenmesi gerekiyor. Bu aslında okuyuş tarzıyla, müziği alışılanın dışında sunulmasıyla ve daha birçok şekilde farklılaşabilir.

YENİ ÇALIŞMANIZ İLE İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTER SİNİZ?

4 şarkılık bir maxisingle yaptım. Albümdeki 4 şarkının aranjesini Gürdal Karagöz yaptı. Albümümün Slow tarzında olan ilk çıkış parçam “Gönül Çelen” in söz müzik ve düzenlemesini de yine Gürdal Karagöz üstlendi. Şarkımın klip yönetmenliğini, daha önce ilk albümümün fotoğraflarını çeken birlikte çalıştığım Ali Eşitmez yaptı. Film tadında bir klip oldu. Albümün 2. parçası “Gittiğinde Anladım” isimli şarkının sözlerini Aşkın Tuna kaleme alırken, bestesini Hüsnü Üstün üstlendi. Albümün bir diğer şarkısı “Roman Kızı” Roman türünde bir eser olmakla birlikte şarkının söz ve müziğini ise bana ve Gürdal Karagöz’e ait. Şarkının aranjesi ise yine Gürdal Karagöz imzası taşıyor. Tam 9 yıl aradan sonra hayranlarım ile yeniden kucaklaşmak beni inanılmaz mutlu etti. Dijital platformlarda yayına başlayan şarkılarım şimdiden büyük beğeni topladı. Klibim çok beğeniliyor. 2023 benim yılım olacak. Yani uzun süren sessizliğimin sonucunda müzik dünyasında fırtınalar koparacağım.