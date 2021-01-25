RUSYA’NIN TÜRKAN ŞORAY’I

HABİB BABAR

İSTANBUL

Diana Resulova... Son dönemlerin en dikkat çeken fotomodeli o. Hem inanılmaz güzel ve sıra dışı bir yüzü var hem de çok mütevazı. Güzel model 1993 yılında Çeçenistan’ın Grozni şehri dünyaya geldi. 16 yaşından beri modellik yapan Diana Resulova, 2016 yılında, ‘İkinci Vatanım’ dediği ülkemize demir attı. Modellik mesleğini İstanbul’da sürdüren Resulova, Bugüne kadar birçok dizi de rol alan Rus model, yakında çekimine başlanacak Türk-Rus ortak yapımı sinema filminde başrol oyuncu olarak kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diana Resulova, sorularımızı dobra dobra yanıtladı. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1993 yılında Çeçenistan’da dünyaya geldim. Annem Rus, babam ise Çeçendir. Çocukluğumdan beri modelliğe karşı büyük bir ilgim vardı. Üniversite eğitimimi sürdürdüğüm dönemler modellik okuluna da gitmeye başlamıştım. Kısa sürede modelliği tüm inceliğiyle öğrendim. Kısa sürede Rus yapımcılardan dizi teklifleri aldım ve Rusya’da birçok dizide rol aldım.

DOKTORLUK MESLEĞİNİ KAZANDIM

EĞİTİM DURUMUNUZ NE?

Ben 2011 yılında Azerbaycan’da yaşadım ve yüksek lisansımı da orada yaptım. Çocuk Psikolojisi doktoruyum. Çifte vatandaşlığım var. Hem Rus, hem de Azerbaycan vatandaşıyım.

PEKİ NEDEN MESLEĞİNİZİ YAPMADINIZ?

Dedim ya, ben modelliğe aşık biriydim. Okulumu bitirdikten sonra doktorluk mesleğimi yapmak istedim, ancak modellik ağır basınca yapmadım. Hedefim dünyaca ünlü modeller kervanına katılmak bunu başaracağıma inanıyorum. Fiziğine ve güzelliğime güveniyorum. Azmin elinden hiç birşeyin kurtulamayacağına inanan biriyim. Tuttuğumu kopardım, koparmaya da devam edeceğim.

İÇİN TEMİZ OLMALI

ÇOK GÜZELSİN AMA DÜNYADA PEK ÇOK GÜZEL KADIN VAR. SENİ ONLARDAN BİR ADIM ÖNE GEÇİREN ŞEY NEYDİ SENCE?

Kendimi övmeyi sevmem ama soru bunu gerektiriyorsa yapacağım. Evet güzelim ama çok çalışmam sonucu olarak bu noktadayım. Evet bu hayat öbür yakadan güzel gözüküyor ama gerçekten çok zor bir işim var. yıllardır deli gibi çalışıyorum. Bir de işin iç yüzü var, aslında bu soruna daha net bir cevap olur. Nasıl baktığın önemli. İçin temiz olmalı, ne istediğini, nerede nasıl davranacağını iyi bilmelisin, insanlarla ilişki kurmalısın. Dışarıdan ne kadar güzelsen içeriden de o kadar akıllı ve özgüvenli olmalısın.

GÜNLÜK BAKIMINIZA BİRAZ VAKİT AYIRIN

ANNEN RUS, BABAN ÇEÇEN... NE KADAR KARIŞIK GENLERDEN GELİRSEN BU O KADAR GÜZELLİK KATAR DERLER.

Bilemiyorum... Çok güzel bir kadın vardır mesela ama kafası boş olunca işe yaramaz. Din ve ırkın da önemi yoktur. Güzellik iç ve dışın birleşimidir.

ESTETİKLE GENÇLEŞME MESELESİNE NASIL BAKIYORSUN?

“O gerdirmelere ve kimyasal işlemlere falan o kadar para dökeceğinize günlük bakımınıza biraz vakit ayırın ve daha güzel olun” diyorum.

PEKİ TÜRKİYE MACERANIZ NASIL BAŞLADI?

Bu sorumuza gülerek yanıt veriyor... Azerbaycan’da yaşamaya başladığım dönemler arkadaşlarım bana ‘Türkan Şoray’ lakabını takmıştı. Gözlerimin iriliğini ünlü sinema oyuncusuna benzetirlerdi. Ben de internetten Türkan Şoray’a bakar ve filmlerini izlerdim. Türklerin misafirperver,dürüst insanlar olduğunu duyuyordum. Hele hele Azerbaycanlılar tam Türkiye aşığı… İstanbul’u çok merak ediyordum. 2016 yılında İstanbul’a geldim. Ufak tefek çekimlere katılarak yaşamımı idame etmeye başladım. Daha sonra 2017 yılında İzmir, Alanya ve Bodrum’da ard arda katıldığım defilerde ismimden söz ettirdim. Özellikle giyim firmalarında teklif üzerine teklifler almaya başladım.

ÜNLÜ MODELLERLE AYNI PODYUMDA YÜRÜDÜM

SONRA NE OLDU?

Tekstil firmalarının tüm katalog çekimleri için çağrılan isimler arasına girmeye başarmıştım. O günden bu güne Türkiye’de yaşamaya ve modellik görevini burada sürdürmeye karar verdim. Her gittiğim yerde büyük saygınlık gördüm... Türkiye benim ikinci vatanım, İyi ki gelmişim iyi ki burada yaşıyorum. 2019 yılında birçok yerli ve yabancı ünlü modelle Çırağan Sarayı’nda aynı podyumu paylaştım. O defileden sonra işerim daha çok açıldı.

RUSYA’DA OYUNCULUKTA YAPTINIZ, NEDEN TÜRKİYE’DE DEVAM ETTİRMEDİNİZ?

Evet Rusya’da dizilerde rol aldım. Lisans için Azerbaycan’a gittiğim için oyunculuğa ara vermek zorunda kaldım. Tabii Türkiye’ye geldikten sonra iyice elimi çektim.

SETLERİ ÖZLÜYOR MUSUNUZ?

Tabii… Hem de çok..

SİNEMA FİLMİNE HAZIRLANIYORUM

TÜRK YAPIMCILARDAN TEKLİF ALDINIZ MI?

Türk yapımcılardan teklif aldım. Önümüzdeki aylarda Türk-Rus ortak yapımı sinema filmi çekilecek. Bu filmin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçeceğim. Türkiye’de oyunculuğumla da hak ettiğim yere geleceğim. Tek hedefim dünyaca ünlü model ve oyuncu olmak yeteneğime güveniyorum ve bunu da başaracağım.

BEN MESLEĞİME AŞIĞIM





AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

Kahkaha atarak sorumuzu yanıtlıyor... Bir şey söyleyeceğim belki inanmayacaksınız ama, ben sadece mesleğine aşık bir insanım. Aşka ayıracağım zamanı işime ayırıyorum. Hedefi olan herkes benim giibi yapar.

HANGİ TÜRK OYUNCUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇMEK İSTERDİNİZ?

Ben tam bir Türkan Şoray hayranıyım... Türk Sineması’nın sultanı Türkan abla ile bir filmde rol almak isterdim.

TÜRKAN ŞORAY İLE TANIŞMA FIRSATINIZ OLDU MU?

Maalesef olmadı... İnşallah tanışırım.

Bu keyifi röportaj için çok teşekkürler, başarılarınızın devamını dilerim.

Bana bu imkanı sağladığınız için ben size teşekkür ederim.