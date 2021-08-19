Rumeli Semih'ten Yepyeni bir şarkı: Ferdanem 

İSTANBUL- Bursalıların değerli Balkan sanatçısı Bursa düğünlerinin vazgeçilmez sesi Rumeli Semih, çıkarmış olduğu diğer Balkan şarkıları ile de adından çokça söz ettiriyor. Bizlerde yeni şarkısına, çalışmalarına ve müzik yaşamına dair kendisinden bilgiler aldık. Sizlerleyiz…

Merhaba Semih Bey nasılsınız?

Çok çok iyiyim. Sizlerle bu güzel söyleşide olmaktan çokça mutluyum. Bu güzel sohbette bana yer verdiğiniz içinde ayrıca çok teşekkür ederim.

Taptaze bir şarkı olan ‘Ferdanem’ ile karşımızdasınız. Yeni olmasına rağmen çok beğenildi ne söylersiniz?

Değerli sevenlerimizin, dinleyenlerimin diğer çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamıza da gereken değeri gösterdiler. Bir kez daha kıvanç doluyum.

Balkan şarkıları listesine katılmış yeni bir şarkı, şarkının bir hikayesi var mı?

Balkanlar hikayelerle doludur. Birçok şarkılarımızın hikayeleri de gerçek hayatta yaşanan ve olanlardır. Bu yeni çalışmamızda sözleri Ferruh Çalışkan’ın bestesi ve müziğini Mutlu Dindar’ın yaptığı balkanlarda yaşanmışlığa hitaben bir çalışma daha eklemiş olduk.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Az önce de dile getirdiğim gibi sözler Ferruh Çalışkan, beste müziği Mutlu Dindar, aranjörlüğünü de Ferdi Bilir yaptı. Bu güzel oluşumu arkadaşlarımla birlikte başlattıktan sonra en önemli olan okumaları seslendirdim.

Enerjisi çok güzel sımsıcak bir klip çekilmiş. Nasıl geçti klip çalışmaları detay verir misiniz?

Klip çalışmalarında Onay Cebar’ın yönetmenliğini üstlendiği ve itina ve özveriyle en küçük nüansı bile atlamadan disiplinli, çok ciddi boyutta olduğu çalışmalar yapıyoruz. Ferdanem’de olduğu gibi bu klipte de samimi neşe, inanç ve doğallığımızı katarak birbirinden değerli kardeşlerimin eşliğinde sevenlerimizle buluşturduk. Bütün yapmış olduğum klip çalışmalarım da kahrımı çekti içinde Onay Cebar’a ayrıca teşekkürler ediyorum.

Bundan yaklaşık üç sene önce ‘Kıskananlar Çatlasın’ şarkınız ile epey bir gündemdeydiniz. Çok güzeldi şarkı geri dönüşleri de o kadar iyi miydi?

Evet, ‘Kıskananlar Çatlasın’ parçası da benim Bursa’da çok değerli müzisyen arkadaşım Muhammet Özkan’a ait. Sözü bestesi kendisine ait olan arkadaşım Muhammet Bulgaristan, Kırcaalilidir. Göçmen düğünlerinde kına gecelerinde kendisinin de yorumladığı bu parçayı benimle de paylaşarak şahsıma hediye etti. Bizlerde yeni soundlarla hazırlayarak sevenlerimizle buluşturduk. Şarkının samimi boyutundan hariç, espri içeren sözcüklerin yer alması da ayrıca beğenildi. Çok kısa zaman içerisinde de herkesin eşlik ederek söyledikleri, beğendikleri bir çalışmanın mutluluğunu yaşamış oldum.

‘Remziyem’ şarkınızda çok çok sevilmişti. Balkan şarkılarının bu güzel kadın isimli olanları çok seviliyor. Öyle değil mi?

‘Remziyem’ çalışmamız müzik hayatımda Önemi oldukça fazla. Türkiye’deki göçmenlerimizin beni bu çalışmayla daha da onurlandıklarını söyleyebilirim. Hasan Rodoplu’ya ait olan Remziyem şarkısı, Bulgaristan türküsüdür. Klibinden müziğine kadar son derece eğlenceli ve arşivlerde kalacak bir çalışma oldu. Sevgi, aşk sözcüklerin bulunduğu eserler genelde bayan isimlerine hitap ettiği için beylerin kalemlerine duygu düşüncelerine yansıyor. Buna benzer bayan isimleri de çok olduğu için dinleyenlere keyif veriyor…

Kısaca sizden bahsedelim istiyorum. Bursa Devlet Konservatuar sanatçısısınız. Ne zamandır buradasınız?

Efendim ben 1958 yılında Makedonya dan göçen bir ailenin çocuğuyum iki erkek kardeşim var. 12 yaşında müzik hayatım başladı. 2005 yılında ilk albümümü çıkartıp ardından devamını getirdim Evliyim 2 kız babasıyım. Sahneyi, müziği, işimi çok seven biriyim. Eğlenceli, pozitif yönümün çok ağır bastığı bir yapıya sahibim. Katı kuralcıyım, prensipli çalışma boyutum fazlasıyla yüksek.

Evet Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği bölümünde 7 yıldır solist ve koristlik yapıyorum. Periyodik konser çalışmalarımız ve okul dönemlerinde öğrencilerimiz oluyor.

Bursa'daki sayılı sanatçılardasınız ve Bursa'da Balkan düğünü deyince akla ilk siz geliyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz?

Bursa’daki düğünlerde konserlerde yoğunlukla sahne aldığımız doğru. Ben sahneye her çıktığımda empati kurarak işimi yaparım. Düğünlerin konserlerin ya da organizasyonların kendiminmiş gibi ve bir kere olduğunu telafisi olamayacağını düşünerekten elimden gelen en iyi şekilde sahnemi performansımı sergileyerek yapıyorum. Buda bana geri dönüşümü ve memnuniyeti fazlasıyla geri geliyor. Herkesin mutluluğu bizler için çok önemli.

Pandemiden dolayı bu seneki düğün sezonları ile ilgili ne söylersiniz?

Malum tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi özellikle müzik sektörünü fazlasıyla etkiledi. Başta sağlık diyerek kötü günlerin geride kalmasını hep diledik. Almış olduğumuz tarihleri kesinleşen programlarımız oldu. Yani hazırlıksız yakalandık diyelim. Alınan programlarımızı tarihlerin uygunluğuna göre erteleyip gerçekleştirdik. Ya da iptali sağlandı karşı taraflardan. 1,5 yıl önceki programlarımızı şu anda 2021 yaz sezonunda gerçekleştiriyoruz. Böyle kötü günlerin geride kalmasını temenni ediyorum. Zorda kalan çok müzisyen sanatçılar oldu bizler gibi…

Bir düğünün vazgeçilmez ilk beş Balkan şarkısı nedir desem ilk beş örneğiniz ne olur?

Düğünlerde vazgeçilmez ilk beş şarkı;

Remziyem

Ferdanem

Güldaniyem

Yandı Kumanova

Kıskananlar Çatlasın

Oğlan Oğlan Kalk Gidelim

İstanbul'da belediyelerin düzenledikleri etkinlikleri nasıl buluyorsunuz? Birçok etkinlikte yer alıyor musunuz?

İstanbul’a belediyelerin düzenlemiş olduğu etkinlikleri şöyle buluyorum. Çok önemli projelere yer veriliyor. Fakat ben biraz daha yöre ve kültürü önemsiyorum. Sonuç itibari ile her yöreden olan halkımız vatandaşımız var. Bunları daha da önemseyip üst seviyeye taşımalarında yarar var diye düşünüyorum. Davet edildiğimiz Türkiye’nin neresi olursa olsun evet katılım sağlıyoruz. Konser programlarımız oluyor.

Eskiden başka bir ilde yaşayıp İstanbul’da albüm yapmak oldukça zor olurdu. Şimdi ise dijitalleşmenin büyük bir faydası oldu diyebilir misiniz?

Evet eskiden başka bir ilde yaşayıp İstanbul’a gelip çok zahmetler çekip albüm yapmak çok zor olurdu. Bunu kendimden çok iyi biliyorum. O uğraşlar emekler hiçbiri göz ardı edilemeyecek değerler bence. Evet dijitalin çok büyük faydası oldu sosyal medya, dijital platformlar şu an istediğimiz her şey elimizin altında.

“Sosyal medya ile aram iyi”

Sosyal medya ile aram iyi işim gereği olduğunca ondan faydalanmak istiyorum faydalanıyorum da. Artık büyük faktör taşıyan sosyal medya artık olmazsa olmazlarımızdan biri haline geldi. Her şey sosyal medya ile güncel kalıyor. Sahne çalışmalarım yapılan projeler gibi bütün her şey oraya odaklı.

Bende Yunanistan göçmeni olarak bir Balkan kadınıyım. Balkan insanını tarif etseniz ne söylersiniz?

Balkan insanları geçmiş tarihte çok zor günler geçiren. Evini toprağını hatta kardeşini ailesini bırakıp göç etmek zorunda kalan acısını tatlısını içine hapseden, yardım sever, sevecen, cana yakın, merhamet duygularının ve vatan millet aşkına gerçekten yürekten canını seve seve verecek bir toplumdur derim balkan insanları.

“Yeni Şarkıcılar ikiye ayrıldı”

Çağımızın yeni şarkıcılarını nasıl buluyorum sorusuna gerçekten samimi ve yürekten bir cevap vereceğimi bilemiyorum. Şöyle artık öyle bir döneme geldik ki. Tabiri caiz sabah kalkan imkanı olan bu işten anlamayan yada bilmeyen, kişiler çokça oluşmaya başladı. Sözüm onlara. Ama gerçekten yürekten gerçek inançla mesleğin hakkını veren sanatçı müzisyen arkadaşları meslektaşlarımı da es geçmek söz konusu olamaz…

Peki Türk müzik kültürü nereye gidiyor?

Türk müziği kültürü biraz karma bir hal almış durumda. Oysaki hikayeleri duyguları önemli Türk Halk müziği ve sanat müziğine sahibiz. Fakat yeni jenerikte bu değerlere çok önem verilmediğini görüyoruz. Hatta bazen Türk müziğini arar hale geliyoruz diyebilirim

Yakın gelecekte ne tür projelerle olacaksınız?

Yakın gelecekte ‘Ferdanem’ çalışmamızdan önce bir Makedon türküsü de hazırlayıp çekimlerini bitirdik. Nisan ayında onu da sevenlerimizde buluşturacağız inşallah. Yeni yayın döneminde de Rumeli- Balkan programı hazırlayıp sunacağım. Ama bunu şu anlık sürpriz olarak saklıyoruz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylersiniz?

Okuyucularımıza. Öncelikle başta sağlık mutluluk huzur dolu pandemisiz bir hayat yaşam diliyorum. Örf adetlerimize sahip çıkalım diyorum. Asimile olmayalım diyorum. Çocuklarımıza gençlerimize bilinçli bir geçmişten bahsedip yaşatmalarını sağlayalım diyorum.

Sizlere de ayrıca tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Sizlere müteşekkirim…

Doğum tarihi: 21 Ocak

Burcu: Kova

En sevdiği huyu: Sahnede olmak

Sevmediği huyu: Boşa zaman harcamak

Uğurlu sayısı: 4

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: Tom ve jery

En sevdiği söz: Uzlaşalım

ELİF HAYVALI

ELİF HAYVALI