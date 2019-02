Ressam Mehmet Sonad Gülşen ile Sanatına Dair Söyleşi...

RÖPORTAJ: ZAMBAK KARABAY

Oldukça yaratıcı, yaptığı eserlerinde oldukça başarılı bir resim sanatçısı olan Mehmet Sonad Gülşen’in çalışmalarını incelediğiniz zaman sizleri de etkileyecek. Resimlerin verdiği fotoğraf etkisi kişiyi hayrete düşürmüyor değil; onu bu kadar başarılı ve farklı kılan yaratıcılığının sırrını diğer merak edilenlerle birlikte sordum, kendisi de tüm içtenliği ile cevapladı…

Merhaba Mehmet bey... Sizi daha yakından tanımak isteyen sanatseverlere kısa da olsa kendinizden bahseder misiniz? Evet, ilk sorum Resim yapmaya ne zaman başladınız?

Öncelikle bana kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnsan kendisini ne kadar anlatabilir bilmiyorum ama ben kendimi resimlerim ve hikayelerim ile anlatmaya çalışıcam. Ben ortaokuldan beri masallar ve hikayeler yazan birisiyim. Resim serüvenim yazdığım hikayeleri çizerek başladı. Uzun yıllar işler ve hayat mücadelesi hep resime olan ilgimi ötelememe sebeb oldu. Kayserili doktor baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak hep ticaret zihniyeti ile büyütüldüm . Çünkü Kayseri’de aileler aptal çocuklarını okula gönderirlermiş :) Okul hayatım liseden sonra tam 6 üniversite kazansamda! sanırım bu yüzden başarılı olamadım. Ticarette arka arkaya güzel işlerim oldu ama içimde her zaman hikayelere ve sanata karşı gizli ve büyüyen bir ilgim olduğunu biliyordum. Yazdığım hikayelerin çizimlerini de yapmaya başladım. Kendime daha çok zaman ayırmam gerektiğini hissettiğim bir gün elime kağıdı kalemi alıp ilk hikayem Tannu Nuruu’nun hayalimdeki görüntüsünü çizmeye başladığımda bugünlere geleceğimi bilemiyordum.

Yaptığım resimleri birilerine beğendirmek için yapmadım. Hiçbir zaman hep kendim içindi, beğenilme kaygısıda hiç olmadı. Bu yüzden bazı şeyler çok enteresan bir şekilde gelişti. Yaptığım resimlerin beğenilmesinde belkide bu kaygının olmaması çok önemliydi.

İlk resim sergisine nerede katıldınız? Kimlerle çalıştınız?

İlk sergimi Nişart Galeriden Aysu Hanımın resimlerimi görmesi ve yaptıkları bir sergide eserlerimi sergilemek için davet etmesi üzerine katılarak yaptım. İlk ciddi anlamda insanlara kendi resimlerimi gösterme imkanım olmuştu. Bu sayede gerçek sanatçılar ve eleştirmenleri tanıma imkanım oldu.

Resim sanatçısı olarak etkilendiğiniz bir ressam var mı? Sizi kendine hayran bırakan ressamlar kimler?

Resim sanatçısı olarak Picasso ve Monet gibi ressamlardan hep etkilenmişimdir. Ama enterasan olan başarı hikayeleri resimlerinden daha çok dikkatimi çekiyordu. Hayat hikayeleri ve ne zorluklar yaşadıklarını hep düşünmüş başarılarının sırlarını bulmaya çalışmışımdır.

Ne tür resim yapıyorsunuz? Felsefi olarak bir temanız var mı?

Her zaman bilgi birikimim ve hayal dünyam yol göstericim oldu resimlerimi bir hikaye ile yapıyorum. Kendime ait bir felsefi düşüncem ve tekniğim var ve her geçen gün gelişen büyüyen bir düşünce yapım. Bunları her resmimde mutlaka ya bir renk ile ya da bir çizgi ile anlatmaya çalışıyorum. Mesela sıradan bir yaprak benim resimimde özgürlüğün sınırını çizebiliyor.

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir?

Şu ana kadar ilk iki resmim kelebek ve garnizon sonrası kule resimlerimde Tannu Nuruu kitabımdaki hayal dünyamın ürünü hikayeleri resimleştirmek istemiştim. Resimlerde özgürlüğü, insanın doğasını ve bilginin değerini anlatmaya çalıştım. Sonraki resimlerimde insanın doğasında olan yalnızlık, cinsel ayrımcılık, özgürlük, inançlar ve bilginin değeri gibi temaları ön plana çıkartmaya çalıştım .

Resimlerinizden birinin resm ederken temasına dair oluşturduğu bir görsel açıklama var mı?

Elbette...Deniz kızı resmimin temasını açıklamak isterim. Evet; deniz kızı güzelliği ve bakışları ile yüzyıllar boyumca denizcilerin arasında dilden dile dolaşıp efsane olarak günümüze kadar gelmiştir. Kimi zaman denizcileri büyüleyip kandırarak suya çekip boğdukları söylensede saf aşkın ta kendisidir...

Temalarınızı nasıl buluyorsunuz? Resimlerinizdeki temalarla karşı tarafa vermek istediğiniz mesaj nedir?

Mesela son yaptığım han penceresi resminde benim anlatmak istediğim dünyanın bir han olduğu ve en önemli şeyin özgürlük olduğunu anlatmak istedim . Ama yaptığım resimde herkes kendince birşeyler bulabildiğini hissediyorum. Çünkü çizgiler evrenseldir ve renklerde herkeste kendine göre başka birşeyi anlatır.

Resim yaparken dikkat ettiğiniz unsurlar neler?

Resim yaparken en dikkat ettiğim şey, anlatmak istediğim şeyi anlatabildim mi? Belkide en zor olan kısım burası çünkü bir deniz kızı tablom var. Sıradan ilk görüşte bir deniz kızı resmi göreceksiniz ama denizkızının hikayesini bilirseniz bakışlarını yüzüne odaklanırsanız saf aşkın ta kendisini görebilmenizi umuyorum.

Sanatınızı icra ederken tema oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Resimlerimi yaparken tek zorlandığım şey hikayesi ile bütünleştirebilir miyim oluyor. Resim yaparken öncesinde hemen çizdiğim karakalem bir taslağı eğer beğenirsem hemen yağlıboya çalışmasına geçiyorum. Resim yapmak zor birşey değil hatta çok zevkle ve heyecanla yapıyorum. Bir resmi bitirmek yeni yapacağım hikayemin başlaması ile yeni bir heyecan demek benim için.

Yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için sizce olmazsa olmaz koşul nedir?

Benim için başarının şartı kendi özgün çalışmamı çizgiler ve renkler ile bütünleştirip anlatmak. İstediğimi anlatmak olduğu için anlatabildiğim bir eser başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü anlatabildiğiniz kadar anlaşılabilirsiniz.

Günümüzde resim sanatı ile uğraşan birçok insan var ve rekabet diğer sanat dallarında olduğu gibi çok fazla; fakat hangi dal olursa olsun sanatçı sıfatını kazanabilmek gerçekten çok emek isteyen bir süreç. Siz bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız ya da karşılaşıyorsunuz? Bize bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?

Ben sanatçı sıfatını kendime resim sanatçısı dedim sanatçı oldum diyerek olmayacağını düşünüyorum. Sanatçı sıfatını insanlar size vermeli. Ben resimlerime hiç bu kaygılar ile başlamadım, sanatçı olma iddaam da hiç olmadı, öyle bir süreç yaşadım ki bir anda sergi teklifleri arka arkaya geldi. Bu bana onur ve cesaret verdi. Özellikle yurt dışında isim yapmış resim sanatında isim yapmış gerçek sanatçılardan beğeniler almaya başladığımda çok mutlu oldum. İlk sergime katıldığımda çok değerli sanatçılar ile tanışma imkanın oldu. Rekabet sanat için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sanatçının kendini diğer sanatçılardan ilham alarak ve rakip olarak görüp kendini geliştirmesi çok önemli bir gelişim olur. Sanata verilen değerin çok düşük olması ülkemizde asıl sanatçının en zorlandığı şey olduğunu düşünüyorum. Genç yeni sanatçılar devlet tarafından desteklenmeli cesaretlendirilmeli, sanatçıların rekabet içinde olması kendi gelişimleri için çok önemli. Başarıda tesadüf birşey değil.

Resim sanatı öğrenilecek bir şey midir? Yoksa yetenek mi daha ön planda?

Resim sanatı bir kere kesinlikle yetenek olması gereken bir sanat dalı, eğitimde şart. Ama Allah vergisi bir yeteneği olan bir sanatçının tek ihtiyacı olan şey özgüven ve cesaret. Boya fırça ile buluştuğunda eğitimli bir sanatçının elinden harika bir eser çıkabilir ama eğitimi olmayan yetenekli bir sanatçıda harikalar yaratabilir. O boya ve fırçaları kullanan bilek hem yetenekli hemde yaratıcı bir bilekse zaten önünde saygı ile eğilmek gerekir.

Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? ”Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi resim yaparsınız? Yoksa aman vakit değerlensin resim yapayım mı dersiniz?

Kendimi hiçbir zaman şartlandırmadım. Bu doğru da değil. Eğer ticari kaygılar ile bir resim yaparsanız başarılı olamazsınız. Çünkü resim de yetenek kadar ilhamda gereklidir. Bana bir resim düşüncesi oluşmaya başladığında gece de olsa o resmi yapmaya başlıyorum. Çünkü biliyorum ki o anda ki duygular ve düşünceler o anda fırçadan çıkar sonra aynı duyguları resimlerinize yansıtamazsınız . Resim yaparken önce resimi kendi kafanızda ve kalbinizde bitirmeniz çok önemli.

Peki resim yaparken çektiğiniz zorluklar var mı? Olur ya şimdi sanatınızı icra ederken maddi ve manevi harcamalar da önemli...

Resim yapmak için çok büyük maddi imkan gerektiğini düşünmüyorum. İlk başta fırçalar boyalar ve tuvallere para harcamalısınız ama bunlar çok masraflı ve pahalı şeyler değil. Maddi kaygı ile resim yapmayı doğru bulmuyorum. Yani bir resime şu kadar masraf yaptım, ben bunu şu kadara satıyım diye değil de imkanınız elveriyorsa satılma kaygısı olmadan resim yapmak başarıyı da arkasını da getirecektir diyorum...

Kendi eserlerinizin satışından gelir sağlıyor musunuz? Malum Türkiye’de özellikle de büyük şehirlerde inanılmaz sayıda bu konuda sanatını icra eden kesim var...

İlk resimleri yaparken çok satılmasını düşünmemiştim hatta hiç satılsın istemedim ama beğenilen eserlere talipte çok oluyor. Ve eserlerinizi satmak istemesenizde güzel teklifler geliyor. Bir sanatçının bir eserinin değer bulması ve satın alınması önemlidir. Çünkü cesaret verir yeni eserler yapmaya teşvik eder. Bende başta satılmasını istemediğim resimlere yüksek fiyatlar istemişim ama beğenilip satın alınmaya başlaması doğru yolda olduğumu ve başarıyı yakaladığımı hissettirdi . Yaptığım bir eserin birileri tarafından beğenilmesi ve satın alınması tabiki çok güzel bir duygu. Bende bu sayede yeni eserlere odaklanıp daha güzel eserler verebileceğimi düşünüyorum.

Gerçekleştirdiğiniz veya ileride gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleri bizlerle paylaşabilir misiniz?

Hedeflerimde en başta 100 resimden oluşan bir sergi düzenlemek, neden 100 resim çünkü 100 sayısı bir hedef olarak belirlediğim bir sayı bu zamanlada alakalı birşey. Resim serüvenim hikayeler ile başlamıştı. O hikayelerin resimleri ile birlikte bir kitap çıkarma hedefim de var. Resimler hikayeleri ile birlikte bir anlam kazanıyor ve bu proje benim için gerçekten çok önemli.

Sizce bu dalda ilerlemek için bireyde hangi özelliklerin olması gerekiyor? Vermek istediğiniz tavsiyeler var mı?

Resim sanatçısı veya yazar olsun ya da herhangi bir sanat dalında olsun en önemli şeyin özgüven olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu yapabilirim demeli ve inanması gerekli. Bilgi birikimi ve büyük bir hayal gücünüz varsa bu iş olmuştur.

Resm ettiğiniz eserleri takip etmek isteyenler size nereden ulaşabilir?

Ben hayalimde hep sanat evi olsun ve eserlerimi burada insanlar görebilsin isterdim belki ilerde bunu başarabilirim ama şimdilik instagramda @casadel.artista isminde bir sayfa açtım, İspanyolca sanatçı evi demek casa del artista. Neden ispanyolca seçtim. Çünkü İspanyolca kulağa hoş gelen bir dil. Sayfayı ve ilk yaptığım resimleri birileri görsün eleştirsinler, kendimi geliştirmek için açmıştım beğeniler ve davetler de bu sayfam sayesinde arka arkaya gelmeye başladı. İlerde sanat evini açmayı düşünüyorum. Hem bir okul olsun hemde benim gibi içinde yeteneği olan gençlere bir imkan olsun. Hatta zorlukları atlatmaları için güzel bir ev olsun diye hayallerim var. Neden olmasın hayallerle başlayınca herşey.

Eserlerinizin tanıtımını nerelerde yapıyorsunuz ve faydalı oluyor mu?

Resimlerimi ilk instagram sayfamda tanıtmaya başladım. Sonra Nişart Galeri Teşvikiye’de başarılı bir sergim oldu. Bu bana heves verdi ve ilerisi için yeni sergiler düşünmeye başladım.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir resim sergisi var mı?

Şimdi 8 mart da adana da mayısta barcelona ve sonrasında da Co Berlin Sanat Müzesi’nde sergi takvimi belirledik. Resimleri ve yeni çalışmalarımı öncelikle kendi sayfam @casadel.artista dan sonrada Barcelona ve Berlin sergilerinden görebilirler. Bodrumda yaz sergisi tarihi belli olduğunda eserlerimi Bodrum ve Çeşme’de de sanat severler ile buluşturmayı düşünüyorum.

Mehmet Bey öncelikle size çalışmalarınızda başarılar diler, bana ayırdığınız zaman için de teşekkür ederim...son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Zambak hanım bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi anlatabildiğim kadarıyla anlaşılabilirim. Umarım sizin sayenizde birşeyleri anlatabildim sevgi ile ve sanat ile kalın... :)