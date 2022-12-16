 RAP MÜZİĞİN GENÇ İSMİ ROY YILMAZ

1996 yılında İstanbul/ Bağcılar’da doğup büyüyen Roy Yılmaz, beş kişilik bir ailenin en küçüğü olmakla birlikteçocukluğundan bu yana Rap dünyasının içinde bulunan genç bir yetenek.Liseyi Orhangazi okulunda okuduktan sonra eğitimini Açık Öğretim Fakültesi Işık Teknisyenliği bölümünde tamamlayan Roy, okuduğu bölüm nedeniyle kendini hep istediği müzik dünyasının içinde buluvermiş. Işık Teknisyenliğinin Rap dünyasına açtığı kapıdan içeri giren Roy Yılmaz ile röportajımız…

Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz?

Oğuzhan Yılmaz. Bağcılarda doğup büyüdüm. Neredeyseçocukluğumun tamamı RAP müzik dinleyerek geçti. Kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşündüğümden kendim için bu yolu seçmemin daha doğru olduğu kanaatindeyim.

Rap müziğe olan ilginiz yaşamınızın hangi bölümünde ortaya çıktı?

2000 li yıllarda yeraltı organizasyonlarını keşfettiğim zaman, “Neden olmasın” düşüncesiyle RAP müzik yapmaya karar vererek bazı tiyatro salonları ve barlarda sahne almaya başladım.

Sizce Rap müziğin amacı nedir?

Bana göre RAP müziğin amacıeğrisiyle doğrusuyla, iyisiyle kötüsüyle hayatta yaşanan gerçekleri karşı tarafa müzik yoluyla aktarmanın en güzel yoludur.

Klip, reklam ve sinemada Işık Teknisyenliği yapıyorsunuz. Rap dünyasına adım atmanızda mesleğinizin rolü oldu mu?

Yararı oldu tabii. Mesela, şarkımın klibini çekmemde Yusuf Can ve Yunus Boz adlı yönetmen arkadaşlarımdan büyük destek gördüm. Ayrıca klip sırasında ışık düzenlemesinde Onur Ercan ve Abdullah Aksoy arkadaşlarım yardımcı oldular. Aynı ortamda birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan destek görmek benim için çok özel…

Girmiş olduğunuz bu yolda gösterdiğiniz çabaya karşılık ailenizin bakış açısı nasıldır?

İlk başlardakendim için seçmiş olduğum bu yola karşı ön yargıları vardı tabii ama zaman içinde kendimi onlara ispatladığımda ön yargılarını da kırmış oldum. Şimdi çok şükür tam destek yanımdalar.

Müziğinden etkilenip kendinize idol olarak gördüğünüz bir Rap sanatçısı var mı?

Evet, var. Sansar Salvo’ nun ilk sahnesine gittiğimde çok etkilenmiştim. Müziği ve şarkılarındaki yaşanmışlık ve samimiyeti iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

Rap müzik için özentilik diyenler var. Amerikalı Rapçilere özenildiği söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Rap müzik zaten Amerika’da doğmuştur ve bilimden sanata her dal kendi doğduğu yerin izlerini muhakkak taşır. O yüzden özenti değil de esinlenme diyelim.

Kendinize ait besteleriniz var mı, varsa isimleri neler?

Piyasaya yeni çıkan, “Kalır Kafam Yarım” dahil olmak üzere yaptığım her işin sözü ve bestesi bana ait.

Yeteneğiniz ve azminiz sayesinde ilk kez Legal albüm çıkarmayı başardınız ve klibini rap severlerle buluşturdunuz. Albüm hazırlığı sırasında hangi aşamalardan geçtiğinizi kısaca anlatır mısınız?

Albüm yapım sürecinin başlarında sponsorum ile yaşadığım bazı problemler sebebiyle albümü ertelemek zorunda kaldım. Bu benim için zor ve sıkıntılı bir dönem oldu ama üstesinden geldim ve albümü tek başıma yaparak sevenlerimle buluşturmayı başardım.

İlk albüm ilk heyecan size neler hissettirdi, bizimle paylaşır mısınız?

Hayata geçirdiğim ilk çalışmam olduğu için çok heyecanlı olmama rağmen fazla bir beklenti içine girmiyorum. Beklentimin üzerinde bir geri dönüş olursa eğer benim için sürpriz olsun. Bundan sonraki işlerde hep üzerine koyup ilerlemeye devam edeceğim. İlerdeki başarımı hayal ettikçe bu hayalin heyecanını iliklerime kadar yaşıyorum.

Albüm çıkarmaya karar verdiğinizde elinizden tutan, size destek olan birileri oldu mu?

Evet. Biraz önce de bahsettiğim üzere Yusuf Can Güneş ve Yunus Boz dostlarım sayesinde çalışmamı tamamlamayı başardım.

Bundan sonraki hedefleriniz neler, bize kısaca bahseder misiniz?

Pes etmeden kendim için çizdiğim bu yolda emin adımlarla yürüyerek hep daha iyisini başarmak ve insanlara sesimi duyurmak istiyorum.

Bundan beş yıl sonra kendinizi nerede hayal ediyorsunuz?

Her ne kadar gerçeklerden yana olsam da benimde hayallerim var tabii… Mesela büyük bir dinleyici kitlesinin karşısında konser vermeyi hayal ediyor ve hedefliyorum.

Son olarak tek cevaplık sorularıma cevap vermenizi rica ediyorum.

Rap:Hayat

Başarı: Amaç

Sahne:Ben

Müzik: Nefes

Gelecek: Başarı

Beni kırmayıp röportaj sorularıma tüm samimiyetiyle cevap veren azimli genç yetenek Roy Yılmaz’a çok teşekkür ediyor ve ilk legal albümüyle giriş yaptığı müzik dünyasında başarılarının devamını diliyorum.