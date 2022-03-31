Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.233,30
ALTIN
914,07
DOLAR
14,67
STERLİN
19,32
EURO
16,27
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli alacak
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel alım ilanı
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pilates Hikayem

Sevgili Büşra Oktay ile pilatesi ve kitabını konuştuk

31 Mart 2022 Perşembe 19:06
Pilates Hikayem

FUNDA AKOSMAN

Bize kendinizi anlatır mısınız?

Maltepe macfit içerisinde Twin Pilates salonunun sahibi olarak 5 yıldır konusunda uzman hocalardan aldığım dersler neticesinde pilates eğitmenliği yapmaktayım. 

Pilates hocası olarak, pilates nedir insana neler katar?

Pilates tarafından kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. Egzersizler minder üzerinde ya da özel olarak dizayn edilmiş aletlerle yapılır. Pilates sistemi vücudun her bölümünü çalıştırmaya yönelik farklı aktivitelere uygun egzersizler içerir. 

Kimler yapabilir?

Bedenin ihtiyaçlarına göre belirlendiği için pilates her yaş grubuna hitap eder. Çocuklar, gençler, profesyonel sporcular, hamileler ve sağlıkla yaşlanmayı tercih edenler gibi her yaş grubu ve kişi bu egzersizleri rahatlıkla ve güvenle yapabilir.

Bir hoca eşliğinde mi yapılmalı aksi takdirde sakatlanma olabilir mi?

Uzman bir pilates eğitmeni kişilerin ihtiyaçlarını tespit eder ve seanslarını o doğrultuda planlar. Burada amaç kişiyi başladığı seviyeden itibaren geliştirmek ve ilerletmektir ve tabi ki yalnıs yönlendirilmeler sonucu sakatlanmalar çok fazla görüyoruz.

Özel bir program mı seçilmeli kişiye ve amacına yönelik?

Her üyenin fiziği ve sağlık durumuna uygun kişiye özel pilates programlarını tasarlıyoruz ve uyguluyoruz. Kişinin gelişimine göre gerektiğinde programı düzenliyoruz. 

Yeni kitabınız çıktı, pilatesin kitabını yazdınız. Neler var kitabın içinde?

Kitap ta öncelikle hikaye bölümü var , pilates ile nasıl tanıştığım , kesiştiğim ve nasıl bütünleştiğim sonrasında  günümüz hastalığı ( boyun fıtığı )  ve rahatsızlıkları ile ilgili pratik bilgiler verdim .  

Kitabı alan bir kişi kolaylıkla uygun pilatesi yapabilir mi?

Kitabı alan kisi aslında kolaylıkla pilates yapmak değil de bel fıtığı boyun fıtığı ( posturel bozukluklar) hamile pilatesi ilgili kolay pratik 3-4 belirli hareket ekledik, umarım okuyucuya şifa olur.

Kitaba nerden ulaşabilirler?

Kitabımıza bir çok online sitelerden ulaşabilirler; trendyol, az yayın evi (kitap life) hepsiburada.com ve  D&R mağazalarından alabilirler.    

Sizin pilates salonunuzda var, birebir çalışmayı tavsiye eder misiniz?

Grup ders mi yoksa birebir ders mi sorusunun cevabı aslında pilates temelinde birebir ilgi isteyen bir egzersiz modeli. Grup derslerinde birden fazla öğrenciye tek bir hoca aynı anda müdahale etmeye çalışıyor. Herhangi bir alet kullanmaksızın yapılan hareketler dizisinden ibaret oluyor. Bu yüzden öğrencilerin takibi biraz daha zorlaşıyor. Hem hoca açısından zor oluyor, hem de öğrencinin hareketi doğru yapma açısından kendi zorluğu oluyor. Birebir tek bir öğrenciyle ilgileniyor oluşu hem sistemin daha sağlıklı uygulanmasını sağlıyor hem de öğrencinin gelişimi açısından çok daha çabuk sonuç almasını sağlıyor. Bu yüzden grup dersinden ziyade orijinalinde olan birebir eğitimi aletli pilateste tercih ediyoruz.  

Sporun hayatımızdaki yeri için neler dersiniz?

Spor yapmak kişiliğimize kararlılık ve özgüveni arttırmada yardımcı olur. Metabolizmamızın kendini koruması için spor düzenli ve kontrollü yapılmalıdır. Spor günlük hayatınızda düzenli olarak yer alarak yaşam kalitenizi yükseltmektedir. Sporun kişisel gelişime olan katkısı da göz ardı edilemez bir gerçektir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Büşra OktayPilates HikayemPilatesSporKitapPapatyaönce VatanFunda Akosman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan için hazırlandılar
Ramazan için hazırlandılar
KIZIMIN OYUNCULUĞUNA HAYRANIM
KIZIMIN OYUNCULUĞUNA HAYRANIM
ONUR BÜYÜKTOPÇU: “BEN HİÇBİR ZAMAN ÜNLÜ GİBİ YAŞAYAN BİR ADAM OLMADIM”
ONUR BÜYÜKTOPÇU: “BEN HİÇBİR ZAMAN ÜNLÜ GİBİ YAŞAYAN BİR ADAM OLMADIM”
 OTİZMLİ ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN FARKINDA MISINIZ?
 OTİZMLİ ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN FARKINDA MISINIZ?
MAXİM YENİ TEKLİSİ 'YALAN DÜNYA' İLE ZİRVEDE
MAXİM YENİ TEKLİSİ 'YALAN DÜNYA' İLE ZİRVEDE
NOBEL’İ DEĞİL, VATANIMI İSTİYORUM
NOBEL’İ DEĞİL, VATANIMI İSTİYORUM
ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ SERKAN AKARSLAN
ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ SERKAN AKARSLAN
KADINLAR; KURALLARA UYAN DEĞİL, KURALLAR KOYANDIR!
KADINLAR; KURALLARA UYAN DEĞİL, KURALLAR KOYANDIR!
“Bir Umuttu Yaşamak”  Limanında AYŞE MANAV
“Bir Umuttu Yaşamak”  Limanında AYŞE MANAV

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma