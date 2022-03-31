Pilates Hikayem

FUNDA AKOSMAN

Bize kendinizi anlatır mısınız?

Maltepe macfit içerisinde Twin Pilates salonunun sahibi olarak 5 yıldır konusunda uzman hocalardan aldığım dersler neticesinde pilates eğitmenliği yapmaktayım.

Pilates hocası olarak, pilates nedir insana neler katar?

Pilates tarafından kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. Egzersizler minder üzerinde ya da özel olarak dizayn edilmiş aletlerle yapılır. Pilates sistemi vücudun her bölümünü çalıştırmaya yönelik farklı aktivitelere uygun egzersizler içerir.

Kimler yapabilir?

Bedenin ihtiyaçlarına göre belirlendiği için pilates her yaş grubuna hitap eder. Çocuklar, gençler, profesyonel sporcular, hamileler ve sağlıkla yaşlanmayı tercih edenler gibi her yaş grubu ve kişi bu egzersizleri rahatlıkla ve güvenle yapabilir.

Bir hoca eşliğinde mi yapılmalı aksi takdirde sakatlanma olabilir mi?

Uzman bir pilates eğitmeni kişilerin ihtiyaçlarını tespit eder ve seanslarını o doğrultuda planlar. Burada amaç kişiyi başladığı seviyeden itibaren geliştirmek ve ilerletmektir ve tabi ki yalnıs yönlendirilmeler sonucu sakatlanmalar çok fazla görüyoruz.

Özel bir program mı seçilmeli kişiye ve amacına yönelik?

Her üyenin fiziği ve sağlık durumuna uygun kişiye özel pilates programlarını tasarlıyoruz ve uyguluyoruz. Kişinin gelişimine göre gerektiğinde programı düzenliyoruz.

Yeni kitabınız çıktı, pilatesin kitabını yazdınız. Neler var kitabın içinde?

Kitap ta öncelikle hikaye bölümü var , pilates ile nasıl tanıştığım , kesiştiğim ve nasıl bütünleştiğim sonrasında günümüz hastalığı ( boyun fıtığı ) ve rahatsızlıkları ile ilgili pratik bilgiler verdim .

Kitabı alan bir kişi kolaylıkla uygun pilatesi yapabilir mi?

Kitabı alan kisi aslında kolaylıkla pilates yapmak değil de bel fıtığı boyun fıtığı ( posturel bozukluklar) hamile pilatesi ilgili kolay pratik 3-4 belirli hareket ekledik, umarım okuyucuya şifa olur.

Kitaba nerden ulaşabilirler?

Kitabımıza bir çok online sitelerden ulaşabilirler; trendyol, az yayın evi (kitap life) hepsiburada.com ve D&R mağazalarından alabilirler.

Sizin pilates salonunuzda var, birebir çalışmayı tavsiye eder misiniz?

Grup ders mi yoksa birebir ders mi sorusunun cevabı aslında pilates temelinde birebir ilgi isteyen bir egzersiz modeli. Grup derslerinde birden fazla öğrenciye tek bir hoca aynı anda müdahale etmeye çalışıyor. Herhangi bir alet kullanmaksızın yapılan hareketler dizisinden ibaret oluyor. Bu yüzden öğrencilerin takibi biraz daha zorlaşıyor. Hem hoca açısından zor oluyor, hem de öğrencinin hareketi doğru yapma açısından kendi zorluğu oluyor. Birebir tek bir öğrenciyle ilgileniyor oluşu hem sistemin daha sağlıklı uygulanmasını sağlıyor hem de öğrencinin gelişimi açısından çok daha çabuk sonuç almasını sağlıyor. Bu yüzden grup dersinden ziyade orijinalinde olan birebir eğitimi aletli pilateste tercih ediyoruz.

Sporun hayatımızdaki yeri için neler dersiniz?

Spor yapmak kişiliğimize kararlılık ve özgüveni arttırmada yardımcı olur. Metabolizmamızın kendini koruması için spor düzenli ve kontrollü yapılmalıdır. Spor günlük hayatınızda düzenli olarak yer alarak yaşam kalitenizi yükseltmektedir. Sporun kişisel gelişime olan katkısı da göz ardı edilemez bir gerçektir.