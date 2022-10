Paris Moda Haftası’nın Türk Yıldızı: DİDEM ÇELEBİ

Modacı Didem Çelebi, “The Celebi” markasının ilk defilesini Paris Moda Haftası’nda düzenledi. Dünyaca ünlü Shein markasıyla iş birliği yapan Çelebi’nin tasarımları moda dünyasından tam not aldı. Defile, moda haftası kapsamında bir gemide gerçekleşti. Moda tutkunları, Eyfel Kulesi’nin muhteşem manzarası eşliğinde hem gemi turu yaptı hem de The Celebi’nin özel tasarımlarını inceledi. Koleksiyon, Fransız moda severlerden tam not aldı. Didem Çelebi, defilenin hemen ardından yeni koleksiyonunu online olarak satışa sundu. Biz de Didem’le bir araya geldik ve hem defileden hem de neler yaptığından konuştuk…

Hoş geldin Didem. Nasılsın?

Merhabalar Yağmur, iyiyim çok şükür teşekkür ederim. Sizinle tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum.

Seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin?

Ben Didem Çelebi. 23 yaşındayım. Şu an Brüksel / Belçika’da moda tasarım bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda "The Celebi" kendi markam ve bununla birlikte personal stylist’im, kişinin istediği doğrultusunda kendisine uygun özel kombinler ayarlıyorum. Mesela kişinin özel bir günü için, bir klip çekimi için ya da günlük herhangi bir kombini için yardımcı olabiliyorum.

Tasarımcı olmaya nasıl karar verdin? Giyime hep meraklı mı biri miydin? The Celebi’den bahsedelim isterim biraz…

Evet, küçüklükten beri hayalim moda tasarımcısı olmaktı. 10 yaşımdan itibaren kendi kıyafetlerimi değiştirip farklı kombinler yapıyordum, küçük detaylar ekleyerek yeni bir model yaratmaya çalışıyordum kendimce. Kendimi bildim bileli kıyafetlerin yapım aşamaları, tasarımları ve detayları hep ilgimi çekmiştir. “The Celebi" benim yarattığım bir giyim markası. Küçüklükten beri hayal ettiğim markamı kurdum. Benim için o kadar değerli ki. Şuan benim küçük bir çocuğum gibi. İlk adımlarını atmış ve yavaş yavaş yürümeği öğreniyor… Geçen hafta ilk defilesini Paris’te gerçekleştirdi.

Tasarımlarının oluşum sürecinden bahseder misin? Nelerden ilham alıyorsun?

Öncelikle fikirlerimi kâğıt üzerine döküyorum ve böylece hayal gücümü yansıtıyorum. Bir sonraki adımda tasarımlarımı çiziyorum. Tasarımı çizerken renkleri de kararlaştırıyorum kendi içimde. Daha sonra kumaş dükkânlarına gidip kumaş seçimi yapıyorum. En son detay ürünlerini de seçtikten sonra dikişe başlıyorum. İlham kaynağımdan bahsetmek gerekirse de, doğduğum günden bu güne gördüğüm, duyduğum, hissettiğim ve yaşadığım tüm duygularım benim ilham kaynağımdır diyebilirim Yağmur Hanım.

Özellikle hangi kumaşları kullanıyorsun?

Saten kumaş benim favorimdir. Hem hafifliği hem de parlaklığı çok hoşuma gidiyor. Tül kumaşı da seviyorum, şeffaf olması benim için bir artı ve özellikle şekillendirmeyi seviyorum. Şifon da hafifliği ve inceliğinden dolayı beğendiğim kumaşlardandır. Daha basık kıyafetler içinse pamuk kullanmayı tercih ederim, örneğin t-shirt için.

Yeni projelerin var mı?

Yeni projeler her zaman var. Çünkü o kadar büyük hayallerim var ki küçüklükten beri Yağmur, hepsini Allah’ın izni ile gerçekleştirmek istiyorum.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musun?

Evet, yapıyorum. Mesela bu yaz ilk gelinliğimi tasarladım bir Fransız müşterim için. Beni en mutlu eden şeylerden biri kişiye göre özel tasarım yaratmak. Kişinin hayalindeki kıyafeti ortaya çıkarmak beni çok mutlu ediyor. Özel tasarım bence çok kıymetli, sadece size özel ve dünyada sadece size ait. İnsanı kendisine de özel hissettirmez mi bu?

Tasarımların ile ulaşmayı amaçladığın hedef kitlen nedir?

Bu konuda kendime sınır koymayı sevmiyorum. “The Celebi” markamı yarattığım günden itibaren bu güne kadar hedefim hep aynı; bir dünya markası olmak. Dünyanın her yerinden müşterilerim olsun istiyorum.

Yakın zamanda bir de defilen gerçekleşti. Neler hissediyorsun?

Teşekkür ederim Yağmur Hanım. Evet, çok mutluyum. Hayallerimden bile daha güzeldi diyebilirim size. Paris’te en büyük moda şehirlerinden birinde kendi kreasyonlarım ile defilemin olmasını hep hayal etmişimdir. Ve öyle de oldu… Defile Shein markası ile birlikte Paris’te bir gemide gerçekleşti. Ayrıca onlara buradan da teşekkür etmek isterim bana güvendikleri ve bu defileyi gerçekleştirdikleri için. Bu kadar genç yaşta böyle başarılı olabileceğime ve The Celebi’nin bu kadar kısa zamanda böyle ilerleyeceğine ben bile inanamazdım doğrusu.

Defilede hangi tasarımlar vardı? Bizler de ulaşabilir miyiz?

Defilede sunduğum 3 kombin ve aksesuarları THECELEBI.COM adresinden ve @thecelebiofficial instagram sayfamdan bulabilirsiniz. Aynı zamanda Shein.com ve Shein.Asia da iş birliği olarak Shein X The Celebi yeni koleksiyonu da çıktı.

Geçmişte ya da günümüzde moda dünyasında “asla moda olmaması gerekiyor” dediğin bir parça var mı?

Her şey tamamen zevk meselesi ve bakış açısı. Geçmişte moda olan kıyafetler bu günün modasının gelişimini sağladı. Bu yüzden iyi ki ortaya çıkmışlar.

Tasarımlarını satın almak isteyenler nerelerden ulaşabilirler?

@didemcelebiofficial ve @thecelebiofficial instagram sayfalarından iletişime geçebilirler. Ayrıca thecelebi.com sitemizden de ürünlere göz atabilirler. Tüm dünyaya satışımız var.

Keyifli sohbetin için teşekkür ederim Didem. Son olarak neler söylemek istersin?

Öncelikle sohbetin ve desteğin için teşekkür ederim Yağmur. “Son " demeyelim ama şimdilik son olarak söylemek istediğim, bugüne kadar beni destekleyen ve bana inanan herkese çok teşekkür ediyorum. O kadar değerli ki benim için mesajlarınız, desteğiniz, dualarınız, sevginiz ve siparişleriniz… Ve herkese tavsiye etmek istediğim bir şey var… Hep büyük hayaller kurun çünkü hiçbir şey imkânsız değildir. İmkânsız olan, sizin kendiniz yarattığınız kafanızdaki küçük sesler ve dışarıdan duyduklarınız. Siz sadece kalbinizin sesini dinleyin ve hayal kurun. O kadar büyük hayaller olsun ki, hem stres yaratsın size hem de mutluluk. Çünkü hayalleriniz sizi stresse sokmuyorsa ya da biraz korkutmuyorsa demek ki yeterince büyük değillerdir. Herkese sevgiler.