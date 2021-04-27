Pandemi, sanatçıları iş arayışına sürükledi

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Yaptığı şarkılarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Uğur Bozan ile Önceki gün bir araya geldik. Kendi penceresinden yorumladığı müzik sektörünü ve şarkılarını konuştuğumuz özel söyleşimizi sizler için derledik…

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Uğur Bozan kimliğinin oluşum sürecini bizlere anlatır mısınız?

Bu süreç 10 yaşında bağlamaya olan sevdamla başlamış azmimle süreklilik kazanmıştır. Konserler beste çalışmaları klip ve albümler derken 26 yıllık bir süreç.

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

İlkokulda müzik derslerinde türkü söyleyerek başladı. Bundan keyif alıyordum ama asıl müzik yolculuğum bağlamayla tanışınca başladı. Başlangıçta kendi imkanlarımla duyduklarım ve gördüklerimi bağlama üzerinde uygulamaya çalıştım. Muş'tan İzmir'e yerleşince bağlama dersleri alıp kısa sürede solistlere eşlik etmeye başladım. 2003 yılında ilk solo performansımla dinleyicilerimle buluştum. Türkiye ve Avrupa'da bir çok ülkede konserler verdim.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Aslında öyle bir özentim yoktu, İnşaat mühendisi olmak istiyordum. Ama müziği öğrendikçe duygularımın peşinden gittim.

Yakın zamanda çıkan ve müziği usta türkücü merhum Kıvırcık Ali’ye ait olan ‘Gül Koklamadım’ isimli single çalışmanız hakkında neler söylemek istersiniz? Fikir nasıl doğdu? Ve nasıl gelişti?

Öncelikle Kıvırcık Ali beğenerek dinlediğim usta bir sanatçıdır. Ailesiyle de yakından tanışıyorum. Fikir sevgili dostum Zafer Güler tarafından oluştu. Okumalar bittikten sonra Kıvırcık Ali'nin de çalıştığı müzik şirketi İber prodüksiyon sahibi İbrahim Yılmaz ile esere klip çekmeye karar verdik. Aranjeleri Zafer Güler, klip yönetmenliğini Umut Karadağ yaptı. Sözler Fikri Kaptan müzik Kıvırcık Ali' ye aittir. Bu eseri yorumlamak benim için ayrı bir onurdur.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Olmazsa olmazdım diyebileceğim tek insan sevgili bağlama hocam Binali Korkmaz'dır. Bütün bilgi ve birikimlerini manevi oğlu olarak bana aktarmıştır. Bu röportaj ile tekrardan minnet duygumu ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Her toplum sanatçısından kendine yol göstermesini, rota çizmesini bekler. Bizlere düşen haksızlıklara adaletsizliklere yoksunluklara ve eşitsizliklere ses olabilmektir.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Şarkı yazmak benim için tamamen duygu birikimidir. Zamanı ve mekanı'nı hiçbir zaman önceden planlamadım. Bazen kendi yaşadıklarım, bazen de başkalarının hayatındaki olayların beni derinden etkilediği durumlarda duygularımın sözlere ve notalara döküldüğü anlardır.

Müziğin sizde uyandırdığı hissiyatı öğrenebilir miyiz?

Genel olarak müzik derseniz yaşam biçimim derim. Sınıflandıracak olursak her tarz bende ayrı duygu uyandırır.

Piyasada yüzlerce müzisyen var. Sizi hepsinden ayıran özellik ne?

Evet maalesef şu an da müziği bilmeden müzisyen ve sanatçı adıyla sektörü kirleten birçok insan var. Müzik okyanus gibidir. Bende bu okyanusta kendi tarzım kendi yorumum kendi ürettiklerimle yol almaya çalışıyorum.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Her tarzı dinlediğim için bunu kısıtlamak çok zor. Sanatını hakkıyla icra eden bütün sanatçıları beğenerek dinliyorum.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Buna mizahi bir cevap vereyim. (Gülümsüyor) Sanat camiasında genelde sanatçılarımız ve üstatlarımızın kıymetleri öldükten sonra anlaşılır. Sahne aldığımız mekanlarda resimleri duvarlara asarlar. Ben bunu ölmeden yaşamak istiyorum.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Paha biçilmez bir duygu. Onur ve gurur olurdu.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Duygularımla yönetebileceğim bir iş tercih ederdim.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Aslında hep zor bir hayat zor bir yaşam tarzı olarak görünürdü. Önceden gördüklerimle yaşadıklarım çok ayrı şeyler. Kendi doğrularımla duruşumla bu zorlu yolculuğa devam ettim.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Yıllarca bu sektöre hizmet edip şu anda içinde bulunduğumuz Pandemi sürecinden dolayı başka sektörlerde iş arayışı içerisinde olmam beni çok şaşırtıyor.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Her zaman az ve öz olanı tercih etmişimdir. En fazla sahip olmak istediğim şey ailemle huzurlu sağlıklı bir yaşam.

Bu sektörde bir müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Bu sektörde gereğinden fazla mütevazı olunmamasını tecrübe edindim.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Bütün sanat çalışmalarım müzik adınadır. (Söz yazarlığı, beste çalışmaları, müzik yönetmenliği vs.)

Sana müzik adına katkısı olduğunu düşündüğün teşekkür etmek istediğin kimler var?

İlk olarak bu yolculukta beni yalnız bırakmayan bütün dinleyicilerime; Bana inanarak benimle beraber yürüyen aileme, birçok eserimin ilham kaynağı olan sevgili eşim Songül Bozan'a, maddi manevi desteklerini esirgemeyen dostlarım Mehmet Adamgez, Selahattin Köse, Ömer Yıldız, Gökhan Tanrıkulu, Bilgin Şahin 'e; Prodüktörüm İbrahim Yılmaz'a, Sizinle bu röportajı yapmamı sağlayan Pınar Kömürcüoğlu, Fatih Gürcan ve ekibinize teşekkür ederim.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Sanat hayatımda başarılarımın temel kaynağı sizlersiniz. Sevgi ve ilginizle daha iyi projelere imza atacağıma inanıyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Sizden isteğim çocuklarınıza müzik aşılayın. Çünkü türküler edeptir, terbiyedir, saygıdır kültürdür yaşanmışlıktır. Bütün iyilik ve güzellikleri barındıran koca bir okuldur.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…