Özkan İnanç ile oyunculuk ve sunuculuk üzerine

Röportaj: Cengizhan KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

1990 Malatya doğumluyum.İlk ve orta düzey eğitimimi Malatya da tamamladıktan sonra,Çukurova üniversitesi Radyo Tv Sinema bölümünde eğitimime devam ettim.Eğitimim doğrultusunda sektöre ilk adımlarımı attım. Kişilik olarak ise; öncelikle; ahlak,ciddiyet ve disiplin benim için çok önemli.Özgür,dürüst,sakin,güvenilir biri olduğumu söyler hep dostlarım.Bunun yanında her şeyden önce samimiyete önem veren bir kişiliğim var.İş hayatı,sosyal veya özel hayatımda her şeyden önce samimiyet ararım.

Neden Medya?

İçinde bulunduğumuz bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey iyi bir iletişim. Önemli olan bir doğruyu bilmek veya düşünmek değildir sadece. Düşüncelerimizi en iyi şekilde ifade etmektir. O doğruyu, en doğru ve en açık şekilde paylaşabilmek doğrunun değerini ortaya çıkarır. Özetlersek; Bu fikirle yola çıkarak, doğru olduğunu düşündüğüm kendi fikirlerimi ve inandığım başka fikirleri yorumlayarak topluma ulaştırma gayesi. Tabi ki bunun da en iyi yolu medya.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Üniversite yıllarında… Severek, isteyerek tercih ettiğim Radyo Tv ve Sinema bölümünde eğitimime devam ederken, bir yandan da bir PR firmasında çalışmaya başladım.Sonrasında ATV haber merkezi editör masasında yaptığım stajla yönümü netleştirdim.Devamında Görsel,yazılı ve basılı medya araçlarına hizmet veren bir kurumda,içerik ve haber editörü olarak çalışmalarım devam etti.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Sanata çok yakın biriyim. Lise yıllarıma dayanan oyunculuk sevdam var. Bu aynı şekilde üniversite yıllarımda da devam etti. Bir çok tiyatro oyununda,dizi ve sinema projelerinde yer aldım. Bir süredir iş yoğunluğu sebebiyle uzak kalmış olsam da,vazgeçemediğim bir tutkudur benim için oyunculuk.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Her sektörde olduğu gibi tabi ki medya dünyasında da rekabet var. Herkes daha büyük kitlelere ulaşma amacında. Benim bu noktada hissettiğim baskı rekabetten ziyade,yanlış anlaşılma kaygısı. Farklı fikirlere sahip binlerce kişiye ,belki milyonlara ulaşabiliyoruz medyada. Düşünce,tavır veya tarz olarak herkese hitap etmek zor iş. Ben işimi yaparken, her şeyden önce herkesin kabul edebileceği adımlar atmaya özen gösteriyorum.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sadece popüler olma amacıyla sektöre yönelen,içinde olan kişileri temizlemek olurdu.Çünkü bu işin bilincinde olmayan insanların medyayı kirletmekten başka yaptığı bir şey yok. Kesinlikle bu durumu değiştirmek isterdim.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Hangi alanda olursa olsun,eğitim mutlaka olmalı. Doğuştan gelen etkili bir hitabetiniz,zamanla edindiğiniz düzgün bir diksiyonunuz ,iyi bir iletişim beceriniz olabilir. Ama bazı temel kuralları edinmeli, kendimizi geliştirmeliyiz. İşi en doğru içindeyken öğreniyoruz tabi ki, ama sektöre girerken bazı temel durumları almış olmak gerekir. İletişim bölümünde olsun, kurs veya özel eğitim anlamında olsun mutlaka bu temel eğitimi almalıyız.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Kısmen evet diyebilirim. Sadece eğitimle olacak bir meslek olmadığını da eklemeliyiz buraya. Az öncede dediğim gibi; yetenek ve beceride önemli. Bu konuda kişi kendisini keşfetmeli, yeteneklerini eğitimle buluşturup geliştirmeye devam etmeli.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

İnatçı,çok hırslı ve detaycı biriyim. İnadım bana çok şey kaybettirmiştir. Kesinlikle bunu değiştirmek isterdim. Hırslı ve detaycı olmamda bana çok şey kazandırmıştır ama bu bazen çok yorucu olabiliyor.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Gündemi çok iyi takip ederim,siyaset,spor, kültür sanat , kaçırmamaya özen gösteririm. İyi bir televizyon izleyicisi olduğumu söyleyemem. Takip ettiğim birkaç program var onun dışında çok vaktimde olmuyor zaten. İnternetin tüm pratikliğinden faydalanıyorum,istediğimiz her an her şeye ulaşılabiliyor olması en cezbeden yanı. Bu durumdan sonuna kadar faydalanıyorum. Gazete geleneksel bir hal alıyor artık,her ne kadar her şeye internetten ve sosyal medyadan ulaşıyor olsak da,sabahları çayımı,kahvemi yudumlarken gazete okumak bir zevk benim için.Sosyal medyayı da aktif olarak kullanırım. Özellikle kültür sanat gündemi açısından en hızlı iletişim ağı sosyal medya.

Oyunculukla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Lise yıllarında başlayan,üniversitede de çok sayıda tiyatro oyunuyla devam eden vazgeçilmez tutkum oyunculuk. Profesyonelliğe taşımam yakın geçmiş sayılır. 2015 yılında sevgili Ayla Alganla tanışmam bu konuda yönümü belirledi. Kendisiyle çok güzel ve verimli bir eğitim süreci geçirdik. Eğitimim sonrası ilk deneyimlerimi; Hangimiz Sevmedik,Söz,Arka Sokaklar dizilerinde yaşadım. Bir süredir uzak kalmış olsam da bırakmış değilim. Doğru zamanda doğru adımları bekliyorum.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

İyi bir spiker veya sunucu ;Etkili bir hitabet,iyi bir diksiyon ve çok iyi bir genel kültüre sahip olmalı.Odak noktasını sunduğu programın içeriğinde tutmalı ve bunu en yalın,açık ve anlaşılır şekilde yapabilmeli.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Sunuculuğun sizce stresli yanları neler?

Elbette stresli bir iş.Hazırlık sürecinden başlar, program esnasında da devam eder.Topluluğa hitap ediyoruz sonuçta, hata yapmamaya özen göstermeliyiz. Başlıca stresi bu. Bunun dışında; rejisel bir problem veya teknik bir aksaklıkla da karşılaşabiliriz. Bu durumlara hazırlıklı olmalıyız.

Oyunculukla ilgili neler söylersiniz?

Tiyatro, dizi veya sinema… Oyunculuk bir sevgi ve emek işi. Başta yetenek,sonrasında eğitim ve deneyim gerektirir. Severek yapıyorsanız büyük bir zevk ve mutluluk duyarsınız. Kendimizi sürekli yenilememiz gereken, hiçbir zaman ‘’ben oldum’’ diyemeyeceğimiz bir sanat. Ve bir o kadar da emek, özveri ve sabır gerektiren zor bir meslek. Tempolu ve yorucu provalar,uzayan set saatleri,kışın soğuk,yazın sıcakla boğuşabilirsiniz. ‘’Olmadı baştan’’sözünü defalarca duyabiliyoruz. Ekranda, perdede veya sahnedeki kusursuz işleyişin arkasında büyük bir emek harcanıyor. Bunca çaba ve emek sevgi olmadan olmaz…

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

İnternet kolay ulaşılabilir olmasıyla, bizi televizyon, radyo ve gazeteden uzaklaştırdı. Haberlere istediğimiz an ulaşabiliyoruz. İstediğimiz dizi, sinema veya programı kolaylıkla istediğimiz zaman izleyebiliyoruz. Bunun yanında zamanımızın büyük bir kısmını da sosyal medyada geçirdiğimizi düşünürsek,ciddi anlamda geleneksel medyayı yok ettiğini söyleyebiliriz. Ve böylede devam edeceğini düşünüyorum. Bence; Yeni medya pratikliğiyle,geleneksel medyanın her zaman önünde olmaya devam edecek.

Bu yıl Altın Başarı ödüllerini de sundunuz bize biraz bundan bahseder misiniz?

Özel ve güzel bir geceydi. Medya,siyaset,sanat ve bir çok kategoride en iyilerin buluştuğu bu anlamlı törenin sunuculuğunu yapmaktan büyük keyif aldım. Özellikle duayen diyebileceğimiz spikerlerin,sunucuların karşısında bu işi üstlenmek daha bir anlamlıydı benim için.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genellikle ailemle ve arkadaşlarımla geçiriyorum. İş hayatının stresini atıp,dinlenmeyi tercih ediyorum. Bazen de yalnız kalıp kendimi dinliyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Yönetmenliğini Ridley Scott’un yaptığı, başrol de Russell Crowe’ın harikalar yarattığı Gladıator filmi kesinlikle. Tarih filmleri arasında; senaryosuyla, oyunculuklarıyla, müziğiyle ve görselliğiyle adını altın harflerle sinema tarihine yazdıran bir eser. İnsan hayatının ne kadar ucuz olduğunu ve ne oldum dememeli ne olacağım demeli sözünü hatırlatan bir film.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Medya sektörüne,özellikle spikerlik sunuculuk mesleğine farkındalığı arttırmak için kurulan ve bu işi de başarıyla yapan bir platform. Artık geleneksel bir hal alan ödülleri ve üniversitelerde medya üzerine düzenlediği etkinliklerle sektöre büyük katkılar sağlayan değerli bir platform. Severek takip ediyorum ve takdir ediyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Medyanın içinde olmak keyif verici. Bu alanda severek ileriye doğru adım atmaya devam edeceğim. Bunun yanında oyunculuk kariyerimle ilgili çalışmalarıma da kısa süre içinde tekrardan başlayacağım.Gelecekte ; gerek medya gerek oyunculuk alanında başarıyla takdir edilen işlere imza atmak istiyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Her şey sevmekle başlıyor. Kendinizi sevin, işinizi sevin, hayatı sevin… Hedeflerinize ve hayallerinize dört elle sarılın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın…