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“Otizmle Birlikte Yaşamayı Öğrendim”

MURAT FIRAT'ın röportajı için tıklayınız...

22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:47
“Otizmle Birlikte Yaşamayı Öğrendim”

Otizme mavi ışık yakıyoruz, otizmli bireylerin başrolde yer aldığı diziler, filmler izliyor, otizmin hastalık değil farklılık olduğunu sıklıkla duyuyoruz günümüzde. Hiç şüphesiz birçoğumuz her otizmlinin üstün zekâlı olduğu yanılgısına da düşüyor elbette. Hem kendisi hem kardeşi Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan öğretmen bir anne babanın çocuğu olan ve ülkemizde eğitim fakültesini bitirebilmiş bilinen ilk otizmli birey olma özelliği ile tanınan Furkan ile bugün otizmin derinliklerine girmek istedim.

Otizm tanın ne zaman konmuş, ailen bu durumla nasıl başa çıkmış?

Otizm tanım, ben 4 yaşımdayken annemin doğum gününde konmuş! Annem önce yıkılsa da sonrasında benim için ayakta durarak, bu tanıyla başa çıkmış.

Otizmin sende belirtileri ne oldu? Seni otizmli olmak nasıl etkiledi, bu durumla başa çıkabildiğin mi? Yoksa hala başa çıkma sürecinde misin?

Otizmin ben de belirtileri; çok soru sormak, sürekli aynı şeyleri konuşmak ve gereksiz şeyleri konuşmak oldu. Hala başa çıkma sürecindeyim.

Çocukken otizmli olduğun için yaşadığın sıkıntıları bugün de yaşıyor musun? Otizmli olduğunu öğrendiğinde insanların tepkileri ne oluyor?

Çocukken otizmli olduğum için yaşadığım sıkıntıları bugün yaşamıyorum. Otizmli olduğumu öğrendiklerinde bazı insanlar şaşırıyor, bazı insanlar inanmıyor! Tabii ki bunun yanında inanan insanlar da var.

Otizmle birlikte yaşamayı öğrendin mi yoksa otizmle sürekli bir savaş halinde misin?

Otizmle beraber yaşamayı öğrendim.

Otizmli olarak kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, mesleğini eline almışsın, bu yönüyle birçok otizmli bireyin ailesi için de umut oluyorsun. Otizmli bireylerin ebeveynleri için önerilerin var mı?

Evet, otizmli bireylerin ebeveynleri sabırlı olmalıdır. Çocuklarının her yaptığı davranışı otizme bağlamamalıdır ve çocuklarının yanında durmalıdır.

Kendinle ilgili gelecek planların nedir? Evlenmek, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak gibi düşüncelerin var mı?

Kendimle ilgili gelecek planlarım; özel eğitim okuyup, bu bölümde yüksek lisans yapıp, akademisyen olmak.

Otistik birisiyle iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz?

Otizmli bir bireyle iletişim kurarken onu ciddiye almalı ve sabırlı olmalıyız.

Çocuklarına otizm tanısı konan aileler nasıl bir yol izlemeli?

İyi eğitimi, sevgiyi, sabrı ve çocuklarından desteği eksik etmemeliler.

Otizm dernekleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gerçekten hepsi işlerini düzgün yaparsa, “çok yerinde kuruluşlar” diye bilirim ama maalesef daha kendi şehirlerindeki otizmlilerden habersiz çoğu…

Son olarak benim değinmeyi unuttuğum senin dile getirmek istediğin konular varsa dinlemekten memnuniyet duyarım.

Röportaj için çok teşekkür ederim.

Ufuk Işık’a teşekkürler.

Röportaj: Murat Fırat

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
OtizmOtizm Spektrum Bozukluğu
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