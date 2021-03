Orhan Demir ile Restoran işletmeciliği ve gurme dünyası üzerine…

Öncelikle bize kendinizden bahsedermisiniz?

Ben Orhan Demir Trakya’nın en gözde yerleşim yerlerinden Lüleburgaz’da Narin Et’in Oktay Demir ile birlikte kurucusuyum. Narin et mangal misafirlerine daima en iyi hizmeti ve sunumu gerçekleştirmek için 1 yılı aşkın bir süredir faaliyette. Değişmeyen tek yeri bahçeli, localı, doğa içinde kendin pişir kendin ye konseptinde siz değerli müşterilerine devamlı yenilikçi zengin menüsü ile hizmet vermeye devam etmektedir.özenli hizmet güler yüzlü servis uygun fiyatlar ve tadına doyulmaz bir et restoran için narin et mangal diyoruz. Mekanımız Hem kapalı hem açık alanlara sahip olmanın avantajıyla 4 mevsim boyunca et sevenlerin akınına uğruyor. Tarihinde yeni olmanın yanı sıra bugüne kadar bir çok ünlüye ev sahipliği yapmıştır. Üretimini kendimizin yaptığı en leziz et çeşitlerini çiftliğimizden sofranıza sunuyoruz. Kırklareli Lüleburgaz’ın en nezih semtinden sizlere 1 yılı aşkın süredir hizmet vermekten mutluluk duyarız…Zengin Türk Mutfağını Trakya’nın yeme içme kültüründen izlerle misafirlerimize özgün bir konseptle sunuyoruz.

Neden yeme içme?

Kendi çiftliğimizde üretimini yaptığımız mahsullerimizin siz değerli misafirlerimizle denenmiş olmasını istedik.

Sektöre ilk adımı nasıl attınız?

1200 kapasiteli hayvan çiftliğimizi kurduğumuzda bu lezzeti sofralarınıza taşımayı hedefledik. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışında hizmet vermeye devam etmektir.

Narin et nasıl ortaya çıktı

Ürünlerimizin damak tadında bıraktığı leziz tatları narin bir duyguyla dile getirmek adına ismimizi narin et mangal olarak vurguladık.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu size nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkisi nedir?

Her sektörde olduğu gibi rakip firmalarımızla kıyaslamalar ve rekabet söz konudur.Lakin kaliteden ödün vermediğimiz için alanımızda ve branşımızda uzmanlığımızı iyi bir hizmet anlayışıyla ispatlıyoruz. Kendimizi kimse ile rakip görmeden özgün kaliteli bir konsept ve içerik sunuyoruz.

Restoran dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsaydı neyi değiştirirdiniz?

Öncelikle tüm rakip ve meslektaşlarımla aynı kalite A sınıfı ve profesyonel hizmet vermeleri adına bir girişimde bulunurduk.

Yaptığınız iş için nasıl bir eğitim almak gerekir.

Öncelikle kendi personellerimiz dahil olmak üzere ve diğer meslektaşlarımızın da gastronomi mezunu olmaları ve bu işin mutfağından gelmiş olmaları gerekmektedir.

Medya ile aranız nasıl? televizyon internetgazete dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz?sosyal medya ile aranız nasıl?

Her türlü sosyal ağlarda reklamlarımız devam etmektedir. Bu sayede birçok ünlüyü ağırladığımızı da belirtmek isterim. Profesyonel bir PR ekibimiz olduğundan güncel ve magazin haberlerimiz gazete dergi gibi yayımlarda videolarımız ise Youtube ve çeşitli video paylaşım sitelerinde mevcuttur.

Narin et restoranınızdaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Çalışmalarımız 2 vardiye olup 50 personelimizle hizmet vermekteyiz. Zengin bir menü ile misafirlerimize akılda kalıcı damakta tat bırakacak bir içerik sunuyoruz.

Yemeklerinizde kullandığınız ürünler kendi çiftliğinizde yetişiyor biz bu süreçten bahseder misiniz?

Günümüz dünyasında yeme içmeye dair en önemli temel unsurun doğallık olduğuna inanıyoruz. Bu felsefeyle misafirlerimize sunduğumuz tüm ürünleri kendimiz yetiştiriyor ve aracı olmadan onlara ulaştırıyoruz. Domates, biber, salatalık, soğan ve tüm et ürünlerimiz organik ve doğal ortamda yetişiyor. Bu doğallığın sonucunu her misafirimizden duymak bize büyük bir mutluluk veriyor.

İyi restoranı nasıl tarif edersiniz?

Müşteri memnuniyeti, kalite ve profesyonel personel hizmeti ile tarif edebilirim. Kullanılan ürünlerin doğallığı , hizmetin hızı ve kalitesi , hijyen ve özgünlük iyi mekanı tarif eder.

Restoran işletmeciliğinin stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor? Sizce böyle mi? Mesleğinizin stresli yanları nelerdir.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığımız için stres her zaman söz konusudur. Lakin işimizi severek yaptığımızdan dolayı bu stresi rahatlıkla bertaraf edebiliyoruz

Pandemi sürecinde ne tür tedbirler aldınız? Misafirlerinize bu anlamda neler söylediniz?

Girişte hes kodu başta olmak üzere,el değemeden hijyen sağlanan pedal kullanıldı,ateş ölçer kullanıldı,maskelerimiz olmak şartıyla bir sandalye boşluk bırakarak oturuldu.masalarımız 1.5m ara ile sıralandı.ve müşterilerimizi bu konuda hassasiyetimiz hakkında bilgilendirildi. Loca sistemimizde tam da pandemiye uygun örnek bir konsept oluşturmaktadır.

Medyada gurmelik ve yeme içme kültürünü nasıl yorumluyorsunuz?

Günümüzde sosyal medyanın etkin rol oynadığı bir dönemde gurmelerimiz sayesinde lezzetlerimizi siz misafirlerimize tanıtıyoruz ve oldukça faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz

Dijitalleşme hemen hemen her mesleği etkiliyor. Dijitalleşmenin mesleğinize etkisi ne ölçüde? Nasıl yorumluyorsunuz?

Dijitalleşme gerek servis alma aşamasında, gerek sipariş alma aşamasında, gerekse sosyal medya ve reklam araçlarımızda oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Restoranınızda menü oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?

Ürünleri organik ve taze olmasına 1.sınıf kalite olmasına ve gastroloji personelimizin mümkün olduğunca glutensiz ürünler kullanmasına önem vermekteyiz.

Sosyal Sorumlulukla ilgili projelere de destek verdiniz bize biraz bundan bahseder misiniz ?

Kırklareli’nde çekimleri gerçekleştirilen ‘Biz de Sizin Gibiyiz’ farkındalık kısa filmi, down ve otizmli özel eğitimli çocukları ilk kez profesyonel oyuncularla bir araya getirdi. Bizde Narin Et olarak çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu projeye destek verdik.

Hayatının kitabı filmi diyebileceğiniz bir kitap ya da film var mı?

Kahraman Tazeoğlu Vazgeçme. Filmlerde de Yeşil Yol’un beni anlatan özellikleri vardır

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz? ve gelecekte kendinizi nerede görmek istersiniz?

Bulunduğumuz konumdan memnun olmak la birlikte hedefimiz yurt içi yurt dışı Türk mutfağını tüm dünyaya taşımaktır. Bunun için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey takipçilerine vermek istediğiniz bir mesaj varmı?

Trakya’nın en büyük lezzet durağı Narin et mangal 7/24 sizlere hizmet vermektedir. Herkesi bekliyoruz, Çünkü kalite asla tesadüf değildir