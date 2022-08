Op. Dr. Çağatay Falcıoğlu: “Lütfen doktor doktor gezmeyin”

YAĞMUR TANYILDIZ

Merhaba Çağatay Bey, nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz?

Öncelikle Merhabalar Yağmur Hanım, iyiyim siz nasılsınız? İlkokul ve Ortaokulu Ankara'da Anadolu Lisesi’nde okudum. Daha sonra lisede, Askeri Lise sınavlarını kazanarak Maltepe Askeri Lisesine geçtim. Ondan sonra da üniversite sınavını kazanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okumaya hak kazandım. Daha sonra 5. sınıfta bize tanınan bir haktan dolayı okuldan ayrılarak Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Ondan sonra da Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni bitirdim. Gülhane’den ayrılmamın başlıca sebebi askeri kadro olarak plastik cerrahi kadrosunun açılmamış olmasıydı. Açıkçası ben de ondan dolayı ilk fırsatta sivile yatay geçiş yaparak sivilden bitirmek istedim. Ondan sonra da Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde plastik cerrahi asistan olarak başladım. Yaklaşık 5 yıldan beri de plastik cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım.

Neden hekim olmayı seçtiniz? Hayaliniz miydi? Yoksa bir tesadüf mü?

Açıkçası benim Tıp Fakültesi okumam tamamen bir tesadüf. Askeri lisede okurken ben sadece Mühendislik Fakültesi düşünmekteydim ama okuldaki bizim seçimleri yapan hocalar vasıtasıyla birazcık zorunlu olarak Tıp Fakültesi seçmiş gibi oldum. Ama açıkçası bugün yine üniversite sınavına girsem tekrardan tıp fakültesi seçerim ve tekrardan plastik cerrahi seçerdim.

Alanınızda yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz?

Tabii ki. Ben plastik cerrahiye ait bütün ameliyatların içerisinde aktif olarak bulundum. Asistanlık eğitiminde iken özellikle rekonstrüksiyon dediğimiz yeniden yapılandırma ameliyatlarında sıkça bulundum. Doku defektleri, el ayak kopmaları, yarık dudak damaklı hastalar, trafik kazaları sonrası oluşan deformiteler, yapışıklıklar, yanık sonrası oluşan deformiteler ve bunun gibi çeşitli rekonstrüksiyon vakaları bolca yaptık. Onun haricinde işin ehli hocalardan estetik ile ilgili; burun estetiği olsun, karın estetiği olsun, meme estetiği olsun çeşitli ve kıymetli eğitimler ve sertifikalar aldık Onun haricinde asistanken sık sık şeker hastalarının ayakları ile ilgili problemler e baktık. Çünkü şeker hastalarında genellikle sinirsel bir zedelenmeye bağlı olarak his kaybı oluşmakta ve bu his kaybından dolayı genelde ayakları yararlanmakta ve mikrop kapmaktadır. Şeker hastalığına bağlı ayakta oluşan deformiteleri binlerce kez onardık. Ayağı kesilmekten kurtardık. Kısaca plastik cerrahi adına her türlü ameliyat bilgi ve tecrübesi elde ettik.

Peki, talepler daha çok ne yönde? Mesela en çok hangi işlem tercih ediliyor?

Aslında talepleri ameliyatlı veya ameliyatsız şekilde ikiye ayırmak mümkün. Ameliyatsız estetik işlemler sıklıkla botoks, dolgu, cilt aşılaması, prp gibi işlemlerden oluşmaktadır. Ameliyat olarak da genelde hastalarımızdan sıklıkla burun estetiği, meme estetiği, karın estetiği, yüz gençleştirme talebi gelmektedir. Bizde kliniğimizde sıklıkla burun estetiği, meme estetiği yüz germe yapmaktayız. Bu dediklerim haricinde daha nadir olarak da popo estetiği yapılmaktadır.

Sizce şu an estetik dünyasının en büyük trendi nedir?

Bence şu an estetik dünyasındaki en büyük trend ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleridir. Bunu sıklıkla zaten dolgu botoks olarak yapıldığını biliyoruz ama onun haricinde iple askılama işlemler ile yüz germe yapılan hastalar var. İp askılama ile yüz germe sonucuna çok inanan bir hekim değilim. Ama ara sıra bize de bu türlü talepler gelmekte. Bizim de görevimiz hastaya açık ve dürüst bir şekilde neler olup olmayacağını anlatmak ve ona göre işlemi gerçekleştirmektir. Onun haricinde şu an dünyadaki en büyük trendlerden biri de BBL ameliyatıdır. Açılımı da brazilianbutt lifttir. Yani kısaca popo büyütme estetiği. Bu ameliyat genelde vücuttan alınan yağların popoya konulması şeklinde yapılmaktadır.

Estetik operasyon yaptıracak kişilere önerileriniz nelerdir?

Estetik operasyon yaptırmayı düşünen kişilere öncelikle önerim doktor doktor gezmemeleridir. Çünkü ne kadar çok doktorla konuşursanız o kadar çok kafanız karışır. Her zaman söylediğim bir cümle var. "Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır". Ondan dolayı her doktorunda tekniği, öncelikleri, tecrübesi farklı olabilir ve farklı şeyler söyleyebilirler. Çok doktor gezen hasta gördüğüm kadarıyla hiçbir zaman ameliyat olmaya karar veremez. Bence bir ya da iki doktora gidip enerjiniz tutan doktoru seçin. Çünkü ben enerji çok inanan bir hekimim. Hatta enerjim tutmayan hasta olduğu zaman ameliyat yapmamayı tercih ediyorum.

“Şu burundan istiyorum ben” diye elinde bir dergiden koparttığı fotoğrafla gelen var mı?

Kesinlikle var. Hatta hastalar bazen kalın derili burunla geliyor ve bana Claudia Schiffer' in burnunu gösterip ben bundan istiyorum diyorlar. Ben de onları sadece gülümseyerek kesinlikle böyle bir sonuç elde edemeyeceğimizi söylüyorum. Çünkü hastalarımız bize belli malzemeler veriyorlar kendilerinde olan. Biz de hekimler olarak bu malzemeleri harmanlayarak ortaya bir sonuç çıkartıyoruz. Yaptığımız iş heykeltıraşlık değil çünkü heykeltıraşlar malzemeyi sıfırdan oluştururlar ve yaparlar ama biz olan malzemeyi değiştirerek size sunuyoruz yani sizin bize verdiğiniz malzemeleri harmanlıyoruz. Ve tabii ki her zaman da sonuç mükemmel olmuyor. Siz bize un verirsiniz, şeker verirsiniz, yumurta verirsiniz ve bize derseniz ki eğer çikolatalı kek yapın bana, bu aynı fotoğrafla gelen kişiye benzer. Çünkü çikolata yok harmanda. Biz dışarıdan malzeme koyamıyoruz. Nasıl ki bu malzemelerle çikolatalı kek yapamıyorsak, kalın derili bir şekilde burun ameliyatı olmak istiyorsanız sizi ince deriye değiştiremiyoruz.

Meme estetiğinden bahsedebilir miyiz? Birçok kadın eminim ki bu konuda bilgilenmek istiyordur…

Birçok kadının dediğiniz gibi meme ameliyatına karşı ilgisi bulunmaktadır. Kimisi memesini büyütmek ister. Kimisi küçük girmek ister. Kimisi dikleştirme ile birlikte büyütmek ister. Biz de bu konuda kısa bir bilgilendirme yapalım. Meme estetiği en çok yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Özellikle en çok yaptığımız meme estetiği olarak da meme büyütme ameliyatıdır. Genelde genç kızlarımızın oluşan trendlerle birlikte meme büyütme, ihtiyacı haline gelmiştir. Biz de muayenehanemize gelen hastalarımıza önce muayenesini yaparız. Muayenesini yaptıktan sonra hastaya hangi protezin uygun olup olmayacağını konuşuruz. Risklerinden bahsederiz. Ve ortak bir karar aldıktan sonra ameliyat için randevusunu alır ve ameliyatını gerçekleştiririz. Meme küçültme ameliyatı ise genelde meme büyüklüğünden dolayı baş boyun ağrısı yaşayan hastalarımıza uygun bir ameliyat olmaktadır. Yine aynı şekilde muayenenizi yaptıktan sonra hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yapar ve ameliyatını gerçekleştiririz. Yalnız özel ki meme küçültme ameliyatı ile ilgili bilinmesi gereken istediğimiz kadar küçültme yapamamaktayız. Dokuların bize izin verdiği kadarını küçültebilmekteyiz. Yoksa komplikasyon risklerimiz çok fazla artar. O riske girmiyoruz ve hastalarımıza anlatıyoruz.

Bir de kısa süren ve hayatımıza hemen dönebildiğimiz işlemler var. Dolgu ve botokstan da bahsedelim isterim…

Dolgu ve botoks en sık yaptığımız ameliyatsız estetik işlemlerdendir. Hastalarımız hızlıca dolgusunu ve botoksunu yaptırdıktan sonra normal hayatına dönebilmektedirler. Genelde hastalarımıza botoks yaptığımız gün dikkat etmeleri için uyarıyoruz. Spor yapmamalarını söylüyoruz. Ayrıca komplikasyon olmaması için alınlarına ve kaz ayaklarına dokunmamalarını söylüyoruz. Dolgu yaptığımız hastaların da o gün için sıcak bir şeyle(duş, sıcak içecekler) temas etmemelerini istiyoruz çünkü şişme veya morarma ihtimalini arttırabilmektedir. Zaten bir kez botoks yaptıran hasta genellikle sonucu beğendiği için mutlaka 4 5 ay sonra ikinci seferine gelmektedir. Çünkü botoksu doğal bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Standart bir botoks şeklimiz yoktur tam tersine kişiye özel botoks çalışmaktayız. Bu da tabii ki sonuçlarımızı daha doğal yapmaktadır. Botoksun etkinliği genellikle 4 5 ay sürmektedir. Dolgunun etkinliği de yerden yere göre değişmekle birlikte 6 ay ile 18 ay arası değişmektedir.

Sohbetiniz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bana bir röportaj fırsatını verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ederim. Son olarak hep dediğim şeyi söyleyeceğim lütfen doktor doktor gezmeyin. Enerjinizin tuttuğu, güzel hissettiğiniz doktora ameliyatınızı veya yaptıracağız işlemleri yaptırmaya devam edin. Teşekkür ediyorum.

Türkiye’de estetik olarak çok güzel bulduğunuz kadınlardan birkaç isim verebilir misiniz?

Çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır diyerek küçük bir espri ile başlayalım. Açıkçası güzellik bana kalırsa biraz görecelidir. Her kişinin Kendi kafasında ayrı bir güzellik algısı vardır diye düşünmekteyim. Ama tabii ki dünyada ve bunun bazı kuralları var. Ve bu kurala Altın Oran denmiştir. Bu oran bize der ki eğer kaş arasıyla saç çizgisi arasındaki, mesafe dudakla Kaş arasındaki mesafe, çene ucu ile dudak arasındaki mesafe belli bir oranda ise bu kişiye güzel gelir. Bu binlerce örnek arasan sadece bir tanesiydi. Bu Örneğin burun için olanı var, dudak için olanı var, göz için olanı var, kaş için olanı var ve her yere göre bir oranı var.

Eğer kişide bu oranlara yakın bir oranı varsa bu karşı tarafa güzel gelmekte. Onun haricinde Türkiye'de bana göre bu oranları tutturan kişiler tabii ki var ve bu kişilerde tabii ki insanlara güzel gelmektedir. Mesela Hande Erçel diyebilirim. Fahriye Evcen diyebilirim. Eskilerden Gülşen Bubikoğlu diyebilirim. Aklına gelen şimdilik bunlar.