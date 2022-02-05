Onur Erbil “Karakterimden Ödün Vermeyeceğim”

"Senin Adın Aşk" ile dikkatleri üzerine çeken Onur Erbil, hakkında merak edilenleri, kariyeriyle ilgili planları ve hala devam eden projelerini bizlerle paylaşıyor.

Merhaba Onur öncelikle nasılsın, bize biraz kendinden bahseder misin?

Merhaba iyiyim teşekkür ederim. Onur Erbil 11.09.1993 Samsun doğumluyum. Memur bir baba, ev hanımı bir anne ve iki kız kardeşe sahip bir ailenin tek erkek çocuğuyum.

Müzik yolculuğundaki serüvenin nasıl başladı?

Aslında ilkokula dayanıyor. 10-11 yaşlarındayken sınıf öğretmenimizin sesimi duyması ile başladı. Okul müsamerelerinde ve okul korosunda yer alarak sahneye ilk adımı attım diyebilirim. Şehrimizin Samsunspor takımında futbol yaşantım, diğer yandan müzik hayatım beni başka bir hayale götürdü.

''Senin Adın Aşk" single çalışmanız nasıl başladı? Kimlerle çalıştın ve hangi isimler teşekkürü hak etti?

Hayatımda ailemden sonra en değer verdiğim insana yani kız arkadaşıma hissettiğim, onun bende bıraktığı duygu yoğunluğundan kaleme aldığım sözlerle başladı. Şarkı için çok fazla kişi ile çalıştığım söylenemez ama tabi ki alt yapı ve mix mastering işini yapan sevgili arkadaşım Burak Mutlu, kayıt işleri için bize stüdyosunu açan sevgili Erhan Gül, klip için çekimleri yapan sevgili dostum Ekrem Aslan ve beni destekleyen herkese teşekkürü bir borç bilirim.

''Senin Adın Aşk" şarkısının klip hikayesi nedir?

Hayatımda doğru insanı bulamamış biriyken, doğru insanı bulduğuma inandığım zaman o kişi için kat ettiğim yolu anlatmaya çalıştık.

''Senin Adın Aşk" singlen dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musun?

İlk şarkım olmasına rağmen bana gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla gayet iyi ama daha çok çalışmaya devam edeceğim.

Popüler bir söz yazarının bestesiyle müzik piyasasına girmek varken söz ve müziği san ait bir şarkıyla giriş yaptın. Risk almak gözünüzü korkutmadı mı?

Risk almak gerçekten zordu. Aklımda olan: hep ilk şarkım ile piyasaya çıkış yapmaktı. Bundan sonra ki süreçte ne olur bilemem ama ünlü bir söz yazarı ile çalışmak hep aklımda var.

Bir şarkının hit olacağını anlamak mümkün mü?

Hissetmekle alakalı yani “Evet, bu kesin tutar.” dediğiniz şarkı bir bakmışsın seni hayal kırıklığına uğratmış. Bence iyi söz yazarı ve besteciyle çalışmak şarkının hit olabilme özelliğini arttırıyor.

Müzik adına neler yapmak istiyorsun? Şu an yapmak istediklerinin neresindesin?

Sözü ve müziği kendime ait şarkıları müzik piyasasına sunmak istiyorum. Şu an bu yolun başındayım.

Müzikte prensiplerin var mı? Ya da bu tarzda asla söylemem dediğin şarkılar?

10 yıldır aktif sahne hayatım var ve okumam dediğim şarkıların çoğunu okudum. Bence prensip sahne de işe yaramıyor ama müzik piyasası için de karakter olarak kendimden ödün vermeyeceğim.

İlham hangi zamanlarda geliyor?

Geç saatlerde araba ile evime dönerken aklıma gelen bir söz veya melodiden esinleniyorum.

Yerli yabancı olarak kimleri dinliyorsun?

Berkay, Murat Boz, Bruno Mars

Türk pop müziğini nasıl görüyorsun? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapmalı ayakta kalmak için?

Türk pop müziği eski tadında değil yani çocukluğumda dinlediğim o melodileri şu anda duyamıyorum. Yeni tarzda ki şarkıların sözleri akılda kalmıyor ve sürekli yeni şarkılar çıkıyor. Aslında şarkıcıların sürekli yeni şarkı üretmesi hangi müzik tarzına yöneleceğini bilmemesinin belirsizliği gibi geliyor. Piyasada ayakta kalmak için biraz daha eski tarzda şarkılar yapmak gerekiyor.

Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsun? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Radyocuların etkisi çok! Sanatçıya ve yapılan sanata saygıları olmasa bu kadar şarkıyı ve sanatçıyı tanıyamazdık. Şarkıya daha çok önem verdiklerini düşünüyorum.

Hayatında müzik dışında neler var?

İnşaat teknikerliği ve 4 yıllık İşletme mezunuyum. 6 yıl boyunca tekniker olarak çalıştım. Şu anda aktif olarak işe gitmiyorum ancak şantiye şefi olarak devam ediyorum. Pandemi sürecinde bir bağ evi yaptık. Evladım gibi sevdiğim bir köpeğim var, bağ evinde kalıyor. Gittiğim zaman genellik onunla ilgileniyorum.

Birçok ses yarışmaları oldu, yarışmalar hakkındaki düşüncelerin neler?

İnsanların böyle yarışmalarda kendilerini kanıtlama çabaları var. Bence bu yanlış! 2015’de “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldım ama bugün sorarsanız, bir daha gitme gibi düşüncem yok.

Kariyer planlamalarınız arasında neler var?

Müzik adına iyi yerlerde olup ismimi tüm Türkiye’ye duyurmak adına uğraşıyorum. Bunun dışında kendi mesleğimde iyi yerlerde olmak istiyorum.

Piyasada birçok yeni şarkıcı var sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? İnsanlar sizi neden dinlemeli?

Piyasada çıkan şarkıcıların çoğu sesi güzel diye şarkı yapıyor ama şöyle bir durum var: Evet, belki ben de bunun okulunu okumadım alaylı olarak yetiştim, ancak yıllarımı sahneye verdim. Profesyonel olarak sahne hayatım var. Şu an şarkı çıkaranların çoğundan ayıran özellikte bence bu.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

İnstagram’da daha çok vakit geçiriyorum. Tiktok ve diğer uygulamaları çok kullandığım söylenemez. YouTube kanalıma da ilerleyen zamanlarda ağırlık vereceğim.

Okuyucularımız neler söylemek istersin?

Beni takip etmeye devam etsinler. İyi işler yapacağıma inanıyorum ve desteklerini esirgemesinler.

90’lar tadında sorular…

Yaş: Boy: Kilo: 28 1.78 77

Burcu: Başak

Ayakkabı numarası: 41

Göz rengi: Koyu kahve

Saç rengi: Siyah

Mükemmel mutluluk: Şarkı söylemek

En büyük korkunuz nedir: Korktuğumun başıma gelmesi

En beğenmediğiniz özelliğiniz hangisi: Herkese iyi davranmam ve güvenmem

Başka insanlarda en beğenmediğiniz özellik hangisi: Samimiyetsiz davranmak

Şu an hayatta olan ve en çok hayranlık duyduğunuz kişi kim: Annem

En büyük müsrifliğiniz nedir: Evde yemek varken, dışarıda yemek yemek

Favori kurgu kahramanınız kimdir: Spiderman

Gerçek hayattaki kahramanlarınız kimdir: Ailem, kız arkadaşım ve dostlarım

Nasıl ölmeyi istersiniz: Allah yolunda

Mottonuz nedir: Bana verilen her şey için şükrediyorum

Murat’ça sorular…

-Anlatırsam ağlarım dediğiniz … Konu nedir?

Anneannem ve ölümü.

-Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu ...

Herkes kullandığımı düşünür ama hayatım boyunca hiç alkol sigara kullanmadım.

-… hatayı yapmasaydım şu an müzik piyasasında şu noktada olurdum.

Anlaşma yaptığım bazı mekanları kabul etme gibi bir hata yapmasaydım daha iyi bir yerde olabilirdim.

- Tam o anda ... çok mutlu olmuştum ve heyecanımı tutamamıştım.

O Ses Türkiye de sahneye çıkmak için adım attım o an heyecanımı tutamamıştım.

-Birisi beni tanımak istiyorsa … özelliğe sahip olması gerekir.

Biri beni tanımak istiyorsa güven ve saygı özelliğine sahip olması gerekir.

-Sevgilimi … olunca tanırım.

Sevgilimi kötü gün olunca tanırım.

Röportaj: Murat Fırat