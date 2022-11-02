ONLAR MADALYA AVCISI!

TAEKWONDO AVRUPA ŞAMPİYONU İKİZLER ÖZGE VE ÖYKÜ ÖZBEY KARDEŞLER

Bu hafta röportaj konuklarım Mersin’den misafir oluyorlar. Mersin'de, 2014 yılında başladıkları Taekwondo’da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda başarı elde eden ikiz kardeşler, milli sporcularımız Özge ve Öykü Özbey.

Özge ve Öykü’nün başarı hikâyeleri beni büyük gururlandırdı. Birçok aile tarafından örnek alınmalı bu kızlarımız ve ailesi. Kız çocuğu diye ötelememişler arkalarında durmuşlar. Yeter ki siz durun kızlarımızın arkasında isimlerini nasıl da altın harflerle yazdırıyorlar bakın. Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için Taekwondo’ya yollamaya karar vermiş. 7 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olurken, 3 yıl önce de milli takıma seçilmişler. Her ikisi de Avrupa'da, Türkiye'yi temsil ederken, Özge Özbey üçüncülüğün yanı sıra 2 yıl önce de ikinci olarak kürsüde yer almış. Korunmak için başladıkları sporda ikizler, son yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'ndan büyük başarıyla dönmüş. Özge Özbey Avrupa şampiyonu olurken, ikiz kardeşi Öykü Özbey de ikincilik elde etmiş. Çift madalya ile Mersin'e dönen ikizlerin hedefi önce dünya şampiyonluğu ardından ise olimpiyatlara gitmek. Kızlarımıza destek olmak gerek. Çoğu gazete “Madalya Avcısı İkizler” diye atmış manşeti. Bu cevherleri görmezden gelemeyiz. İşte madalya avcıları Özge ve Öykü kardeşler röportajımız sizlerle.

Biraz kendinden bahsedebilir misiniz? Özge ve Öykü; Özge ve Öykü Özbey kimdir?

18 yaşındayız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Antrenörlük 1. Sınıf öğrencisiyiz, Milli taekwondo sporcusuyuz.

Peki, tüm bu hikâye nasıl başladı Neden tekvandocu olmayı seçtiniz Taekwondo’ya ne zaman başladınız?

ÖZGECAN ASLAN KATLEDİLMİŞTİ VE AİLEMİZ BİZİ BU SPORA YÖNLENDİRDİ

2015 yılında Ercan Aldemir hocamız okulumuza geldi ve Taekwondo sporunu tanıttı. O sıralar Özgecan Aslan katledilmişti ve ailemiz bizi bu spora yönlendirdi bu şekilde başladık.

Tekvando sizlerin hayatında neleri değiştirdi?

Birçok ülkeyi, şehri gezme şansımız oldu, sosyal ortamımız genişledi ayrıca okulumuza da spor sayesinde girebildik ve hatta okulumuz bitince direkt öğretmen olarak atanabiliyoruz.

Tekvando dışında ilgi alanlarınız neler Yoğun geçen hayatınızda bunlara zaman ayırabiliyor musunuz?

Voleybol oynamayı, dizi film izlemeyi, sahilde oturmayı, gezmeyi, uno oynamayı çok seviyoruz. Antrenmanlarımız akşam olduğu için bunlara vakit ayırabiliyoruz.

Özge ve Öykü bir gününün nasıl geçtiğinden bahsetse bana neler anlatırdı?

Sabah uyanıp kahvaltı yapıyoruz dizi film vb. izliyoruz sonrasında arkadaşlarımızla antrenmandan önce vakit geçiriyoruz akşam antrenmana giriyoruz sonrasında bazen sahile gidiyoruz sonra eve gelip dinleniyoruz.

Küçük yaşında birçok büyük başarılara imza attınız. Geleceğe dair hedefleriniz neler?

Dünya Şampiyonluğunu ve sonrasında olimpiyatlarda şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz.

Size ilham veren değerler, objeler, yaşam felsefeleri hangileridir Bu güzel yolculukta örnek aldığınız kişiler kimlerdir?

ANTRENÖRÜMÜZ FUATCAN ALDEMİR'İ ÖRNEK ALIYORUZ

Türk bayrağımızı kürsünün zirvesinde görmek bizim için çok değerli. Amacımız karakterli ve başarılı birer sporcu olmak bundan dolayı antrenörümüzFuatcan Aldemir'i örnek alıyoruz.

Tekvandoya ülkemizde yeterince değer veriliyor mu?

Bireysel bir branş olduğu için takım sporları kadar değer gördüğünü düşünmüyoruz

Aynı zamanda öğrencisiniz okul da arkadaş ve öğretmenlerinizin tutum ve davranışları nelerdir bu başarılar karşısında?

Okuldaki arkadaşlarımızla aramız çok iyi bizi hep destekliyorlar. Öğretmenlerimiz de bizi çok destekliyor derslerde yardımcı oluyorlar.

Şampiyonluk yolunda ne gibi sıkıntılar yaşadınız Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden gördünüz?

ASLA YILMIYORUZ!

Çoğu zaman sakatlıklar yaşıyoruz ama yılmıyoruz mesela ben(Özge) belimde kırık olduğundan dolayı uzun süre antrenman yapamadım ameliyat oldum ve belime platin takıldı. Ama yılmadım hiçbir zaman. Sürekli yoğun antrenmanlar yapıyoruz siklet sporu olduğu için çoğu zaman kilo veriyoruz. Ailemiz, antrenörlerimiz Ercan Aldemir, Fuatcan Aldemir, Erdal Aldemir hocalarımız bizim hep yanımızda çok emekleri var üzerimizde.

Nasıl bir antrenman programınız oluyor, müsabakalara nasıl hazırlanıyorsunuz, nasıl odaklanıyorsunuz?

Müsabaka döneminde haftanın her günü antrenman yapıyoruz yeme-içme, uyku düzenimizi ayarlıyoruz. Müsabaka olmadığı dönemde koşu, fitness gibi antrenmanlara ağırlık veriyoruz. Maç öncesi de kendimizi tamamen maça veriyoruz dış dünyaya kendimizi kapatıyoruz ve sadece antrenörümüzü dinliyoruz.

Sizin kadar başarılı olmak isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler neler?

Eğer ki branşınızı seviyorsanız doğru antrenörle birlikte çalışın ve kesinlikle bırakmayın yılmadan devam edin kendinize inanın eninde sonunda başaracaksınız.

Röportaj: Aslı M. Sarı