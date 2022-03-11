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Ömercan Şimşek: “Herkesin bir Emine’si vardır illaki”

YAĞMUR TANYILDIZ'ın röportajı için tıklayınız...

11 Mart 2022 Cuma 14:11
Ömercan Şimşek: “Herkesin bir Emine’si vardır illaki”

Tiktok hesabında arabada söylerken paylaştığı Güzel Emine türküsü 1 milyon izlendikten sonra büyük bir kitleye ulaşan ve aynı türküye klip çeken ÖMERCAN ŞİMŞEK ile bir araya geldik… Türküde; “Eller muradına erdi nerde kaldın Eminem, insafa gel Eminem” diyor. Eminim her erkeğin bir Emine’si vardır. Bu röportaj tüm Emine’lere gelsin…

Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Hoş buldum Yağmur Hanım, teşekkür ediyorum gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. İsmim Ömercan Şimşek. İlk müzik serüvenime rap söyleyerek başladım, daha sonra Yeteneksizsiniz Türkiye’ye katıldım, ardından yerel kanallara çıkarak devam ettim. Sonrasında ise ilk klibim olan Deli Gönül’ü çıkarttım ve şimdi de Güzel Emine geldi.

Müzikle ilgilenmeye ne zaman başladınız ve müzik dünyasına girişiniz nasıl oldu?

Müziğe olan ilgim küçük yaşlarda başladı. Müzik her zaman hayatımın içerisinde oldu. Bazen tam ortasında bazen de bir köşesinde. 2010 yılından beri de müzikle uğraşıyorum.

Tiktok’ta söylediğiniz Emine türküsü 1 milyon izlendi ve çok beğenildi. Siz neler hissettiniz peki? Bu kadar çok sevileceğini düşünmüş müydünüz?

Bu kadar çok izleneceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Bazen her şey ansızın gerçekleşebiliyor. Bir anda bu kadar büyük bir hayran kitlesine ulaşmak beni heyecanlandırdı ve daha çok motive etti.

Güzel Emine türküsüne klip de çektiniz yakın zamanda. Nasıl geçti çekimler?

Çekimler çok iyi geçti, Emine şarkımın hikâyesini çok iyi canlandırdığıma inanıyorum. Güzel Emine’ye memleketim Nevşehir Kozaklı’da klip çektik. Klip çekim günü su gibi aktı ve bir aksilik yaşamadan tamamladık.

Geri dönüşler nasıl peki? Beğenildi mi?

Geri dönüşler çok iyi oldu 3 günde Youtube netd müzik kanalında 150.000 kişi tarafından tıklandı.

Neden bu türküyü seçtiniz? Bir sebebi var mıydı?

Tiktok’ta milyonları görünce yoğun istek üzerine Güzel Emine’ye klip çekmek istedim. Benim de çok içime sindi.

Herkesin bir Emine’si var mıdır sizce? Sizin Emine’niz var mı?

Herkesin bir Emine’si vardır illaki, olmayan istisnadır. Ancak benim hayatımda şu an Güzel Emine’m yok.

Bundan sonraki hayalleriniz planlarınız neler?

Bundan sonraki hayallerim hayran kitlemi daha da yükseltmek ve daha da büyük kitlelere ulaşmak istiyorum. Çünkü müziği yaşayarak söylemeyi seviyorum.

Sizi çok seven bir kitle oluştu bildiğim kadarıyla ve hayranlarınız sizi çok sahipleniyor benim gördüğüm. Bu ne hissettiriyor?

Evet, çok sıkı fanlarım var. Onlarla aramızda ömürlük bir bağ var. Kıymetini bilmeye çalışıyorum, bu sevgi hiçbir şekilde elde edilemeyecek bir şey.

İnsanlar neden seni bu kadar çok sevdi sence?

Şarkı söylemeyi seviyorum. İnsanlar seni şarkı söylerken görüyor ve hissediyor... Şarkının trafiği neyse o zevki, o tadı, aynı tonda, aynı yorumları yaparak alıyorlar. Her gün gelen dinleyiciye bile sanki ilk kez sahneye çıkmışımcasına ve o beni ilk kez dinliyormuşçasına söylemek için uğraşıyorum. Zaten ilk işimiz de bu, şarkı söylemek. Ana konumuz, şarkı söylemek. Ben sabah uyandığımda da, akşam da hep şarkı söyleyerek yaşıyorum... Sanırım bunlar dinleyici tarafından anlaşılıyor ve bunun adına da biraz samimiyet diyebiliriz.

Konser ya da sahne çalışmalarınız olacak mı?

Konser ve sahne beni çok heyecanlandırıyor, hazırlıklarımız devam ediyor. Güzel bir repertuar ile yakın bir zamanda başlayacağız.

Sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bana zaman ayırdığınız için ve beni gazetenize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Yağmur Hanım.

"Emine Kaşın Karası Bende Bir Yürek Yarası
Elin Uzaktan Gördüğü Dert Değil Derdin Darası
Aylar Oldu Yıllar Oldu Sarardı Gül Benzim Soldu
Eller Muradına Erdi Nerde Kaldın Eminem
İnsafa Gel Eminem
Her gün Akşam İçiyorum Yar Kendimden Geçiyorum
Derdi Doladın Dalıma Bu Dünyadan Göçüyorum
Aylar Oldu Yıllar Oldu Sarardı Gül Benzim Soldu
Eller Muradına Erdi Nerde Kaldın Eminem
İnsafa Gel Eminem
Gel de Bir Gör Şu Halımı Baykuşlar Sardı Dalımı
Ne Arayan Ne Soran Var Dost Çalmaz Oldu Kapımı
Aylar Oldu Yıllar Oldu Sarardı Gül Benzim Soldu
Eller Muradına Erdi Nerde Kaldın Eminem
İnsafa Gel Eminem
Her gün Akşam İçiyorum Yar Kendimden Geçiyorum
Derdi Doladın Dalıma Bu Dünyadan Göçüyorum
Aylar Oldu Yıllar Oldu Sarardı Gül Benzim Soldu
Eller Muradına Erdi Nerde Kaldın Eminem
İnsafa Gel Eminem"

Röportaj: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ömercan Şimşek
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