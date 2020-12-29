Ömer Sertan “Oyun” ile Karşımıza Çıktı

Merhaba Ömer, nasılsın?

Teşekkürler iyiyim, sizleri sormalı...

Covid- 19 sebebiyle nasıl geçiyor yeni normalleşmiş yaşamın?

Olumsuz yanlarından nasibimizi alıyoruz fakat olumlu yanlarından beslenmek için çabalıyorum. Üretmek, ürettiklerimiz geliştirmek adına.

Uzun bir süre daha böyle giderse sence ne olur?

Hiç iyi olmayacağından eminim. Sağlık yönüyle yaşanılan zorluklar ve geçim sağlamak zorunda olan sektördeki emekçiler, esnaflar... Dilerim bir an önce eski normal yaşam bizlere kavuşur.

Sözü müziği sana ait “Oyun” adında güzel bir şarkı ile karşımıza çıktın. Hayırlı olsun, nereden çıktı Oyun?

Çok teşekkür ederim. Oyun, yaşanmışlıklardan ötürü meydana gelen bir şarkı. Albümün bir parçası; Sevgili Erhan...

Herkesin aklında bir oyun vardır senin aklındaki oyun nedir?

Bence tükettiğimiz evrenin her hali bir Oyun. Doğum ile ölüm arasında şahit olduğumuz her şey bir Oyun. İyisiyle kötüsüyle… Aklımdaki Oyun da iyi tarafta yer almak için çabalıyorum. Sevdiğim yanı ise çabalamak.

Hepimiz şu kısa hayatımızda bir oyunun içindeyiz diyebilir miyiz?

Sanırım evet. Kabul ederseniz eğer daha çekilebilir bir hale geliyor bu hayat denilen Oyun.

Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok keyifli geçti. Sabri Ocak yönetmenliğinde çektik klibimizi. Stresi olmadan, aksilik yaşamadan güle oynaya diyeceğimiz tabirle çekimlerimizi tamamladık.

Şarkıda kimin emeği var?

Şarkımızın Aranjesi Erhan Doğancıoğlu imzası taşımakta. Elektrik gitarda Özgür Özkan, Bas gitarda Poyraz Kılıç emekleri ile kayıt sürecindeydi. Kayıt sürecinin ardından Mix-Mastering ile Tolga Borucu ve Olcay Bağrıyanık ile çalıştık. Keyifli ve hoş sohbet dolu bir süreçti, teşekkürler sunuyorum buradan kendilerine.

Daha yeni olmasına rağmen nasıl gidiyor?

Güzel gidiyor. Samimi ve içten gelen yorumlar bizleri çok mutlu. Yolun başında iken üretmek için fırsat kollayan biri için sabırsızlık katıyor doğrusu.

DAHA ÇOK GÖRÜŞECEĞİZ

Sosyal medya üzerinden şarkının klibini paylaşan sanatçı “Oyun çok güzel bir iş oldu, bu arada inanın daha çok görüşeceğiz, sözüm olsun” sözlerini paylaştı.

Tekrardan yeni bir şarkıyla ne zaman karşımızda olursun?

Bir sonraki teklimizin kayıtları bitmek üzere. Yeni yılın ilk aylarında dinleyicilerimizle buluşturmayı planlıyoruz.

Ne kadar süre aralıklarla şarkı çıkarmayı düşünüyorsun?

Aslında hiç ara vermek niyetinde değilim. İçinde bulunduğumuz süreçten ötürü biraz yavaş seyir edecek gibi gözüküyor. 2 yıl içerisinde bir albüm geride bırakmayı planlıyorum. Şarkılarımızın yanı sıra Akustik projelerde planlarımızın içerisinde. Fakat bahsettiğim gibi diğer teklimiz önümüzdeki aylarda yayında olacak, hazırlığı içerisindeyiz. Dilerim hız kesmeden diğerlerini de dinleyicilerimizin beğenisine sunabiliriz.

Söz yazarken nelere dikkat ediyorsun?

Yaşanmışlıklara. Tatmadığım bir duyguyu tarif etmek biraz fazla plastik ve samimiyetsiz olur.

Çok kısa seni tanıyalım istiyorum küçüklükten belli miydi şarkı söyleyeceğin?

Müziğin büyüsünden her yaşımda etkileniyordum, kendimi bildim bileli. Enstrümanım ile tanıştığımda ise Dünya’m tamamen değişti.

Ailende müzik ile uğraşan var mı?

Müzik ile uğraşan yok fakat müzik sürekli evin içerisinde idi. Bir parçası, yaşayan bir duygusuydu evin.

Neden Müzik?

Belli bir sebep ile bağlayamam fakat peşinden gittikçe yorulmadığım, vakit ayırdıkça daha iyi hissettiğim bir alan Müzik. Eğitim dolaylı diğer mesleki alanlarda da bulundum, hayat çok zorlaştı benim için. Çocukluğumdan bu yana renklerin ve yaşamın daha güzel anlaşılmasına her zaman Müzik yardımcı oldu. Sanırım böyle özetleyebilirim.

Elektro gitar senin için neyi ifade ediyor?

Enstrüman eğitimleri almaya başladığımda ne yapmak istediğimi, hangi tarzda ilerlemek istediğimin farkındaydım. Bu yolculukta Elektrik gitarlar ile çok vakit harcadım. Duygularımı ifade ederken en önemli role sahip oldu benim için.

Müzisyenler için her hangi bir enstrüman çalmak güzel avantajdır sende de öyle mi?

Elbette. Üretirken bir şarkının demo haline kavuşmak için en önemli yardımcı. Ürettiğiniz duygu sizi temsil ediyorsa ve üretirken yardım aldığınız enstrüman sizinle uyuşuyorsa çok daha lezzetli hale geliyor ortaya çıkan duygular.

Nasıl bir tarzda şarkı asla söylemezsin?

Bunun cevabına Oyun’u dinleyerek ulaşabiliriz bence.

Bu günlerde dinlediğin ilk 5 şarkı desem?

Değişkenlik gösterebiliyor fakat son 3 günü sıralayabilirim.

• 1- Rammstein – Keine Lust (2004)

• 2- Hayko Cepkin – Kabul Olur (2019)

• 3- Black Label Society – Angel of Mercy (2014)

• 4- Metallica – Halo On Fire (2016)

• 5- Richie Kotzen – You Can’t Save Me (2006)

Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun evlerimize çekildiğimiz bu günlerde sosyal medya özellikle sizler için daha da önemli oldu diyebilir miyiz?

Sosyal medyadan hiç haz etmiyorum. Bir amaç değil de araç yönüyle kullanıldığında gayet hayat kolaylaştıran bir mecra. Fakat; amaç yönüyle kullanıldığında plastik ve yapmacık hareketlere maruz kalabiliyoruz. Haz etmediğim noktası da bu oluyor.

Yakın gelecekte ne tür projelerin olacak?

Oyun bir albümün parçası. Bu albümü tekli olacak şekilde dinleyicilerle buluşturmanın yanı sıra, bu teklilerin akustik hallerini de kayıt edip hikayelerini barındıran klipler eşliğinde hazırlama fikrindeyim. İçinde bulunduğumuz sürecin etkisi ile yavaş seyir etsek de ilerleyen yıllarda bunu hayata kavuşturmanın hayalindeyim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Sevgili Önce Vatan okuyucularına çok teşekkürler sunuyorum. Yeni yılın hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Nicelerinde görüşmek dileğiyle. Müzikle kalın, sevgiler.

KUTU:

Doğum tarihi: 15.08.1995

Burcu: Aslan

Sevdiği huyu: Takıntılı

Sevmediği huyu: Takıntılı

Uğurlu sayısı: 6

Uğurlu günü: Pazartesi

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: ‘’Gündüzün siyahından, gecenin karanlığına. Bu felci paylaşıyoruz.’’

-James Hetfield.

Röportaj: Elif Hayvalı