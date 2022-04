Olga Kalemci: “Gerçek tutkum styling ve moda direktörlüğü”

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Hobi olarak başladığı styling’i meslek haline getiren ve güzellik yaratmak benim görev aşkımdırdiyen başarılı stil danışmanı Olga Kalemci ile şimdi kahvelerimizi yudumlarken koyu bir sohbete koyuluyoruz…

Merhaba Olga Hanım! Biraz Kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba, Belarus’ta Minsk’te doğudum. Evlendikten sonra Türkiye’ye taşındım ve bugüne kadar buradayım. Her şeyden önce bir eşim ve 4 çocuk annesiyim. Bundan sonra sadece fashion stylist ve moda direktörüyüm. Fakat en küçük çocuğumun bile büyüdüğüne göreben artık kariyerime daha çok zaman ve enerji ayırabiliyorum. Bu yüzden kendimi tüm kalbimle sevdiğim yaratıcı işime adayabiliyorum.

Nasıl bu konuya ilgi duymaya başladınız, stil danışmanlığı ve styling aklınıza nasıl geldi?

Benim hayatım aslında hep modayla ve güzellikle bağlı olsa da yüksek eğitimi ekonomi alanında tamamladım. İlk başta styling daha çok hobi olarak kendini gösteriyordu hayatımda ama sonra anladım ki güzellik yaratmak benim görev aşkımdır. Bir butik ve abiye atölyesi işlettim Ankara’da. Güzellik salonum vardı. Ama gerçek tutkum styling ve moda direktörlüğü oldu. İlk başta özel çekimlerde styling yapmaya başladım, sonra beni fashion ve editoryal çekimlere davet etmeye başladılar, sonra ise kapak çekimleri, ünlülerle işbirliği vs.

Stil danışmanlığı sadece belli bir zümreye yönelik bir hizmet gibi duyuluyor. Hakikaten bir stil danışmanı ne yapar, bir günü nasıl geçiyor?

Burada ilk önce şunu söylemek istiyorum: stil danışmanlığı ve styling ve tasarımcılık vs. birbirine yakın olsalar da aslında birbirinden farklıdır. Benim çalıştığım alan stil danışmanlığından ziyade daha çok moda direktörlüğüyle ve fashion stylingle ilgilidir. Ve sorunuza gelince, evet, styling ve moda direktörlüğü belli bir zümreye hitap ediyor: moda ve güzelliğe ilgi duyan insanlara. Ama eğer buna daha geniş bakarsak şunu göreceğiz: moda ve güzellik her yerdedir: inşaat ve gıda reklamlarından başlayarak sizi çevreleyen afişlere kadar. Bu yüzden doğrudan olmasa da hitap ettiğim zümre çok çok geniştir)

Sayfanızı biraz karıştırdım da, farklı farklı hizmetler var. Hakikaten sanıldığı gibi basit bir konu değilmiş. Kısaca bize bu farklı hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Hangileri en çok tercih ediliyor?

Şu an üç ana yoldan ilerliyorum. İlki çekimlerle ve stylingle ilgili. Editoryal, kapak ve sanatsal çekimler için konsept yaratarak styling ve moda direktörlüğünü yapıyorum. İkincisi, moda ve stil ile ilgili köşe yazarlığı ile ilgilidir. Şimdilik makalelerimi Modda Türkey ve Moda Ankara dergilerinde okuyabilirsiniz. Kısa moda tüyolarımı ise instagramımda paylaşıyorum. Üçüncüsü ve galiba bugünlerde en çok emek harcadığım proje – alışveriş rehberim. Kendi vizyonumda olan ve aslında stil danışmanlığı olarak düşünebildiğiniz gözbebeğim olarak saydığım bir projedir. Her ay ekibimle beraber bir düzine en güncel ve pratik görünümleri yaratarak onları Türkiye’de nereden alabildiğinizi gösteren alışveriş rehberini çıkarıyoruz. İçinde moda yorumlarımı ve faydalı tarz tavsiyelerimi de bulabilirsiniz. Ayrıca yakında onu genişleterek saç uzmanı, makyoz ve diğer uzmanların tavsiyelerini de eklemeyi düşünüyoruz. Bence hiç kaçırmayın çünkü bahsettiğim alışveriş rehberim tamamen ücretsizdir. Tüm sayıları olgakalemci.com sitemde bulabilirsiniz.

Danışan profiliniz nasıl? Nasıl bir kitleye danışmanlık veriyorsunuz?

Eğer yukarıda anlattığım üç ana profilimden bakarsak her alanda biraz farklı hedef kitle söz konusudur. Styling yaptığımda daha çok saf fashion’u konuşuyoruz ve burada en önemlisi pratiklik, konfor ya da gündelik hayatta kullanılabilirlik değil, burada en önemlisi sanat, güzellik, yaratıcılık ve sıradışılık. Moda ve stil üzerine yazdığım makalelerimde herkese yardımcı ve faydalı olabilecek moda önerileri sunmaya çalışıyorum ve daha çok streetstyle ya da sokak stili olarak bildiğimiz alan için uygun tavsiyeler veriyorum. Alışveriş rehberimi planlarken ise daha çok bir konsepti aklımda tutarak görünümleri yaratıyorum ve bu görünümler aslında sayıdan sayıya değişiyor, değişmeyen bir şey ise –her zaman güzel görünmek isteyenler için rehberimin uygun ve yararlı olmasıdır.

Vücut şeklimize uygun kıyafeti nasıl buluruz?Kıyafet seçimlerimizde renk kombinasyonu nasıl olmalı?Hangi cilt tonuna hangi renk kıyafetler daha çok yakışır?Desenli kumaşlar kullanılırken nelere dikkat etmeliyiz?

Bu sorulardanı her biri,aslında çok ciddi ve uzun cevaplar öngördüğü gibi çok basit de cevaplanabiilir. İçinde kendinizi güzel hissettiğiniz her şeyi rahatça giyebilirsiniz. Ama diğer insanlar tarafandın ve özellikle belli sistemler tarafından kabul görmek istiyorsanız bu konuları araştırmanız en doğru olacaktır. Ne mi yapmak lazım? Konularla ilgili makaleler ve kitaplar okumak, beğendiğiniz ve güvendiğiniz moda uzmanlarına kulak asmak ve tavsiyelerini uygulamak, stilini beğendiğiniz ünlüleri seçip onları takip etmek, fast fashiondan yani hızlı modadan kurtulup gardırobu oluştururken bilinçli davranmak, gerekirse özel stil danışmanına başvurmak, alışveriş desteği hizmetinden yararlanmak vs. Ama unutmayın sizi güzel ve özel kılan sadece görünüm değil, yaydığınız enerjidir. Bu yüzden kıyafette kendinizi mutlu ve rahat hissetmek bütün kurallardan çok daha önemlidir bence.

Stilini beğendiğiniz ve takip ettiğiniz biri var mı?

Aslında moda idolüm ya da bütünüyle hayran olduğum kişi yok. Ama birçok ünlü modacılardan, trend belirleyicilerinden ve modayla hiç alakası olmayan ama güzel vizyona sahip olan insanlardan etkilenip onların bazı tavsiyelerine uyuyorum ve kullandıkları moda tekniklerini kendi işimde uyguluyorum.

Kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Bence ilk olarak kıyafetin amacı ve kullanımı hakkında net bir fikriniz olmalı. Nerede kullanacaksınız ve giyim konusunda hangi kurallara uymanız gerekecek. Temel gardırop çok önemlidir ve bence herkesin dikkat etmesi gereken bir şeydir. Temel gardırop oluşturma kurallarını hem makalelerimde hem de blogumda oldukça sık anlatıyorum. Ayrı olarak eşyaların kalitesine değinmek isterim. Çünkü kaliteli kıyafetler hem daha uzun iş görür hem de daha güzel oturur ve görünür. Gardıropta kıyafetlerin oranı da dikkate değer: kullandığınız her parça önemlidir derim bu yüzden sadece kazaklar alıp pantolanları gözardı etmek yanlıştır. Ve tekrarlanmaktan asla usanmayacağım son bir şey daha: sizi mutlu eden parçaları seçin. Çünkü hayat sevmediğiniz kıyafet giymek için çok kısadır.

Kıyafete göre uygun aksesuar seçimi nasıl olmalı?

Şahsen ben gündelik hayatta genellikle şöyle kurala uyarım: sade kıyafetle sıradışı aksesuar, sıradışı kıyafetle göze çarpmayan aksesuar seçmek en iyisidir. Tabii ki biz şimdi çok rahat çağda yaşıyoruz ve aslında her şeyi her şeyle aynı anda giyip takabiliriz. Ama gerçekten uyumlu ve komik durmayan zor görünümleri oluşturmak ustalık ve yetenek gerektirir. Ama güzel haberim var: havalı görünmek riski almadan da mümkün. Fikrime göre görünümde ayakkabı ve çanta önceliklidir. Kaliteli, güzel ve hatta klasik sayılabilir modeller her zaman aktüel olup sizin sadık kurtarıcınız olacaktır. Kıyafette en mantıklı yatırım bence.

Stil danışmanlığı isteyenler size nasıl ulaşabilir?

İş hayatımda daha çok sanatsal değeri yüksek olan çekimler, markalar için reklam kampanyaları ve kapak stylinglerle uğraşıyorum. Ara sıra editoryal niteliğinde özel çekimlere de stylist olarak katılıyorum. Zaten özel ve iş hayatım çok yoğun olduğu içinözel stil danışmanlığı hizmetleri sunmam. Ama çevremdeki insanlar, müşterilerim ve instagram takipçilerimden o kadar çok özel stil danışmanlığıyla ilgili talep ve rica geliyor ki alışveriş rehberi yaratma fikri ortaya çıktı. Bence bunu benim özel stil danışmanlığım niteliğinde değerledirebilirsiniz çünkü her şeyden önce içine benim vizyonuma uygun kıyafetleri seçip en trend ve güncel görünümleri yaratıyorum, buna çok emek ve zaman harcıyorum, stil ve hazırladığım kombinler üzerine yorumlarımı yazıyorum, diğer uzmanlarla işbirliği yaparak daha çok faydalı içerik üretmeye çalışıyorum. Ayrıca alışveriş rehberimdeki her gördüğünüz parça üzerine tıklanarak doğrudan sizi çevrimiçi mağazaya yönlendiriyor ve orada hemen beğendiğiniz kıyafeti alabilirsiniz, alışveriş desteği gibi ama çok daha kolay, pratik ve kullanışlıdır. Şimdi ise çok yoğun bir şekilde alışveriş rehberimin video versiyonu üzerine düşünüyoruz. Umarım en yakın sayımızı çok güzel ve yeni formatta youtube’ta ya da başka bir platformda izleyebileceksiniz.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…

Röportaj: Aziz Karataş