Okan Çakmak "İZ" Albümü Dillerde

Merhaba Okan Bey nasılsınız?

İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız?

Duygu dolu "İz" adında bir albümle karşımıza çıktınız. Albüm hakkında detay verir misiniz?

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir albümdü, 10 eserden oluşmakta. Düzenlemelerini Erdal Erzincan hocam yaptı 8 eserin müzikleri bana sözleri dedem Ali Çakmak'a ait.

İlk klibinizi daha albüm çıkmadan çıkarmıştınız. Çok güzel tepkiler geldi ne söyleyeceksiniz?

Yoğun istek üzerine kilib albümden 2 ay önce piyasaya sürdük, tepkiler gayet iyi memnunuz.

Peki şimdi ki klip hangi esere gelecek?

Dinleyicilerden gelen istekler doğrultusunda haraket edeceğim, şimdiki düşüncemiz 'Gam İle' türküsü.

Albümde en çok emeği olan şüphesizki dedeniz olmalı çünkü dedenizin eserlerinden oluşan bir albümle karşımızdasınız. Bu büyük bir şans olmalı ne söylersiniz?

Müziğe yeni bir soluk getirdiğimi düşünüyorum. Benim için gurur verici bir albüm oldu, geçmişten geleceğe köprü kurduğumu düşünüyorum ve dedeme ait eserlerin devamı yakında yeni çıkacak albümde yer alacak.

Uzun süredir albüm yapmamışsınız. Neden bu kadar geciktirdiniz albüm yapmayı?

Profesyonel bir iş çıkarmak ve kalıcı bir albüm yapmak istiyorsan bu sektörü iyi bilmeli ve sektörde pişmelisiniz. Ben kalıcı birşeyler yaptım ve hiç duyulmamış eserleri türkü severlere sundum.

"İki Yeni Albüm Geliyor"

İki albüme birden başladığının müjdesini veren sanatçı; haziran ayında ikinci albümünün çıkacağını, üçüncü albümü ise aralık sonuna yetiştireceğini söyleyerek, yine aynı sıfır eserlerle, dedesinin deyişleri ve bir kaç anonimle albümleri sıralayacağından bahsetti. Üçüncü albümünde orkestraya ağırlık vererek gençlerin seveceği alt yapıda şarkılarla geleceğini söyledi.

Dedenizle aranız nasıldı? Var mı bizlerle paylaşabileceğiniz güzel bir hikayeniz?

Dedemi küçük yaşta kaybettim ancak yaşanmış anılarımızı yad edip hafızalarımızda yaşatıyoruz, unutamadıklarımdan ise çok güzel keman icra ederdi ve bu kültürü anadolunun bi çok yerinde tanıtmayı başardı bunun için gururluyum.

Dedenizin eserlerinin kitabı olduğunu duyduk. Fakat ile açıp değerlendiren siz oldunuz sanırım. İlerlyen günlerde böylesine güzel bir kitapla ilgili bir bir projeniz olacak mı?

İlerleyen zamanlarda bir çok sanatçının olduğu süpriz bir proje düşünmekteyim alt yapısını şimdiden oluşturuyoruz.

Albümünüzde de yer alan "Dedem" türküsü çok beğenildi. Neler söylersiniz?

İnandığım bir eserdi, söz olarakta özünü kaybetmeden yalın bir şekilde dinleyiciyle buluşturmamız daha çok sevdirmesini sağladı.

Sivasta türküyle ezgiyle iç içe bir aileden geldiğinizi biliyoruz. Ki babalarınıza da dedelerden süre gelen bir miras olmalı bu…Nasıldı o günler biraz bahseder misiniz?

Kutsal, o günlerden bahsetmek dahi benim için çok kutsal. Bu ülkenin coğrafyasına, tarihine yabancı kalmamamı sağlayan, bütün halk müziği ustalarımın aile fertlerimin yaktığı türküler ile bıraktığı izler bizi bu denli kültürümüze bağlıyor ve bizden sonraki nesillere aktarmak babadan oğula kalan bir miras gibi.

Şuanda nasıl devam ediyor? Yine o eski kültürü evam ettirebiliyor musunuz?

Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz…

Bir Ali'ye özlem, bir insanlığa dair sevgi, doğru yaşamayı en güzel şekilde bilmek… Size göre insan olmanın özünden bahseder misiniz?

Bana göre insan olmak,''İnsana Kamil Olmayı Becerebilmektir.''

"Arif Sağ'a Olan Sevgimle Müziğe Başladım"

90'lı yıllarda Ankara hipotromunda Arif Sağ konseri ile müziğe başlamış oldum. O günden beri bağlamayı bırakmadım" diyen Okan Çakmak o hikayesini şöyle anlattı; Arif hocanın konserinden sonra eve gittim ve bağlamayı elime aldım. Şansa da tv de Arif Sağ vardı ve birşeyler çalıyordu. Bende kendisine eşlik etmeye çalıştım. Sonra bağlama ile birşeyler çalmaya başladım. Bağlamanın halkımızın etnik müziğinin baş tacı olduğunu o küçük yaşlarda idrak ettim. Yıllar geçtikçe amatörce çalmaya devam ettim ve bir eksiklik olduğunu farkettim. Nota olmazsa olmazıydı işin. O dönem Hakan Gökcan bağlama hocasının yanına gittim, kendisinden ders aldım ve bu zamana kadar çaldığım bağlamanın boş olduğunu anladım. Tekrar sıfırdan başladık. Sonra Erdal Erzincan hocam ile tanışınca müzik hayatım daha çok şekillendi.

Konserler nasıl gidiyor?

Gayet iyi gidiyor. Konser konusunda çok seçiciyim. Maddi açıdan çok şükür ihtiyacım olmadığından verilcek olan paraya bakmıyorum. Kendimi ifade edebileceğim her yere gidiyorum. On kişi de gelse doğru şekilde müziğimi yansıtacağım yere gidiyorum. Sahneye gittiğiniz zaman o elektriği aldıığnızda daha güzel çalıyor ve söylüyorsunuz. Bunlara dikkat ediyorum. Yurt dışı konserlerimiz var. Sosyal medya hesaplarımdan konser takvimlrinden haberdar olabilirsiniz.

Eğer bir usta ile düet yapmış olsanız kiminle düetiniz olsun istersiniz?

Erdal Erzincan ile isterim.

İlerleyen süreç için çalışmalara başladığınızı duyduk. Bu ne hız? Nasıl bir yol haritanız var?

Çalışmayı ve üretmeyi seviyorum, İz bıraktıkça kendimi iyi hissediyorum, Çok yakında 2. Albümle karşınızda olacağım.

Bir halk müziği sanatçısı olarak şimdiki çağ için en çok zorlandığınız durum nedir?

Sanat ikiye ayrılır; Üretenler ve tüketenler. Tüketenler popüler kültürü kullanarak türkülerimiz hızlıca yok olmaya mahkum ediyor. Üretenlere saygı lütfen.

Günümüzdeki rap ve pop kültürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz dönem şarkılarını?

Anladığım ve bildiğim bir tarz değil lakin gençler çok seviyor, başarı gösterenlere saygı duyuyorum. Benim 9 yaşında bir oğlum var rap müzikleri çok seviyor ve dinliyor. Ben pek aşikar değilim hoşlandığım bir tarz değil ve duygularıma işlemiyor. Dikkat ediyormusunuz bir çok farklı sanatçı türküleri farklı aranjelerle tekrar gündeme getiriyorlar. Çünkü bizlerin özü türkü. Bir ara baktım ki oğlum bir süre sonra beni dinlemeye başladı. Geçenlerde çok şaşırdım arabada giderken başka bir müzik dinliyorduk.Torpidodan benim albümü çıkardı ve eşlik etmye başladı. Küçük yaşta bunu yapması benim çok hoşuma gitti. Dilerim küçük çocuklarımız da bu kültürümüzden çok uzak kalmazlar.

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olmasına nasıl bakıyorsunuz? Siz ne kadar aktif kullanıyorsunuz bu iletişim ağlarını?

İletişim çağındayız sosyal medyanın gücü çok kuvvetli bunu doğru ve yararlı bir şekilde kullanmaya çalışıyorum, sosyal medyalarımı aktif bir şekilde menejerim ile birlikte yönetiyoruz.

Sizin için hayatınızın olmazsa olmazı nedir?

Oğlum ve bağlamam diyebilirim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Çok keyifli bir röportajdı, güler yüzünüz samimiyetinize teşekkür ediyorum. Önce Vatan Gazetesi okuyucularına sevgiler, selamlar.

Doğum tarihi: 17.01.1987

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: Merhamet

Sevmediği huyu: Vicdanım

Uğurlu sayısı: 18

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Beyaz

Sevdiği söz: İncinsen de İncitme..

Söyleşi/ röportaj: Elif Hayvalı

Fotoğraf: Edanur Külahçı Hayvalı