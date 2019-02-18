O şimdi oyuncu koçu MURAT PARASAYAR

Sevgili Murat Parasayar; Oyuncu Koçluğu nedir, oyuncu koçu ne yapar bize anlatır mısın?

Yıllardır oyunculuk yapıyorum dizi, televizyon, sinema, televizyon filmi oyunculuğu, bunun haricinde son altı yıldır tiyatroya da ağırlık verdim, beş altı değişik oyunda, üç dört değişik kadro ile çalıştım. Bu tecrübelerimi istikbal gördüğüm ve yakından da tanıdığım kişilere özel oyunculuk koçluğu ile oyunculuk tecrübelerimi aktarıyorum. Kamera önü, sahne, kamera arkası, mimik, diksiyon, nefes çalışması, ses çalışması gibi kendi tecrübelerimi öğrencilerime aktarıyorum. Oyunculuk koçluğu nedir diye sorarsan, teoriğin yanında pratikte de ders vermektir. Oyuncunla her yerde var olmaktır. Oyuncunla tiyatroya gidip tiyatro izlersin, orada ki işin inceliklerini konuşursun, öğrenci senin oyununu izlemeye gelir sahne arkasında nasıl hazırlandığını gösterirsin, oyuna nasıl hazırlandığını gösterirsin, oyuna nasıl hazırlanacağını anlatırsın. Oyuncunun at binmek gibi, motor kullanmak gibi ve bilmesi gereken becerileri olması lazım ve benim derslerimde bunları da kapsayan, bire bir çalıştığımız bir program uygulamaktayım.

Bugün ki öğrencim Selçuk Çakmaktaş’ta benim bir arkadaşım olarak bu işi yapmayı çok isteyen aynı zamanda çok ta yetenekli bir oyunculuk öğrencisi, onunla da kendisinde ışık gördüğüm için gayretini bildiğim için, bu mesleği yapabileceğini düşündüğüm için yetiştiriyorum. Böyle farklı bir karakter, farklı bir yüzün sinemada dizilerde yer edineceğine inancım tam.

Bir oyuncuda olmazsa olmazlar nedir?

Olmazsa olmaz en önemli şey 1 disiplindir, 2 çalışma azmi, 3 öğrenme azmi ve bol bol çalışmak, mesela diksiyonunu çalışarak geliştirebilirsin, sesini çalışarak geliştirebilirsin, vücudunu çalışarak gevşetebilirsin. Bunlar hep hazırlıktır bir oyuncu bu yönlerde hazır olması gerekmektedir. Ben her oyunumdan önce bunları çalışırım bu enstrumanlarımı geliştiririm çalıştırırım ve kendimi rolüme hazırlarım. Oyuncunun her zaman bu yönler de bilgisi olup kendi bilgisini oynadığı karaktere de aktarabilmelidir.

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Çekmiş olduğum moda kataloglarımda baş erkek modelim olarak yıllarca birlikte çalıştığım 30 yıllık dostum Murat Parasayar bildiğiniz gibi bir kaç ay önce beslenme danışmanı Burçin Parasayar’la dünya evine girmişti. Geçen hafta çiçeği burnundaki çift ile bir ödül töreninde karşılaştık ve Burçin hanımdan Murat Parasayar’ın oyuncu koçluğu yapmaya başladığını öğrendik. Mutlaka bir derse katılıp fotoğraflarını çekip röportaj yapmak istediğimizi söyleyince sağolsunlar bizi kırmadılar ve kendileri ile at binme dersleri çalıştıkları Gebze Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde buluşmak üzere sözleştik. Oraya vardığımızda tesisin sahibi Halit İpek bey bizi karşıladı ve bizim için hazırlanan çok özel bir kahvaltı sonrasında oyuncu adayı Selçuk Çakmaktaş ve Murat Parasayar’a hava kötü olmasına rağmen fotoğraflar çekerek hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

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Peki bir oyuncunun donanımında neler olmalıdır?

Oyuncunun diksiyonu kesinlikle iyi olmalıdır, diksiyon çalışmalarını yapıp akıcılığını sağlamalı konuşurken. Nefesini iyi kullanmalı, nefes tekniklerini bilmeli, diyaframını iyi kullanmalı, bedenini istediği kıvama getirmeli, gerginse gevşetebilmeli, yumuşatabilmeli yani rolüne göre bedenini kullanabilmeli, aynı zamanda hangi duyguda hangi hatıralarını hatırlayıp rolünü tamamlayacağını bilmeli. Yani oyunculuk eğitimini alması gerekiyor, donanımlı olması gerekiyor. Bunların dışında sportmen olması, araba kullanması, motor kullanması, at binmesi, yüzme bilmesi, dans etmeyi bilmesi ve benzeri becerileri varsa bunlar ekstra artı katacak donanımlardır. Oyuncu herşeyi ile dört dörtlük olup rolüne hazırlanmalıdır. Ayrıca her oyuncu çok gözlemci olmalıdır, çevresindeki değişik tipleri karakterleri çok iyi gözlemleyip hafızasına kaydetmelidir. Oyun sırasında o karakteri hatırlayıp o duyguyu verebilmelidir.

Söylemek istediğiniz son mesajınız nedir?

Yıllarca mankenlik hocalığı yaptım yaklaşık on yıl. Başarılı bir çok öğrenci yetiştirdim, şimdi de mankenlik tecrübelerimden sonra edindiğim oyunculuk tecrübelerimi, donanımlarımı öğrencilerime en iyi şekilde aktarmak için böyle bir harekete geçtim ve ders almak isteyen yetenekli adaylara bu tecrübelerimi aktarmak istiyorum.

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OYUNCU KOÇU İLE ÇALIŞMAK BİR ŞANS

Selçuk Çakmaktaş uzun yıllar önce oyunculuk deneyimi yaşamış ama önüne çıkan engelleri aşamayınca vazgeçtiği oyunculuk sevdasına yıllar sonra tekrar Murat Parasayar’ın koçluğu ile ‘’Merhaba’’ demeye hazırlanıyor. Kendisine uzattığımız mikrofona neler mi söyledi.

Ben gençlik yıllarımda oyunculuğa sevdalandım. O zamanlar bir tiyatro da oyunculukta yaptım ama hayat şartları iş güç nedenleri ile uzun bir zaman bu hayalimden uzak kaldım. Yıllar sonra tekrar oynculuk sevdam depreşince hemen oyunculuk dersleri almaya başladım ama gördüm ki bu sadece ders almakla olmuyor. Uzun bir ara ile kaybettiğim yılların tecrübesini bana geri kazandıracağına inandığım Oyuncu Koçu Murat Parasayar’la çalışmaya karar verdim. Kendisi yıllarca kazandığı bütün tecrübelerini bana tek tek aktarıyor. Bazen teorik, bazen de pratikler yapıyoruz. Bazen bir tiyatronun tozlu sahnesinde, bazen de bir film setinde. Bazen ata binerken bazen de nefes egzersizleri yaparken buluyorum kendimi. Eskiden gazetelerden Hollywood artistlerinin oyuncu koçları oluğunu duyardım ama bir türlü anlam veremezdim ama şimdi anlıyorum ki, bir gün ünlü bir oyuncu olsam da mutlaka benim eksiklerimi fazlalarımı söyleyen bir oyuncu koçum olacak. Ben Murat Parasayar gibi bir oyuncu koçu ile çalıştığım için çok şanslıyım.

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