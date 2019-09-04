O Ses Türkiye Finalisti Umut Kaç’tan “Allı Turnam” Geldi

Merhaba Umut nasılsın?

Sağ olun, teşekkürler. Sizler de iyisinizdir umarım.

O Ses Türkiye 2019’daki o efsane türkü ‘Allı Turnam'ı ilk singlen olarak karşımıza çıkardın. Neler söylersin?

‘Allı Turnam’, çok sevdiğim bir eser. Yani biraz gurbeti anlatıp, memleket hasreti çekenler birbirinden uzak olan insanları anlatıyor bana göre. ‘Allı Turnam’, Türkiye'nin güzelliklerini anlatan toplumun her kesiminde söylenen anonim bir eserdir.

Kimlerin emeği var şarkıda?

İlk öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Allı Turnam’ eserini biliyorsunuz. Birçok usta ve sanatçı aranjesi ile karşımıza çıkıyor. Yani farklı bir aranje yapmaya çalıştık, en son kararı verdik. Allı Turnam'ın arenjesi aile dostum olan Muzaffer Bozkuş'a ait ve bu arenje de stüdyo kayıtlarımızda Türkiye'nin en iyi sanatçıları ve ustaları yer aldı. Tarık Sezer, Erdem Sökmen, Mustafa İpekçioğlu, Cengiz Tural, Birkan Şener, gibi ustalar ve sanatçılar yer aldı kayıtlarımızda.

Neden profesyonel bir klip çektirmeye ihtiyaç duymadın?

Kendi adıma konuşmak gerekir ise Türkiye UNİVERSAL plak şirketi ile çalıştım. Hayatımda ilk kez bir plak şirketi ile çalıştım. Ben her zaman profesyonellikten yanayım tabii ki isterdim klip olsun. Yani böyle bir yol yürüdük, beraber güzel geçti benim açımdan her şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

“BEYAZIT AĞABEYİMDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Gelelim seni bizimle tanıştıran O Ses Türkiye yarışmasına. Beyazıt Öztürk'ün takımındaydın. Doğru seçim olduğunu düşünüyor musun?

Yani Beyazıt Öztürk'ü çocukluğumdan beri takip ediyorum. Beyaz Show çok izlediğim bir programdı. Ayrıca Beyazıt Öztürk'ün duruşu, karakteri her şeyi ile bir bütün kişilik. Bu benim için çok önemli bir durum. Yani O Ses Türkiye'ye kazanacağım başka yolu yok, gibi hırslarla gitmedim. Sadece sahneye çıkıp türkü mü söyledim. Her yarışmacı arkadaş gibi benim de elenme korkularım oldu. Beyazıt Öztürk çok deneyimli bir insan. Yani yarışma bitti artık bundan sonraki müzik hayatıma bakmam gerekiyor. Beyazıt Öztürk ile çalıştığıma çok mutlu oldum. Takımında olduğum için onun adını temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum.

Bu kadar beğenileceğini düşünüyor muydun?

İnsan müzik yaparken bazı şeylerin farkına varabiliyor. Ben barlarda sahne almadım hiçbir zaman. Yani müzikle alakalı dersler eğitimler almadım. Beş yaşından bu yana hep müziğin içinde oldum, yani kendimi yonta yonta buralara gelebildim. Müzik sanatçısı olan bir kişi düşünün, o kişinin sesi çok güzel ve çok eğitimli ama ego ve tavırları olan kendini farklı bir yerde tutan “ben, ben” diyen kişiler asla sanatçı olamazlar. Çünkü sanatçı olabilmek çok zor bir iştir. Türkiye’de çok değerli sanatçılar ustalar var. Onların çalışmalarını sanatla olan aşklarını görüyoruz ve bu boyut başka bir boyut oraya varabilmek çok büyük bir emek istiyor. Bu emeği vermeden “ben oldum artık” diyemezsiniz ve “ben artık sanatçıyım” lafını telaffuz etmeniz için halkın sizi o büyük ve onurlu çok değerli olan köşeye koyması lazım.

Yarışmada herkes senin kazanmanı bekledi fakat beklediğimiz olmadı. Ne düşünüyorsunuz?

Ben kaybettiğimi düşünmedim hiçbir zaman. Ben o sahneye insanlara bir şeyler anlatmak için çıktım. Hırslarım, egom yüzünden çıkmadım. İnsanlar benimle ağlayıp benimle güldüler. Dört beş yaşındaki minik çocukların kalbine girebildim, sizce bu kazanmak değil midir? O Ses Türkiye sadece bir yarışma. Prosedür gereği kazanan birinin olması gerekiyor.

‘Mihriban’ ve ‘Yolun Sonu Görünüyor’ şarkılarını isteyen sevenlerin var. Sana da istekler geliyor mu?

Evet, beni sevenler "bana sürekli şunu söyler misin" diye mesajları atıyorlar. Bu çok güzel bir şey, daha yolum çok uzun ustaların yolundayım, güzel çalışmalar yapacağım.

Yeni şarkı hazırlıkları var mı?

Tabi ki var. Yalnız dinleyicilerime buradan bir mesaj vermek istiyorum. Ben sadece türkü söylemiyorum, birçok tarzda müzik yapacağım ve bunlar için ciddi emekler sarf etmek gerekiyor. Çünkü müzik profesyonellik ister, müzik sanat adına ne gerekiyorsa yapacağım saçlarımı ağartmam lazım.

Peki, büyük ustalardan kiminle bir araya gelmek isterdin?

Mahsuni Şerif, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Ahmet Kaya, Kazım Koyuncu, Sezen Aksu, Musa Eroğlu.

Herkes bu kadar yürekten türkü söyleyemez. Ne hissediyorsun türkü söylerken?

Yani o an anlatılmaz bir durum oluyor. Deme geliyorsun ve yaşanmışlıklarım tabi ki.

Başka tarzda albüm teklifi gelse kabul eder misin?

Evet, başka tarzda müzik ve eserler yapacağım dediğim gibi ben sadece türkü söylemiyorum. O Ses Türkiye’de her performansım türkü ile oldu. Türküleri çok seviyorum. Farklı tarzlar yapmak isterdim ama o an öyle gerekti, bir yarışma idi şimdi kendi yoluma girebildim. Başarılı işler yapacağım, sabırsız olmadan güzel adımlar atarak yolum devam edeceğim. Yolum uzun teklif olursa ve bu teklifi yapan taraf ile anlaşabilirsek gerçekten sanat için olacaksa yapacağımız iş neden olmasın…

Çok kısa seni tanıyalım istiyorum. Nasıl bir çocuktun?

Çocuk iken çok yaramazdım, hiç durmazdım. Sapsarı bir canavardım. Müzik ile 5 yaşında tanıştım. Yapmak istediklerime geç kaldım, ailevi durumlardan ötürü. Ama şimdi yapacağım ne istiyorsam. Yolum çok uzun daha çok çalışmam lazım. Çok kendimden ve ailemden bahsetmeyi sevmem. Önceki sorunuzda nasıl bu kadar duygulu söylüyorsunuz dediniz ya işte yaşanmışlıkların olması gerekiyor.

Müzik yaşamın nasıl başladı?

Müzikle çocukken tanıştım. Yani sonradan olan bir durum değil. Sürekli eski bir teybimiz vardı. Eski kasetleri takar kulağımı teybe dayayıp sürekli müzik dinlerdim. Sene 2000'ler beni bir sahneye çıkardılar ve ilk defa elimde mikrofon sahnedeyim. Daha sekiz yaşındayım sesim çok tiz çıkıyor. Eee çocuğum söylemeye başlayınca oradaki dinleyiciler beni o kadar duygulu düşünceli dinliyorlardı ki. Yıllar içinde çalışmalarıma devam ettim. Ama müziği çok kısır bir döngü de yaptım. Çünkü yani bölgemiz hayatımız belli. Yani çocuksun yapabileceklerin kısıtlı. Hiç kimse sana bunu yap şunu yap demiyordu. Yardım yoktu açıkçası ama pes etmedim devam ettim. Çok iyi sanatçılarla çalıştım, kendimi yetiştirdim. Konservatuvara ihtiyaç duymadan ders almadan kendi kendimi dinleyip kendi mi yetiştirdim. Müziğin felsefesini, kimyasını matematiğini çözdüm. Ama sanatçılık için şu anda daha çok erken. Dediğim gibi daha 28 yaşındayım yolum uzun öğreneceğim, öğreteceklerim o kadar çok ki evren ne kadar sonsuz ise müzik sanat o kadar sonsuz.

Türkü sevdan ailenden mi geliyor?

Evet, dayım çok türkü söylerdi. Amcam müzik öğretmeni, bir sürü besteleri var. Yani doğamızda var. Kültürümüz, toprağımız her şey süper müzik yapmama imkânınız yok.

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olması ile ilgili ne söylersin?

Sosyal medya iyiler kötüler kulübü. Umarım her zaman iyi olur ve bir kişi kendine şunu dememeli, ben bu işi çok iyi yapıyorum. Beğenenler ve beğenmeyenler olacak. Eleştiriye açık olacaksın her zaman, gerçekten yapabileceğin işi yapacaksın.

HER ŞEY İNSAN OLMAKTA BİTER

Yeni çıkan fenomenleri nasıl değerlendiriyorsun?

Herkesin kendi yaşantısıdır, bunun için bir sözüm yok. Bilinçli birey olmak daha önemlidir. Sanatçı toplumun dilidir. Fenomen olmak önemli değil, insan olmak önemli.

Hayallerinde neler var?

Hayallerimde iyi ve insanları anlayacak bir sanatçı olmak var. Umarım bir gün ben de o tadı yaşarım, gerçek bir sanatçı olabilirim.

Konserler, konserlerin başladı mı? Var mı bir program?

O Ses Türkiye bittikten sonra çok sayıda teklifler aldım. Evet, biraz kötü bir süreçti benim açımdan. Çünkü teklifleri kabul etmedim, düşüncemden ötürü. Ama güzel günler önümüzde, projeler var. Bir laf vardır, bunu bir usta sanatçı bana söyledi. "En dipte ol eğer başarılı ve doğru kişiysen gelip çekip seni yukarıya doğru tırmandırırlar derdi" her zaman.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksın?

Güzel müzik çalışmalarım olacak. Single, klip gibi çok iyi işler yapacağım. Ben her zaman iyi işleri yapan seven biriyim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Okuyucularınıza söylemek istediğim şu, gerçekten güzel günler için çaba gösterelim, iyi bir insan olalım. Dürüst temiz çevresine duyarlı, insanların acılarını, sevinçlerini anlayacak halk insanı olacak insanlar yetiştirelim. Her zaman güzel günlere oynayalım.

Doğum tarihi:25.07.1992

Burcu: Aslan

En sevdiği huyu: Gülmek

Sevmediği huyu: Negatif olmak

Uğurlu sayısı: Bilmiyorum

Uğurlu günü: Her gün

En sevdiği çizgi film: Tom ve jeery

En sevdiği renk: Haki yeşil, Gri, Beyaz

En sevdiği söz: Mücadele ve Savaşmak

SÖYLEŞİ: ELİF HAYVALI