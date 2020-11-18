NURA ÖZ: “ERKEĞİM” ADLI ŞARKI, BİR ARMAĞANDIR

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Öncelikle sizi tanımak isteriz. Nura Öz kimdir, müzikle nasıl tanışmıştır?

Geni̇ş bir aile içinde yetiştim. Müziğe de küçük yaşlarda kulaktan di̇nleme-öğrenme metoduyla başladım. Küçük bir çocukken eski Türk filmlerindeki şarkıları hayranlıkla dinler, çok iyi bir sese ve yoruma sahip olan sevgili annemin klasik Türk Sanat Müziği (TSM) repertuarını ezberlerdim. Müzik eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı Şan bölümlerinden mezun olarak tamamladım. Daha sonra Londra’ya yerleştim, orada da müziğe dair birikimlerimi geliştirmeye devam ettim. Ses Mühendisliği bölümünü tamamladım. Batı tarzı şarkı söyleme tekniği ve jazz söyleme tekniği üzerine eğitimler aldım. Britanya adasında Londra, Manchester, Bristol ve Cardi̇ff gibi değişik şehirlerde yaşadım. Bu süre zarfında müzik eğitimimin yanı sıra kulüp ve restoranlarda şarkıcılık yaptım. Bir müddet müzik stüdyosunda çalıştım. Şimdilerde kariyerime şiir ve şarkı yazarak devam ediyorum. Şarkılarımın altyapılarının sağlam ve kalıcı formda olmasına ve söz ve müzik uyumuna büyük özen gösteriyorum.

Geçtiğimiz yıllarda “Leyla’yım” adlı albümünüz müzikseverlerle buluştu ve albümle aynı adı taşıyan “Leyla’yım” adlı parça, çok beğenildi. Albüme dair neler söylersiniz?

“Leyla’yım” albümün “timeless” albüm kategorisinde zamana karşı sınırı yok. Albümde sözü ve müziği bana ait olan yedi tane şarkı var. Albümün ruhunda Türk müziği ve Batı müziği harmanlaması var. Şarkılarım; sanat müziği, halk müziği, pop, fantazi, Anadolu rock, soft rock ve karma müzikten meydana geldi. Bu da bana çeşitli müzikseverlerden ortak bir beğeni getirdi. Aşkı, sevdayı, hüznü ve heyecanı yaşatan kendime has bir tarz geliştirdim bu albümde. Albümün çıkış şarkısı “Leyla’yım” ilk kez bir televizyon dizisinde yayınlandı ve oldukça beğenildi. Şarkı, saflığı ve temizliği ifade eden kelebeği̇ aşkın sembolü olarak tanımlamakta. Romantik bir şarkı veya bir dans müziği olarak özel günlerinizde size zevkle eşlik edecektir.

Geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşan “Erkeğim” adlı şarkınızdan bahseder misiniz?

Pop ve fantezi müzik türlerinin özelliklerini taşıyan şarkının sözü ve müziği bana ait. Şarkı, flamenko gitarla zengin bir altyapı oluşturdu. Şarkının aranjesi ve gitar kayıtları, değerli sanatçımız Cengiz Coşkuner’e ait. Şarkımız; bir mesaj, bir armağandır.

“Erkeğim” adlı şarkıyla müzikseverlere hangi mesajları vermeyi amaçladınız?

“Erkeğim” adlı şarkıyla dünyaca kabul edilen erkekler gününün var olduğunu duyurmak, bu özel günün herkes tarafından bilinmesi, yaygın olması ve erkeklerimizi de 365 günü temsil eden dünya kadınlar gününde kadınlarımıza gösterdiğimiz saygı ve sevgi ile anabilmek bizim için çok önemliydi. Şarkımızı saygıyı hak eden erkeklerimize armağan ederek bu günün önemi hakkında farkındalık yaratılmasını arzu ediyoruz.

Dünya Erkekler Günü, sizce neden önemlidir?

Dünya Erkekler Günü ve diğer özel günler; iyileştirici, yapıcı, onarıcı, tamamlayıcı, besleyici, onure edici gibi özelliklerle gündeme gelmeli. Bir yılın temsilcisi olarak seçilen bu günde yapılmış ve yapılabilecek yararlı çalışmalar ve projeler hakkında konuşulup tartışılabilmeli. Düşünün, erkeği, kadını, çocuğu ve hayvanlar âlemini ilgilendiren bu günde insan haklarına, havyan haklarına nasıl sahip çıkabiliriz? Kadını da erkeği de cinsiyet eşitsizliği hakkındaki görüşlerimizle, ideal olabilecek modellerimizle tanıtabiliriz ve sunabiliriz. Fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunları ele alabileceğimiz, el ele vererek çözümler arayabileceğimiz bir günün vesilesi olabilmeli. Birbirimizi onure ederek saygı ve sevgiyle anabilmek, farkındalık sunabilmek…

“Erkeğim” adlı şarkınızın klibi Galatasaray Ataşehir Spor Okulları’nın sponsorluğunda çekildi. Kendilerine neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bana ve “Erkeğim” adlı şarkıma inanarak gösterdikleri destek ve ilgilerinden dolayı Galatasaray Ataşehir Spor Okulları’na, menajerimiz Tolga Aydın’a, Ataşehir Spor Okulları genel koordinatörü sayın Serdar Ortakuyu’ya ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

Klipte romantik bir aşk şarkısı ile erkeğine sevgi mesajı gönderen bir şarkıcı ve şarkı yer aldı.

Klibin hikâyesi gereği Tolga Aydın’ın organizasyon ve önerileriyle bir basketbol sahası ve cimnastik salonu kullandık. Ekip olarak özverili ve zevkli bir çalışma gerçekleştirmeye özen gösterdik.

Şarkı yazarken nelerden esinlenirsiniz? Şarkılarınızda hangi konuları işlersiniz?

Şarkılarımda aşk, ayrılık, hasret ve sevda konularını işliyorum. Kendime ait hikâyeleri veya diğer şahısların yaşadıklarını şarkılarıma ve şiirlerime giydirmeye çalışıyorum. Yüce yaratana, yaradılışa ve doğaya olan hayranlığım ve saygım sonsuz. Yazdıklarımda da bir sevgiliye hitap ederek, çiçekleri, ağaçları, kuşları, böcekleri canlandırarak veya İstanbul gibi efsane bir şehrin görkemini yaşayarak bunlara duyduğum aşkı dile getiriyorum.

Diğer şarkılarınızdan da bahseder misiniz?

“Leyla’yım” adlı albümde yer alan şarkılar, ulaşabildiğimiz müzikseverlerden aldığımız güzel yorumlarla bir dönüşüm oluyor. Biz de şarkılarımızı ayrı ayrı öne çıkarabilmek ve geniş kitlelere ulaşabilmek için üç şarkıdan oluşan bir maxi si̇ngle çalışmasına karar verdik. Şarkıların akustik, enstrümental ve remix versiyonları olacak. İlk çalışmamız “Sensiz İstanbul” adlı şarkı. Efsane şehir İstanbul’u yaşatan, hissettiren, gezdiren bir şarkı oldu. Aynı duyguları sevgili dinleyicilere de iletebilmeyi umut ediyoruz.

İlerleyen süreçte hayata geçmesini hedeflediğiniz projeleriniz neler?

Yazmış olduğum yüzlerce şarkım var, bunları dosyalarımda saklamak yerine kısa zamanda değerli dinleyicilerle paylaşmayı bütün kalbimle istiyorum. Şimdiye kadar tüm çalışmalarımı kendi maddi imkânlarımla gerçekleştirdim, bu da bir sanatçı için gerçekten zor. Medyada yer alabilmek ve tanıtım yapmak da büyük sorunlar. Müzik sektörü tamamen marketleşmiş durumda. Bu zamana kadar ulaşabildiğim müzikseverlerden şarkılarım hakkında çok güzel yorumlar alıyorum; ama reklam yetersizliğinden ötürü geniş kitlelere ulaşamıyorum. Bir sanatçı olarak manevi değerlerimi her şeyin üstünde tutuyorum ve güzelliklerin bir gün kazanacağına inanıyorum.