Niyet Ettim 2021’de Bizi Neler Bekliyor?

FUNDA AKOSMAN ERMAN

2020 yılı çok zor bir yıl oldu. Afetler, terör, salgın hastalık, savaş, ekonomi... Dilerim bu zorlukların hepsi ardımızda kalsın, corona, depremde ve savaşta ölen şehitlerimizin hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, hasta ve yaralılara da acil şifalar diliyorum... 2021 nasıl bir yıl olacak, bizi neler bekliyor?

Sevgili dostum Astrolog Vedat Delek ile hem yeni kitabını ‘Niyet Ettim’i konuştuk, hem de 2021 yılı neler getirecek, ön görüleri, kehanetleri, yeni yılın özel dilek dua saatlerini siz değerli okurlarımıza anlattı. Hepimizin 2020 yılının felaketlerinden kurtulmak istediğimiz yılın son aylarında, bakalım yeni yıl bize güzellikler, ferahlık, sağlık, güven, bolluk, bereket getirecek mi? Allah bilir elbet, astrolojide tutarlı ön görüleri ile bize ışık tutar ve mümkünse tedbir almamıza imkan sağlar. Buyurun samimi röportajımıza;

Vedatçığım yine, yeni kitabın öncesi röportajımızdayız, sana uğurlu geldiğimi düşünüyorum. 2021 nasıl gelecek, umarım 2020’nin kabuslarını unutturur. Çok acı bir yıl oldu...Unutulmaz bir yıl...

Hem uğurlu geliyorsun hem de seninle oluşturduğumuz enerji güzel oluyor. Keyifli sohbetimiz karşı tarafa keyifle geçiyor. Unutulmaz yıl, tarih kitapları bu yılı fazlasıyla yer verecek, savaş, pandemi, büyük ülkelerin çaresizliği bizlerde bu yıla tanıklık ettik, güçlendirdi bizi. 2020 yılı kitabımda da zaten “2020 yılı sana ne kattı” diye bir bölüm var. Bizi kendimiz ile yüzleştiren bir bölüm oldu okuyanlar daha da farkına varacak.

Niyet Ettim’, kitabının adı çok güzel, her şey niyet ile başlar değil mi? Nerden aklına geldi, nasıl seçtin adını?

Kitaplarımda astroloji dışında esasında hepimizin bildiği ama unuttuğu konulara yer veriyorum. Şükret olsun. İyilik yap, iyilik bul. Ve şimdide “niyet ettim” diyerek, niyet etmenin gücünü hatırlatıyorum. Biz yazarlar birer hatırlatıcıyız. Ne varsa eski büyüklerimizde var. Eskiden büyüklerimizin denediği bildiği bize aktardığı şeyler şükretmek iyilik yapmanın gücü ve niyet etmenin önemi iyi ve saf şekilde edilmiş tüm niyetlerimiz gerçek olsun inşallah. Niyet etmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak yapmayı düşünmek ben kitap isimlerimi o yılın mottolarına göre seçiyorum. Hocaların hocası hocam ustam Oğuzhan Ceyhan’dan örnek aldığım bir konu 2020 yılı bizi çok üzdü, sarstı 2021 yılı için hepimizin beklentileri büyük. Ben “niyet ettim” diyerek, 2021 yılı için kendin için sevdiklerin için doğa için hayat için okuyucularıma “hadi niyet et ve yaralarını sar” diyorum.

Kitabın içeriğini anlatır mısın? 2021 yılını, 2021 ‘de özel dua saatlerini, kehanetler, ruhsal gelişim konularını işlediğin dolu dolu bir kitap geliyor, sanırım…

Özel dua saatleri dileklerimiz için, bereketimizin artması için özel zaman dilimleri, aylık burç yorumları, ay- güneş tutulmasının etkileri, dolunay, yeniay etkileri, ay takvimi, ruhsal gelişim bölümleri ve öğrenciler için veya eğitim alanlar için eğitim hayatlarını daha iyi yapmaları için özel tavsiyeler mevcut. Astroloji ile ilgilenen anneler bu tavsiyeleri yaptığı taktirde evlatlarının eğitim hayatlarında çok ciddi yol alabilirler. Deneyen kişilerden gelen olumlu dönüşler konuyla ilgili beni mutlu etti.

2020 yılına girmeden önce de çok zor bir yıl olacağını söylemiştin. Afetler, terör, salgın hastalık, savaş, ekonomi... dilerim bu zorlukların hepsi ardımızda kalsın, corona, deprem ve savaşta ölen şehitlerimizin hepsine Allahtan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, hasta ve yaralılara da acil şifalar diliyorum... 2021 nasıl bir yıl olacak, bizi neler bekliyor?

2020 yılı bize illallah dedirtti. 2020 yılının yaralarını sarmakla geçireceğimiz bir yıl olacak. Hareketli bir yıl, yaralarımızı sararken tabi yeni sınavlar olacak ayrıntıları ile hepsini ay ay “Niyet Ettim” kitabımda kaleme aldım.

Corona virüsü son buluyor mu? Yeni salgın hastalıklar gelmez umarım. Aşı? Kısıtlamalar devam edecek mi? Ülkemiz nasıl yol alacak, dünyanın durumu ne olacak? Savaş var mı kapıda?

Yeni salgın hastalıklar ile karşı karşıya geleceğiz. Corona hayatımızdan hiç çıkmayacak, aşama aşama gelişmeler söz konusu olacak, 2021 yılı içinde bu gelişmeleri göreceğiz. Haziran ve sonrası daha rahat nefes alacağız. Savaşlar ne yazık ki devam edecek. Ülkemiz açısından düşmanlarımız bizi ekonomik savaş ile yok etmeye çalışacaklar ve üstümüze gelecekler.

İklim sorunları ile afetler daha çoğalacak mı? Örneğin bizim ülkemizde hortum hiç olmazdı, İstanbul’da bile oldu. Ekonomi, siyaset, dengeler, yeni dünya düzeni… Bunlar için neler söylersin?

2021 doğa olayları ile ilgili konularda bizleri fazlasıyla sınava tutacak. Özellikle ocak, şubat ayı bu konuda fazlasıyla kritik aylar. Satürn kova burcuna geçiş yapıyor, orada bizi deprem gerçeği ile acı bir şekilde yüzleştirecek. Umarım o döneme kadar yetkililer acil şekilde önlemleri alırlar. Ekonomik göstergelerde sorunlu mart ayı sancılı bir süreç, ordu ile ilgili konularda ses getirecek olaylar söz konusu olabilir. Tarıma önem vermeye başlayacağız. Büyükbaş hayvanlar ile ilgili olaylar özellikle sağlıksal konularda bu sağlıksal konular insanlara geçebilecek hastalıklar da neden olabilir. Depremler, bir kadın sanatçının sağlıksal sorunları veya kaybı zehirli yılanlarda artış, yılan ve akrep sokmaları ile birlikte timsah saldırıları ve timsahlar ile ilgili olaylar. Dini yerlerin soyulması bu soygunların insanlar üzerinde isyanına şahit olabiliriz. Atlar, eşekler, develer ile ilgili olaylara yine şahit olmamız mümkün. Özellikle bu hayvanların nakilleri yolculukları sırasında göre bilecekleri zararlar ortaya çıkabilir. Denizlerde yaşanabilecek büyük kazalar yaşanabileceği gibi önemli bir fikir adamının da kaybı büyük bir üzüntü yaşatabilir. Toplumlarda suç oranlarında artışlar, adalet sistemlerinde değişimler, bireyler üzerinde olaylar 2021 yılına damga vuracak olayların başında yer almaktadır. Dünyada ve ülkemizde siyasiler ile ilgili gelişmelere fazlasıyla tanık olacağız.

Sen aylık burç ve yorumları, gündemi kendi YouTube kanalından anlatıyorsun, konuk da alıyorsun, bir programında da beni konuk almıştın, sağ ol, çok keyifliydi... Nasıl gidiyor?

Keyifli gidiyor. Geçen seneden beri YouTube kanalıma ağırlık vermeye başladım. 2019 yılında bir kehanet şarkısı yaptım. 2020 yılında olacakları rap müzik eşliğinde astroloji severlere sundum. Şarkıda yer alan kehanetlerin hemen hemen hepsi gerçekleşti. Biliyorsun ben kopya işleri sevmem yapılmayanı yapmaktır adetim. “Astrolog Vedat Delek” YouTube kanalım için daha sürprizlerim olacak. Konuk almaya devam ediyorum. Takipçilerimin işine yarayacak her türlü konu konuğa açığız.

Dersler veriyorsun onları da anlatır mısın? Katılmak isteyenler neler yapabilir?

Astroloji ve tarot derslerim devam ediyor. Ben derslerimi pratik şekilde veriyorum. Herkes astrolog olamaz ama herkes astroloji öğrenerek hayatını düzene soka bilir ve hayat amacını bulabilir. Önümüzdeki dönemde yeni sınıflarım açılacak bana doğum bilgileri ile başvurdukları taktirde geri dönüş sağlayarak süreci başlatıyorum. Tarot ve astroloji öğrencilerimin maşallahı var Funda, çok yetenekli kişiler denk geldi. Kehanet güçleri çok yüksek maşallahları var.

Sosyal sorumluluk projelerine her zaman duyarlısın, bu anlamdaki çalışmaların neler en son?

Pandemi Ramazan döneminde astroloji ve tarot öğrencilerim ile bir organizasyon yaptık. Kampanya döneminde tarot bakım ücretlerinin tamamını Atlas Derneği aracılığı ile 150 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk. Öğrencilerimi buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu kitapta “askıda kitap” kampanyasını başlatıyoruz funda Niyet ettim kitabımı isteyen herkes cezaevinde yatan kader mahkûmu bir kadın okuyucuya hediye edebilecek. Bu kitap ile askıda kitap olayını başlatarak bilgiyi okuyucularım ve takipçilerim ile ulaşılması zor olan yere ulaştıracağız. Hayırlısıyla, alnımızın akı ile inşallah başarılı olacağız.

İnsanlara ne önerirsin bu zorlu süreçte, tavsiyen nedir?

Dikkatli, sabırlı, sosyal mesafe kurallarına uymalarını öneririm. Ayrıca astroloji var mı, yok mu, gerçek mi, değil mi diye sorgulamak yerine astroloji danışmanlığı yardımı hayatlarında 1 kerede olsa almalarını öneririm. Güçlü olan kazanacak, biraz daha sabırlı ve temkinli gitmeliyiz. Deprem gerçeği için harekete geçmeliyiz, evlerimizin kontrolü önemli. Ekonomik anlamda zorlu bir yıl bizleri bekliyor. Paralarının kıymetini, sağlıklarının kıymetini, iyiliğin iyilik getireceğini anlamaya, bilmelerini, güzellikler için niyet etmelerini tavsiye ederim.