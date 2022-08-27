NİYAZİ KOLUŞ: “Beni yazmaya teşvik eden şeylerin başında kadın hakları ve haksızlık gelir”

Yazar NİYAZİ KOLUŞ ile bir araya geldik ve ilk kitabı Helin’den, son kitabı “Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek Gibi”den, yazmaya nasıl başladığından, tiyatroya olan ilgisinden ve bundan sonra neler yapmak istediğinden konuştuk. “Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek Gibi” kitabını mutlaka okumalısınız. Kim bilir, belki mutluluğun reçetesini bu kitapta bulursunuz…

Hoş geldiniz Niyazi Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş bulduk Yağmur Hanım, umarım siz de iyisinizdir. 1987 yılında Van'da doğdum. Küçük yaşlarda babamın mesleği sebebiyle aile İstanbul'a taşındık. İlköğretim ve ortaokul eğitimini İstanbul'da okudum. Lise yıllarına kadar aktif amatör kulüplerde futbol oynadım, lise sonlarına doğru bende bir uyanış başladı çok fazla kitap okuyordum, sınıf arkadaşlarım sağdan soldan bana kitap yetiştirmeye çalışıyorlardı, yazma hevesim o zamanlar başladı, futbol ile yazma arasında gidip geldim. Yazarların kaderidir, yazmayla futbol arasında gidip gelirler Yılmaz Erdoğan, Haldun Taner, Orhan Kemal, Orhan Kemal, gençliğinde Adana Sporda oynamış, lakabı Golcü Reşit o zamanlar. Lise bitince ilk girişte üniversiteyi kazanmadım, Bakırköy’de Beyaz Kitap Evi'nde çalışmaya başladım. Orası benim için bir okul oldu, kendimi orada geliştirdim. Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle 2005 yılında Bakırköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitimler almaya başladım. Kurs bittikten sonra bir arayışa girdim, tiyatro çevresinde tanıdığım öyle kimsede de yoktu, hiç unutmam Bakırköy otobüs durağında oturup hayallere dalarken bir el omzuma dokundu, sağa baktığımda 45- 50 yaşları arasında bakımlı sarışın Bir kadın hafifçe bana gülümsedi ve öğrenci olup olmadığımı sordu, “Tiyatro sınavlarına hazırlanıyorum” dedim. “Müjdat Gezen Sanat merkezi var oraya başvur” dedi, ben de hemen başvurdum. Bir yıllık kurs eğitiminde çok şey öğrendim, tiyatro hocam Çiçek Dilligil’in bana söylediği sözü hayatta unutmam, ne olursa olsun hayallerinden vazgeçme demişti, ilerde yazacağım sıkıntıları sanki gördü de söyledi, çok zorluklar çektim bu piyasada. Kendiniz olabilmek çok zor.

Tiyatroya devam etmediniz mi?

Sonrasında 2007 yılında Ferhan Şensoy’un başında olduğu Orta oyunculara oyuncu alınacaktı. Nöbetçi Tiyatro adı altında ilki 1987 yılında Yılmaz Erdoğan’ın girip kazamadığı sonrasında torpille alındığı sınava bende müthiş bir heyecan yarattı. Kendimi bulmaya çalıştığım dönemde Yılmaz Erdoğan’dan çok etkilendim. Sınava bir gün kala arkadaşımla Beyoğlu’ndaki ses tiyatrosunun olduğu Orta oyuncular yerine uğradık sınavda oynayacağım tiradi almaya gittim, ilk defa orda Ferhan Şensoy ile karşılaştım ve babacan bir tavırla "Hoş geldiniz çocuklar" dedi. İyi bir insan Allah rahmet eylesin. Sınav günü geldiğinde heyecandan ölüyordum. Sınava çok katılım vardı ve sınava girmesi sırası bana geldiğinde karşımda Ferhan Şensoy, tiradi oynamaya başladım. Tiradi yanlış anlamışım komedi olan tiradi drama oynadım ama absürt bir şekilde “Bittikten sonra çıkabilirsin” dedi. Çıktım. Arkadaşım daha nasıl geçtiğini söylemeden arkadan iri yarılır bir adam, “Arkadaşlar demin bir arkadaş dehşet oynadı komedi olan tiradi drama oynadı” dedi. Benimle göz göze gelince o arkadaş sendin, aferin farklı bir üslupla oynadın, umarım kazanırsın kazamazsan hakkını yemiş olurlar dedi, adamın söyledikleri bizde bir umut yarattı. Sınav sonuçları geldiğinde kazanamadığımı gördüm ve çok üzüldüm, üzüldüğümü gören arkadaşım “Gir içeriye hakkını savun en çok sen burayı hak ediyorsun” diyince ben duygusallıkla hızlı bir şekilde içeri girdim asistanları beni zor tutuyordu, Ferhan Şensoy beni karşında görünce şok oldu ne oluyor burada dedi. 20li yaşlardayım o zamanlarda. Ağlayarak “Beni neden almadınız sizin yüzünüzden tiyatro hayatım bitti bundan sonra tiyatro yapmayacağım” dedim. O gayet sakin bir halde “Bizim tiyatro anlayışımıza uymuyorsun, şansını başka yerde dene” dedi. Tabi ben o hayal kırıklığı ile 2 gün kendime gelemedim. Dönüm baktığımda bu yaşanan çok şey kattı kişisel menkıbeme. Oyunculuk alanında her ne kadar eğitim almış olsam da o daha çok senaryo yazmak, kitap yazmak istedim. İlk olarak 2004 yılında “Helin” adlı deneme kitabını yazdım. Bir sonraki yıllarda sırayla kitaplarım yayınlandı.

Yazmaya nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Yazarlık hayatım lise yıllarına dayanıyor. İlk olarak 2004 yılında Helin adlı deneme romanım var, kareli deftere yazmıştım hatta annem ilk sayfasını sobada yakmıştı, o zamanlar sobalı evde yaşıyorduk. Beni yazmaya teşvik eden şeylerin başında kadın hakları ve haksızlık gelir. Özellikle çevremde şiddet gören kadınlar beni çok etkiledi. Her tarza yazmayı seviyorum beni birebir etkileyen olmadı ancak genel anlamda şu yaşıma kadar çok hikâye biriktirdim ve zamanla bu hikâyeler kendini kitaplarda bulmaya çalışıyor.

“Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek Gibi” kitabınızda neler anlattınız? Nasıl çıktı ortaya?

Kitabın alt isminde "Bu kitap aşırı mutluluk içerir" terimi vardır, kitap tamamen mutluluk üzerine yazılmış deneme, hikâye ve aforizmalardan oluşuyor. Kitap okunduğunda okuyucu tarafından mutluluk hissi oluşacaktır. Kitap ilk sayfası bu şekilde başlar; Mutluluk bulaşıcıdır, gülümsemek gibi. Bulaştır, gülümsetebildiğin kadar gülümset çünkü gülümsemek insanı çekici yapar, stresi düşürür, bağışlık sistemini güçlendirir, ruh halini iyileştirir, tansiyonu düzenler. Gülümsemek sizi gençleştirir. Gülümsediğinizde mutlu olur, özünüze kavuşursunuz. İçinizdeki güzellikleri yüzünüze yansıtırsınız. Gülümseyin ve evrene mutluluğunuzu gönderin. Unutmayın, bunu sağlamanın en iyi yolu kaygı ve gelecek korkusundan kurtulmaktır, o zaman mutlu olmaya başlarsınız. Stres ve korku insanı mutsuz eder. Bunu gidermenin yolu mutluluğun yolunu bulmaktır. Mutluluğun birçok yolu vardır. Ancak en kısa yolu gülümseyebilmektir. Gülümsemeye başladığınızda evren size pozitifliği ile eşlik eder. Siz de artık mutluluk savaşçısı olursunuz. Mutsuzluktan yolunu kaybeden insanlara umut olup, yol olursunuz. Ne demiş Lev Tolstoy mutlulukla ilgili; “Mutluluğu ihtiraslarda değil, kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil içimizdedir.”

Sizce gerçekten de mutluluk bulaşıcı mıdır?

Kesinlikle bulaşıcıdır. En basitinden gülümsemeye başladığınızda sizinle birlikte çevrenizdeki insanlarda gülümsemeye başlar. Beklentiler genel anlamda gerçekleşmediğinde insanı mutsuz eder.

Mutlu kalmak istiyorsanız olmayacak beklenti içine girmeyeceksiniz. Çünkü sonuçlar bazen istediğimiz gibi çıkmayabilir. Ne kadar az beklenti, o kadar mutluluk getirir... Yirmili yaşlarımda oyuncu olmayı çok istedim. Tek hayalim konservatuar sınavını kazanıp iyi bir okulda oyunculuk eğitimi almaktı. Günde 10 saat bilfiil çalışıyordum. Bütün odak noktam konservatuara girmekti. O gün geldiğinde sınavı kazanamadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp saatlerce bir cami avlusunda ağladığımı biliyorum. Çünkü beklentim yüksekti ve dileğim gerçekleşmeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Şimdi düşündüğüm de iyi ki kendime farklı bir yol çizmişim. Asıl gitmem gereken yol başka bir yolmuş. Beni ben yapan şu anki oluşum… Siz de kendi farklılıklarınızın kıymetini bilin ve hayatı beklentisiz yaşayın. Çünkü mutluluk hayatın akışındadır. Ne demiş Robin Sharma mutlulukla ilgili; “İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.”

İlk kitabınızdan da bahsedelim isterim biraz…

İlk kitabım Helin. Arka kapağını Cesmi Ersöz yazdı, ilk desteği bu yazardan almak beni çok mutlu etmişti…

Ne yazıyor kapakta?

"Yazar yaşamış olduğu toprakların çetin yaşam şiddetini insan eliyle kurduğu tekçi yaşamların hırpaladığı kadınlar adına kendini feda edişini binleri kendinde yaşatacağını çıplak gerçeklikle dile getiriyor. Okuduğunuz zaman kendinizi özverinin kanunlara baş kaldırarak inşa ettiği bir helin (yuva) içinde bulacaksınız. Dileğim yazarın içinde yaşattığı kadına dair duyarlı duyguların bir gün gelip aydınlık bir geleceğin kandili olması..."

Örnek aldığınız, severek okuduğunuz yazarlar var mı?

Var tabi ki Tolstoy’dan çok etkilendim, zengin bir ailenin çocuğuyken her şey vazgeçip sadece maneviyata yönlenmesi beni çok etkiledi, onun zamanın ona peygamber gözüyle bakanlar var Dostoyevski gerçek bir psikolog onu okuduğunuzda psikolog kitaplarını hepsini okumuş olursunuz, insanoğlu üzerinde müthiş bir gözlem yapmıştır. Goethe, Shakspeare de çok etkiledim, Türk yazarlarda Yaşar Kemal, Sabahattin Ali ve son olarak Orhan Pamuk gerçek anlamda bir edebiyat mühendisidir.

Okurlarınızdan gelen yorumlar nasıl? Okurlarınızla iletişimde misinizdir?

Genellikle olumlu yönde oluyor, tabi ki eleştiri de oluyor, okurlarla genelde iletişim içinde oluyorum. Okuyucuya ulaşmak zor, toplum kitap okuma oranı genelde çok okunan yazarlar etrafında döner, son zamanlarda okumaktan çok insanlar video izlemeyi seviyor, Instagram ve Tiktok’un bu kadar ön plana çıkmasının sebebi bu olsa gerek.

Bundan sonraki hayalleriniz, planlarınız neler? Yeni kitap projesi olacak mı?

“Mutluluk Bulaşıcıdır Gülümsemek Gibi” kitabımı şuan tiyatro oyunu haline getiriyorum. En kısa zamanda tiyatro oyunu olarak sahnede yerini alacaktır. Gelecekle ilgili planlarımın arasında daha çok insanın bal teline dokunup onların mutlu olduğunu görmek var. Aslında neden mutsuz oluruz, neden yetinmiyoruz, genel anlamda insanları mutlu etmemin yolunu bulursam, o zaman gerçekten mutlu olurum. Geleceğe yön veren insanlardan biri olmak isterim

Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ben teşekkür ederim sohbete zaman ayırdığınız için Yağmur Hanım. Son olarak şunu söylemek isterim. Zihin, insanları zaman mutsuz eder. Olmayan ve olduğunu zannettiğiniz düşünceleri varmış gibi sizi bir dünyanın içinde var edip mutsuz olmanıza sebep olur. Bundan kurtulmanın yolu transandantal olmak, yani düşüncenin ötesinde zihni kontrol altında tutup, anda kalmaktır. Sadece olumlu düşünmek sizi mutlu yapar, vermek istediğim mesaj budur. Mutluluğun reçetesi şu olsa gerek; Büyük konuşma. Olumsuz düşünme. Gerçekleşmeden söyleme. Konuşmadan yap. Susarsan etkilenmezsin. Konuşursan sorumlusun. İyi biri olursan korunursun. Kötü biri olursan vücudun sana ihanet eder. Geleceği düşünürsen gelecek sana istediğini getirir. İsmine ihanet etme. İsminin anlamı senin kaderindir. Aileni koru ama isteklerinin kölesi olma. Etrafındaki insanlara kızma, onlar senin düşüncelerini sana geri iade ederler. Neden doğduğunu bilirsen neden öldüğünü de bilirsin. Sabah erken kalkarsan gün sana hizmet eder. Yola çıkmadan yolluğuna bakmayı unutma. Barışı sağlamak istiyorsan yanında her zaman çiçek bulundur.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız