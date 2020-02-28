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NBA’deki gururumuz Cedi Osman:

Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz

28 Şubat 2020 Cuma 18:22
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NBA’deki gururumuz Cedi Osman:

NBA’deki gururumuz Cedi Osman: Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz

NBA'deki başarılı temsilcimiz Cedi Osman başarılı performansıyla isminden söz ettirmeye devam ediyor



3 sezondur NBA’de forma giyen Cedi Osman bu sezonda takımında ilk beşte parkeye çıkarak başarı grafiğini yükseltiyor.

Başkent temsilcisi Wizards maçı için Washigton DC’de bulunan milli oyuncu başarılı bir performans sergiledi ve "double double" yaptı

Wizards deplasmanında sahada ilk 5’e çıkan Cedi Osman 30 dakika sahada kaldı ve 16 sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers’in Washington Wizards’ı deplasmanda 113’e 108 yendiği maçta çıkışı Cedi Osman ile röportaj gerçekleştirdik...


Röportaj: Anıl Sural
Fotoğraf: Rona Doğan
Önce Vatan Gazetesi - Washington


Öncelikle maçta takımında sahada en çok sen kaldın. Maçı bize değerlendirebilir misin?

Koç değişikliğinden sonra bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu ve ilk maçımız ondan dolayı çok önemliydi. Bugün o reaksiyonu verdik ve çok önemli bir maçı kazandık. Washington Wizards şu an play offa girebilmek için 3 maç geride dolayısıyla onlar da iyi bir oyun sergiliyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takım olarak iyi bit basketbol oynadık ve yeni antrenörümüze armağan ediyoruz.


Sonradan gelip maçı kazandınız... Kıran kırana bir maç izledik Cedi...

Son çeyrekte gerçekten iyi oynadık ve savunmada başarılı olduk. Maçın sonunda galip olan taraf biz olduk. Önemli bir galibiyetti ama bugün Miami’deki maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.


Biz artık NBA’de bir Türk’ün oynadığı takımını şampiyon görmek istiyoruz...

İnşallah. Benim de hedefim o. Ama biliyorsunuz NBA dünyası biraz farklı ve ne zaman, nasıl olacağını bilemiyorsunuz. Zaman gösterecek, hayırlısı olsun.


NBA’de maçları bile takip etmek zor oluyorken siz ard arda maçları nasıl oynuyorsunuz?

Alıştık. Çok yorucu gelmiyor. Tabi ki vücut bir yerden sonra yoruluyor, özel ilgiye ihtiyaç duyuyor. Ama biz alıştığımız için sorun olmuyor.


A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda’ya 65-72 mağlup oldu. 12 dev adam ile ilgili yorumun nedir?

Çok şanssız bir mağlubiyet oldu bizim için. Maçı izledim ve bizim takıma sonsuza kadar güveniyorum. Böyle bir türlü oyuna giremediğiniz maç bir kere olur o da bugüne denk geldi. pazartesi günü İsveç maçına çok iyi hazırlanacaklarını biliyorum. Böyle maçlar herkesin başına gelebilir. Ankara seyircisine ayrı bir parantez açmak lazım. Ben orada yoktum ama geçen yazın nasıl iyi bir taraftarımız olduğunu gördüm. Ne olursa olsun salonu dolduruyorlar ve desteklemeye devam ediyorlar. İnşallah pazartesi günü İsveç maçını kazanıp grubumuzda yolumuza devam edeceğiz.


Fenerbahçe – Galatasaray maçını takip edebilecek misin?

Belki izleyebilirim. İzleyemesem bile skoru takip etmeye çalışırım. Önceden futbolu yakından takip ediyordum ama gerçekten futbolu çok fazla edemiyorum. İşler yoğunlaşınca basketbola odaklandım. İyi olan kazansın diyelim...


Fenerbahçe ile ilgili yorumun çok ses getirdi. Basketbolda neler söylemek istersin?

Hem Anadolu Efes’i hem Fenerbahçe’yi aslında tüm Türk takımlarını Avrupa’da takip etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe zor bir dönemden geçiyor. Fakat play offa kadar toparlanacaktır. Aslında çok güçlü bir kadrosu ve iyi bir antrenörleri var. O zamana kadar toparlanacaklardır. Türkiye kupasını kazanmaları moral olmuştur.


Elazığ depremzedelerine yardım fikri nasıl ortaya çıktı?

Son dönemde ülke olarak zor zamanlar yaşadık. Deprem olunca çok uzakta olduğum için bir şekilde yardım etmek istedim. Aslında ağabeyim bu fikirle geldi ve yardımcı olmamız gerektiğini belirtti. Fikir ondan çıktı ama kesinlikle bir şey yapma ihtiyacı duydum. Maalesef orada olamıyorum en azından bir şekilde her şeyi için işine katmayı çalıştım. Bunun sonuncunda çok mutlu oldum ve iyi tepkiler aldım. Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı ve ismini sayamadığım birçok kişiye teşekkür ederim. Büyük bir iş başardık. En çok da beni o süreçte destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok üzüldük ve ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel günler göreceğiz.


Annelerimiz çok önemli ve bugün annenin doğum günü. Bizim aracılığımızla neler söylemek istersin?

Bütün anneler çok değerlidir. Onlarla ilgili kelimeler kifayetsiz kalır. Anneciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın iyi ki doğdun, seni çok seviyorum! Kendine iyi bak.


Maç sonunda kendisini desteklemeye gelen Türk taraftarların yanına giden Cedi Osman onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Washington Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği organizasyonla Washington bölgesinde yaşayan Türkler Cedi Osman ile tanışma imkanını yakaladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cedi OsmanNBA
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