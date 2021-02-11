MÜZİK PİYASASINA DAMGA VURACAK BİR İSİM “NİHAL ATEŞ”  

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz, kimdir Nihal Ateş?

Tunceli Ovacık doğumluyum. Kalabalık bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. 5 yaşlarımdayken annemin “Sunam” türküsünü bana öğretmesi ile başladı şarkı türkü söyleme serüvenim. İlkokul yıllarımda ağabeyim bağlama çalar, ben de ezberlediğim türküleri okurdum. İlkokul ve ota okul bittikten sonra İstanbul’a göç etmek zorunda kaldık. Lise eğitimimi İstanbul’da devam ettirip bitirdim. Çocukluktan gelen müzik tutkusunu İstanbul’da devam ettirmek istiyordum. Müzik grupları ile birlikte solistlik yaparak çalışmaya başladım. Birkaç sene sonra gruptan ayrılıp tek başıma sahnelere gitmeye başladım. Sektörün en hareketli yıllarında bir evlilik yaptım ve sahnelerden 5 yıl kadar uzak kaldım. O dönemler sektörün en hareketli, en canlı dönemleriydi. 5 yıl benim için büyük bir kayıp oldu tabi ki. Müzik benim hayatımın bir parçasıydı diyebilirim.

Kariyer hayatınızda ilk kez profesyonel bir albüm ve klip çalışması yaptınız, neler hissediyorsunuz?

SÖZ VE MÜZİĞİ SEVGİLİ AKIN ZURNACI’YA AİT OLAN “ANLATAMIYORUM” ESERİNİ COŞKUN KIVILCIM ARANJÖRLÜĞÜNDE BİTİRİP EYÜP DİRLİK YÖNETMENLİĞİNDE KLİPLENDİRDİK

Yaklaşık 18 yıldır sahne hayatıma devam ediyorum. Maalesef profesyonel anlamda albüm çalışmam olmadı. Nasip olmadı diye düşünüyorum. 1 yıl önce dört eserin bulunduğu albüm çalışmam oldu. Stüdyo aşamasından sonra çalıştığım ekip ile birlikte karar verdiğimiz iki esere klip çekme kararı aldık. Maalesef dünyayı etkisi altına alan hastalık nedeni ile ertelemek zorunda kaldık. Hazırda olan çalışmalarımızı dijital ortamlarda yayınladık. Yaklaşık iki ay önce sahnelerimde de sürekli okuduğum söz ve müziği sevgili Akın Zurnacı’ya ait olan “Anlatamıyorum” eserini Coşkun Kıvılcım aranjörlüğünde bitirip Eyüp Dirlik yönetmenliğinde kliplendirdik. Yıllardır emek verdiğim bir işin sonunda sektörün duayenleri ile birlikte çalışmak beni bir hayli heyecanlandırdı. Hem stüdyo aşaması hem de klipte çok titizlikle çalışıldı. Ekip profesyonel olunca fikirler de çoğalmaya başlıyor. Şu anda DFM Yapım etiketi ile müzik kanalları ve tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı. Bu kadar zorlu bir süreçte müzik yapmak tek tesellimiz.

Meşakkatli bir yol. Mutlaka zorlukları vardır. Bu işin zorluklarını ve güzelliklerini bilmek ister okurlarımız?

Önce güzelliğinden bahsedeyim: Sahneye çıktığınızda aldığınız o coşkulu alkışlar ile motivasyonun yükselmesi ve dinleyicilerin beğenileri, sevgi göstergeleri, iltifatlar, övgüleri ile mutlu olabiliyorum… Zorluklarını aslında sayarak bitiremem: Hasta bile olsak, o gün huzursuz, mutsuz, modumuz düşük dahi olsa sahneye çıktıktan sonra gülümsemek zorundayız. Hiçbir izleyici sahnede negatif görünen bir sanatçıyı izlemek istemez. Şu anda sektör de ciddi bir rekabet söz konusu. Ben ve benim gibi bu işe yıllarını veren sanatçı arkadaşlarım dışında 3 ya da 5 dinleyici bulan herkes solist olmuş. Yani pasta küçük ama paylaşınca çok az düşüyor payımız. Herkes kendi işini yapmalı ki biz de yaptığımız iş den feyz alalım.

Müziğinizde ilham aldığınız kişiler kimlerdi? Kimlerden etkilendiniz? Kimleri örnek aldınız?

ÖRNEK ALMADIM KİMSEYİ, AKSİNE HEP ÖRNEK ALINMAK İSTEDİM

Yıldız Tilbe’yi beğenerek dinliyorum, hayranıyım diyebilirim. Sonra Aynur Doğan’ın okuduğu eserlere sahnelerimde yer veriyorum. Örnek almadım kimseyi, aksine hep örnek alınmak istedim.

Hedefleriniz nelerdi? Son yaptığınız çalışmalar ile hedefinize ulaşacağınızı düşünüyor musunuz?

İyi ve kaliteli işler yapıp sadece iyi anılmak istiyorum. Bu çalışmam ile sevenlerimin beklentilerini karşıladığımı düşünüyorum. Bu çalışmamın umarım bana yüz binlere konser vererek ödüllendireceğini umuyorum.

Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz, sizi nasıl etkiledi ve “ Anlatamıyorum” şarkısından sonra başka projeleriniz var mı?

Hala devam ediyor pandemi. Kötü etkiledi. Sonuçta bir hastalık, aylardır evlerimizden mecbur kalmadıkça çıkmıyoruz. Bu süre zarfında hazırda olan eğlenceli bir şarkımı kliplendirdik. Yaklaşık 2 ay önce de “Anlatamıyorum” eserini okumaları, stüdyo, klip aşaması yoğunluk ile geçti. İlerleyen dönemlerde yine albüm ve klip çalışmalarımız ile sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Dünyayı etkisi altına alan covit 19 hastalığının bir an önce bitmesi ve daha sağlıklı günlerde sahnelerimizde buluşmayı ümit ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle Ant Medya yönetim kurulu başkanı Arif Antlı olmak üzere tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkür ederim.

Röportaj: Aslı M. Sarı