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Mustafa Ali Akalın Büyük Yıldızlara Araba Satıyor

Mainburg kasabasında kurduğu MH VIP Design adlı şirketiyle otomotiv dünyasına iddialı bir giriş yapan iş adamı Mustafa Ali Akalın lüks araçlarda yaptığı estetik tasarımlarla büyük beğeni topluyor. Bir çok sanatçı ve futbolcunun müşterisi olduğu Mustafa Ali Akalın'dan biz de bilgiler aldık. Hadi araba severler sizleri röportajımıza bekliyoruz...

28 Ağustos 2020 Cuma 16:14
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Mustafa Ali Akalın Büyük Yıldızlara Araba Satıyor

Mustafa Ali Akalın

Büyük Yıldızlara Araba Satıyor

Merhaba Mustafa Ali bey nasılsınız?

 İyiyim çok şükür, siz nasılsınız...

Çevrenizde arabaya olan tutkusuyla bilinen biri olarak araba hobinizi mesleğe dönüştürmeye nasıl karar verdiniz?

Çocukluğumdan beri arabalara cok meraklıydım. "Bir gün bende bu arabaları degiştirip daha güzel şeyler yapacağım" derdim ve şu an hayallerimi gercekleştirdim diyebilirim.

Kurmuş olduğunuz bu oto dizayn şirketinden bahseder misiniz?

MH VIP DESİGN Şirketimi 2004 yılında kurdum. Daha önce Mercedes bayisinde teknisyendim ve kimsenin yapamadığı elektronik arızalı araçları bana yönlendiriyorlardı. Bu yüzden elektronik bilgim cok iyiydi ve araçlara sonradan ilk navigasyon sistemleri takmaya başladım ve dedim ki; artık kendi şirketimi kurmalıyım… 

Tasarımlarının her biri size mi ait ve neye göre tasarlıyorsunuz?

Tasarımlarımın her biri bana ait ve müşterinin isteğine göre tasarlıyorum. Bu konuda hayal gücü çok önemli.

ŞIK TASARIMLARI YOK SATIYOR

Yaşamını Almanya’da sürdüren Mustafa Ali Akalın, Bavyera eyaletinde bulunan Mainburg kasabasında kurduğu MH VIP Design adlı şirketiyle otomotiv dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Araba tutkusunu mesleğe dönüştürerek VIP araçlar modifiye etmeye başlayan Akalın, imza attığı şık, estetik ve konforlu tasarımlarla adını çok kısa süre içinde duyurmayı başardı. Şöhreti günden güne yayılan Akalın’ın müşterileri arasında ülkenin ünlü sanatçı ve futbolcuları da var. 

Müşterileriniz arasına süpriz isimlerin bir kaçını bizlere söyler misiniz?

Müşterilerimin içinde futbolcu, sanatçı, bakan, holding sahipleri her biri var çünkü biz her hayal edilen aracı gercekleştiriyoruz ve yürüyen ofisler üretiyoruz. Süpriz isimler tabii ki çok oluyor ama bunları şirket gizliliğinden dolayı söyleyemem.

Eğer Almanya'da yaşamasaydınız ülkemizde olsaydınız bu işi yine de yapabilir miydiniz?

Türkiye'de olsaydım belki bu kadar hızlı olmazdı. Ama tabiki de hayallerimi, kendi ülkemde de gercekleştirirdim.

Ülkemizden araç isteyenlere nasıl gönderiyorsunuz?

En çok aracı ülkemize gönderiyorum. Türkiye'de otomobil sevdalısı ve lükse değer verenler Avrupadan daha fazla ve bu araçları tırlarla göderiyorum.

Her erkeğin vazgeçilmezi arabalar sizin için neyi ifade ediyor?

Arabalar her erkeğin rüyasıdır, tabii ki benimde. Benim tek şansım bu rüyayı işe çevirmek ve amacım dünyanın en iyisi olmak.

Bir arabanın olmazsa olmazı nedir?

Tabii ki direksiyonu ve 4 lastiği...

Bir arabada asla kullanmayacağınız bir renk var mı?

Asla kullanmam dediğim bir renk yok her modele farklı renkler yakışıyor o yüzden ön yargılı olmamak gerek.

Dünyanın en iyisi olmak için neye ihtiyacınız var?

Şu an çok şükür doğru yolda ilerliyorum. Tabii ki şans benden taraf da olması lazım...

Tasarladığınız VİP arabalarında neye dikkat ediyorsunuz?

Kaliteye araçlarda kalite ve son kontrol cok önemli.

Eğer araba markalarından biri sizin olsaydı hangisini satın almak isterdiniz?

Mercedes.

Korona virüs sizi de etkiledi mi? Karantina sürecini nasıl geçirdiniz?

Korona karantina süreci çoğu şirketleri etkiledi. Biz de ise çok şükür ikiye katladı. İnsanlar VİP vanların değeri daha çok anladı ve iki araç seyahat ediceğimize tüm ailem bir araç da olsun dediler, bende gerçekleştirdim.

Sosyal medya da ne kadar aktifsiniz? 

Sosyal medya da fırsat buldukça aktif olmaya çalışıyorum.

HEDEF: DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK

MH VIP Design şirketinin müşterileri arasında Alman futbolcular, sanatçılar ve işadamları da var. Çok sayıda tanınmış isme lüks otomobil satan, ayrıca araçlarının içini dizayn eden Mustafa Ali Akalın, şirketler için de VIP arabalar tasarlıyor. Başarılı girişimcinin hedefi ise alanında dünyanın en iyisi olmak.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak?

Tabii ki 2021'de değişik projelerle devam ediceğiz. Şu an bunlar süpriz kalsın merakla bekleyin.

Son olarak okuyucularımıza neler söylersiniz?

Son olarak herkese hayallerinin peşinden koşmasını öneririm, çünkü hayalsiz bir hayat olmaz...

Röportaj Elif Hayvalı

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ali AkalınMainburgMH VIP DesignRöportaj Elif Hayvalı
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