MÜSLÜM GÜRSES & SEGAH DÜETİ TIKLANMA REKORLARI KIRIYOR!

RÖPORTAJ: MEHMET ALİ BABAR

"Müslüm Gürses'in seslendirdiği ve Elenor Müzik arşivinde özenle saklanan "SEVİLMEDEN YAŞANIRMI" isimli eserde Segah Müslüm Gürses'e eşlik etti"

Muhteşem sesi ve Sahne performansıyla Müzik Camiasında adından sıkça söz ettiren, "ALIŞIRIM" ve "SON MEKTUP" ile tanınan Ünlü Sanatçı Segah, Mahzendeki şarkılar 3 albümüne bir demo okutulurken, yapımcı Muhteşem Candan tarafından ses tınılarının yakıştığının fark edilmesi ile, Elenor Müzik'den Müslüm & Segah düeti için teklif alır. Alto bir sese sahip olan ve erkek tonundan da şarkıları okuyabilen Segah, bu düette eseri Müslüm Gürses'in orjinal tonundan seslendirir.

Müslüm Gürses'e düşkünlüğü ile bilinen Segah "Müslüm baba ile düet yapmaktan büyük onur duydum. Benim için ölümsüz bir kariyer oldu" dedi.

Müzik severler tarafından özlemle beklenen Mahzendeki şarkılar 3 'ün devamı olan bu eserin sözü ve müziği Cevdet Bülbül'e, yönetmenliği Sendur Aydın'a, kayıt mix ve mastering'i Ozan Beydağı'na ait.

İlk önce Müslüm baba dostlarına dinletilip tam not alan Müslüm & Segah düeti Elenor Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda ve Elenor Müzik Youtube kanalında yayına sunuldu. Şimdiden izlenme ve dinlenme rekorları kıran düet, Dinleyiciler tarafından "Yılın Şarkısı" yakıştırması yapıldı.

Arabesk bir çocukluğum vardı!

Psikolojik rahatsızlığından dolayı çalışamayan İşçi bir babanın, ev hanımı bir annenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldim.

Arabesk bir yaşamdan geliyorum diye bilirim. Ekonomik sıkıntılarımızından dolayı babam çok zor şartlar altında hayatımızı idame edebiliyormuş. Halam bir gün babama " Bak kardeşim sizin geçiminiz ortada Segah'ı bize verin biz büyütelim demiş. Tabi Annem bu olaya karşı gelmiş ama babam karşısında pek de söz söylemeye yetkisi olmadığı için, Halamın ısrarıyla beni ona veriyorlar.

Aynı mahallede oturduğumuz için evlerimiz bir birine çok yakındı. bir gün öğle vakti okul dönüşü eve geldim. Halam (Annem) Babamla tartışıyordu. Kızımı istiyorum ver onu bana. Vermezsen herşeyi anlatacağım diyordu. Aman ALLAH'ım üstüme sanki kaynar sular dökülüyordu. Bir şakamıydı bu acaba diyordum kendi kendime. Küçük bedenim bir ara beni taşımayacak gibi oldu sendeledim. Evin kapısına dayadım omuzumu ve hıçkıra hıçkıra ağladım. Kavga sesleri mahalleyi sarmıştı.. O zamana kadar Öz Babamı dayım biliyordum. Tabi öğrenince gerçekleri kabul etmedim. Halam ve eniştem beni o zamana kadar büyütmüş okutmuşlardı. Gerçek ailem onlardı. Nasıl onları bırakıp gide bilirdim ki. Hastalandığım zaman baş ucumda halam (annem) vardı. Eniştem (Babam) vardı.

Beni en güzel şekilde yetiştirdiler, okuttular. İstanbul Üniversitesi siyasal bilimler fakültesi kamu Yönetimi'ni çok güzel derecelerle bitirdim.

Erdem siyavuşgil Sahne aldığım bir etkinlikte beni çok beğendi

Ailem benim Müzikle uğraşmamı istemiyorlardı. Ama müzik ruhumda vardı. Bir gün bir arkadaşımın ısrarıyla Ordu evinde sahneye çıktım. Sesim çok beğenildi ve ondan sonra Müzik hayatıma girmiş oldu. Sevgili Ajda Pekkan ve bir çok ünlü ismin şan hocası olan, Rahmetli opera sanatçısı, Erdem siyavuşgil Sahne aldığım bir etkinlikte beni çok beğendi. "Kızım sen alto bir sessin ve her tarzı okuya bilicek özel bir sessin var. Benimle çalışmak istermisin" ? dedi. Ve ilk Şan ve nota eğitimimi almış oldum.

Müslüm Gürses ile düet yapmak her sanatçıya nasip olmaz !

Muhteşem Candan benim için çok değerli bir insandır. Bir gün onu ziyarete gittim. stüdyoda Müslüm Babanın Mahzendeki şarkılar aldı albüm çalışmalarını sürdürüyorlar dı. "Gel dedi Bu şarkıyı oku" Okudum ama finalin neye çıkacağını bilmiyordum. Muhteşem bey Sesimi bir kaç kişiye dinletmiş. Herkes çok beğenmiş ve bu şarkı düet olsun demişler. Bana bu teklif gelince o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Hayran olduğum ve örnek aldığım usta ile düet yapacaktım. Çok titiz bir çalışma oldu. Şuan düet şarkımız müzik kanallarında ve sosyal medya da en çok dinlenen ve indirilen şarkılar listesinde birinci sırada. Emeği geçen herkese en çokta bana inanan ve güvenen Prodüktörüm Muhteşem Candan'a çok teşekkür ediyorum.