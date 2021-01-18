MÜSLÜM GÜRSES 3 GÜN KAYIPTI

Röportaj: Habib BABAR

O Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü adamı… Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer aldı. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşti… Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı… 1974 yılında ‘Derya’ isimli sinema filmiyle sanat hayatına merhaba diyen Alço,muhteşem oyunculuğuyla yapımcıların dikkatini çekti ve ‘Kötü Adam’rolleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.Usta oyuncu ile dününü bugününü konuştuk…Haydi buyurun keyifli röportajımıza….

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldim. Sinema kariyerim boyunca yaklaşık 300'ü aşkın filmde irili ufaklı rollerde yer aldım. İlkokul ve Lise eğitimini Eskişehir'de tamamladım. Daha sonra vatani görevimi Erzincan ve Erzurum'da yaptım. Gençliğimde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadım. Baba tarafım Bulgaristan göçmenidir. Dedem Kırkpınar Pehlivanı Kel Aliço'dur… Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç Gazetelerinde mankenlik yaptım. 1974 yılında Okan Uysaler'in yönetmenliğini yaptığı filmle Yeşilçam’a geçtim.

YEŞİLÇAM OYUNCULARINA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR

FİLM VE DİZİLERDE NEDEN YEŞİLÇAM OYUNCULARI YOK SİZCE?

(Bu sorumuza içini çekerek cevap veriyor…) Yeşilçam oyuncularına neden sahip çıkmıyor anlamıyorum. Yeni nesil bir ekip kurmuş, aynı isimler sürekli benzer senaryo içeren filmlerde rol alıyor. Sinemanın oluşumunda Yeşilçam döneminde hizmet etmiş ustaların hiç mi payı yok? Türk sinemasını bizler bir noktaya getirdik, yeni nesile ekmek kapısı açtık. Genç sinemacılar Yeşilçam ruhuna hiç sahip çıkmıyor! Yeşilçam’a sırtlarını döndüler. Sinema sektörüne ekmek kapısı açan isimleri dışlamamak lazım. Yeşilçam oyuncularına biraz üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yeşilçam emektarları hep fedakarlık yaptı. Birçok emektar İstanbul’u terk etti… Yazık çok yazık… Hiçbir Yeşilçam oyuncusu üvey evlat muamelesi görmeyi hak etmiyor.

ZAMANIMIZDA ÖZVERİ, GERÇEKÇİLİK, EMEK VE MÜTEVAZİLİK VARDI

OYUNCULUKTA KAÇ YILI DEVİRDİNİZ?

Oyunculukta kırk üçüncü yılımı devirdim….Bizim dönemimizde sinemada gerçek anlamda emek, gerçeklik, özveri ve mütevazılık kavramları vardı. Oysa şimdi bunların neredeyse esamisi okunmuyor. Bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım, alnım ak, başım dik yürüdüm. Bundan sonra da bu yürüyüşümden asla taviz vermeyeceğim..

YEŞİLÇAM FİLMLERİYLE YENİ FİLMLER ARASINDAKİ FARK NE SİZE?

Bizler Yeşilçam’da öyle büyük paralar kazanmadık. İşimizi büyük özveri ve sevgiyle yapıyorduk. Yeni oyuncular o dönem aldığımız paranın yirmi mislini alıyor. Durum böyle olunca genç nesil şimdi şımarık davranıyor sanki. Bir dizide rol aldıktan sonra hemen altına cip alıyor, kesmiyor koruma bile alabiliyor.

KÖTÜ KARAKTERİ OYNADIĞINIZ İÇİN PİŞMAN MISINIZ?

Asla hiç pişmanlık duymadım… Kötü adam karakterlerini gençler için oynadım. İyi ki oynamışım, çoğu gencimizi kadın satıcılarının elinden, uyuşturucu batağından korudum. Tabii ki ters köşe rolleri çok isterim. Çok güzel 3 çocuğu olan, kömür taşıyıp hamallık yapan, böbreğini satan bir adamı da oynadım. Oyuncu her rolü oynamalı.

YENİ SİNEMA FİLMİ GELİYOR

YENİ PROJENİZ VAR MI?

Evet,önümüzdeki aylarda çekimine başlanacak olan Türk v Lübnan ortak yapımı bir sinema filmi projesi var. Senaryo çok hoşuma gitti. Şuan kadro aşamasında… Bu filmin büyük ses getireceğine inanıyorum.

EVLİLİK NASIL GİDİYOR?

Gayet iyi, hiçbir sorunumuz yok… Karşılıklı anlayış ile mutlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz.

MÜSLÜM GÜRSES’TEN ÜÇ GÜN HABER ALAMADIK

BİZİMLE BİR ANINIZI PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

O kadar çok anım var ki, hangisini anlatsam acaba… Size merhum Müslüm Gürses ile ilgili bir anımı anlatayım… Rahmetli Müslüm Gürses’in bir filmi çekiliyordu. Merhum Temel Gürsu’nun yönetmenliğini yaptığı filmde benimle birlikte birçok isim yer alıyordu… Beyoğlu’nda çekimleri gerçekleştirilen filmde rol gereği bir araç gelecek Müslüm araca binecek,setin dışında inecek… Rahmetli’nin kafası biraz hoştu. Yönetmen motor dedi, araç hareket etmeye başladı. Müslüm Gürses’e yanaştı, Müslüm araca bindi. Durması gereken araç durmadan hareket etti. 3 gün boyunca Müslüm Gürses’ten haber alamadık. Çekimler 3 gün boyunca aksamıştı. Rahmetli araç ile evine gidiyor ve evde olduğunu söylemiyor…O dönem cep telefonu yok ki hemen arayıp nerede olduğunu öğrenesin.

CENAZELERDE YENİ NESİL OYUNCULARI GÖREMİYORUZ

YAŞAMINI YİTİREN OYUNCULARIN CENAZESİNE KATILAN ENDER OYUNCULARDANSINIZ NELER SÖYLEYECEK SİNİZ

Şunu unutmamak lazım sanatçıların iyi gününde herkes yanında olur. Topluma mal olmuş bir sanatçının cenazesine gidip ailesinin acısını bir nebze de olsa dindirebilirsen, bundan büyük saygı mı olur? Bu mesleği bizlere bahşeden sanatçılara karşı son görevi yapmayacaksak biz ne yapalım? Cenazelerde hep Yeşilçam oyuncuları var.Genç nesilden ne yazık ki kimseyi göremiyoruz. Cenazeye gelmezsen, usta oyuncularla nasıl kaynaşacaksın? Ekran önünde veya aynı set ortamını paylaşarak bilgi edindiğin usta sanatçıları neden yalnız bırakırsın? Saygı diye bir şey yok mu? Allah korusun ama genç nesilden biri öldüğünde biz yine gidiyoruz, her zaman da gideceğiz. Ama niye dünya kadar para kazanan genç nesil ve özellikle komedyenler cenazelerde yok? Yeni nesli bu yönden kınıyorum! Her akşam eğlenmeye giden yeni nesil neden cenazelere gelmez? Bir çelenk gönder en kötü! Herhalde cenazeye gelmekten utanıyorlar. Bir gün onlar da ölecek, ama onların cenazelerine kimse gitmeyecek maalesef.

OYUNCU ARKADAŞLARINIZ İLE GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ?

Tabi ki görüşüyorum, Engin Çağlar, Ediz Hun, Serdar Gökhan, Teoman Ayık, Ahmet Arıman ve gibi birçok oyuncu arkadaşımla bir araya geliyorum.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler.

Ben teşekkür ederim.