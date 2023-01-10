Murat Ercanlı: SEVGİ EĞİLMEDEN TAŞIYANA YARAŞIR

Türk dizi ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Murat Ercanlı ile önceki gün bir araya geldik. Oyunculuğunun yanı sıra hobi olarak taş boyama ve maket yapımı ile ilgilenen Murat Ercanlı ile yeni hobisi üzerine çok özel bir söyleşiye imza attık.

Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız Murat Ercanlı kimdir?

Ben,Murat Ercanlı. 1965 doğumlu olup uzun yıllar tiyatro ve sinema dizi reklam oyuncusu olarak mesleki tavrımı ve tarzımıyansıtmaktayım. Birçok reklam filmi dizi ve 30’a yakın sinema filminde rol aldım.

Mesleğiniz dışında şu anda hangi çalışma ve hobilerle ilgileniyorsunuz?

Mesleğimindışında hobi olarak taş boyama ve maket yapımı ile ilgilenmekteyim.

Maket çalışmanız edinmiş olduğunuz bir hobi midir yoksa almış olduğunuz bir eğitimin ürünü müdür?

Maketçalışması tamamen hobidir. Herhangi bir eğitim vs.almadım.

Maket çalışmanız nasıl ve nerede başladı?

7 ay öncetaş boyama ile başladım. Bizim evin balkonunda başladım.

Çalışmanızı ilerletmek için bir eğitim aldınız mı?

Herhangieğitimalmadım bu konu ile ilgili.Bana göre eğitim hayatın ta kendisi. Çünkü bu işi yapan doğayla büsbütün oluyor.

Türkiye genelinde sizden başka bu çalışma ile ilgilenenler var mı? Bu konuyla ilgili araştırmalarınız oldu mu?

Ülkemizde elbette çok daha iyi maket yapımı ile ilgilenen profesyoneller var.

Maket çalışmalarınızı yaparken neler hissediyorsunuz? Genellikle hangi zamanlar içerisinde çalışmanızı gerçekleştiriyorsunuz?

Sabah kahvesini balkonda içerkenbaşlıyorum hayal dünyasınıgerçekleştirmeye. İyi geliyor bana hep. Minikdünyanın hayalini yapmak.

Çalışmanızın süresi ne kadar sürüyor?

Çalışmaya göre değişiklik gösteriyor bu süreç. Bazen 10 - 15 günsürebiliyor çalışmalarım.

Çalışmanıza başlamadan önce hangi hazırları yapıyorsunuz?

Herhangi bir hazırlığımyok. Sadece bir öncekiçalışmanındetaylarını inceliyorum. Planlıçalışmıyorum.

Çalışmanızı yaparken özellikle dinlemeyi tercih ettiğiniz bir müzik ya da müzik türü var mıdır?

Evet,çalışmaesnasında klasik müzik ve meditasyon ezgileri hoşuma gidiyor.

Çalışmalarınızı yaparken edinmiş olduğunuz bir kaynak veya esinlendiğiniz örnekler oluyor mu?

Çalışmada esin kaynağımdoğanın ta kendisi. Elimdeki materyaller. Düğmeler yerde bulduğum materyallerportakal ağaçlarıiçin meselakırmızı mercimek esin kaynağım.

Bu zamana kadar kaç adet çalışma gerçekleştirdiniz?

Sanırım taş boyama ile birlikte 50’ye yakınçalışmam oldu.

Sizce her maket çalışması yapmak isteyen kişi kolaylıkla yapabilir mi?

Maket yapmak isteyen sabır ve materyal kullanımını hayali ile birleştirmeli.

Yeteneği olmayan kişiler nerelerden eğitim alması gerekir?

Yeteneği olmayan birisi nereden eğitimalırbilmem. Zatenyeteneğikeşfedebileceği ortam koşullardabulunmalı.

Maket çalışmanızın masraflarını siz mi karşılıyorsunuz?

Masrafları ben kemdim karşılıyorum. Yapıştırıcı,sprey,boya vs.

Malzemelerinizi nereden temin ediyorsunuz? Sipariş ettiğiniz ürünler oluyor mu?

Malzemeleri kemdim buluyorum. Çaykarıştırıcı atık ürünler. Kartonvs. sokaktaki yaprak mesela olabilir.

Maket çalışmanız kaç parçadan oluşuyor?

Bu yaptığım çalışmaya göre değişiyor. Bazen 200 bazen 800 parçadanoluşabiliyor.

Genellikle hangi ürünleri tercih ediyorsunuz?

Genel olarak ben doğanınsunduğu materyalleri tercih ediyorum. Taş, tahta bir içecek kapağı vs.

Arayıp ama bulamadığınız bir maket parçası oldu mu hiç?

Aradığımözel bir parçaolmadı olsa dahi kendim parçalardanoluşturuyorum. Sonuç itibariyle ben sadece hobi olarak yapıyorum.

Yaptığınız çalışmaları nerede saklıyorsunuz?

Yaptığımçalışmalar evin her yerinde.

Maket çalışmalarınızın satışını gerçekleştiriyor musunuz? Çalışmanızın satış fiyatı nedir?

Satışasunmayıdüşünmüyorumşimdilik ama en az 750 TL’den başlayabilmeli bu emek.

Sipariş üzerine çalışmalar yapıyor musunuz?

Sipariş üzerine çalışmıyorum. Tamamen bir hüzünbaz hayal benimkisi.

En çok yaptığınız çalışma ne oldu?

Ençok ev ve köy evi yapmayı evin içindekidetayları ortaya çıkarmayı seviyorum

İlk çalışmanızla son çalışmanız arasındaki fark nedir?

İlkçalışmalarımın basit ve detaysız olduğunugörünce yeniden tamirat tadilat yaparak geliştiriyorum.

Çalışmalarınızın zarar gördüğü ya da çalındığı oldu mu?

Çalışmalarımız elbette minimalizeedilmiş bir dünya. Bu yüzden dikkat edilmesi lazım.

Sizinle maket eğitimi almak için iletişime geçen oluyor mu?

Maketineğitimi olurmu, okur belki ama önce hayal dünyanızınalgılamalarınızınyüksekolmasılazım.

Çalışmanızın zorlukları nelerdir?

Zorluklar var elbet. Yaptırıcı güçlü olduğuiçin materyali iyi yere konuşlandırmak gerekiyor. Bazen zor olanıbaşarmaktır hayatın anlamı

Çalışmalarınızda sizi en çok üzen, en çok yoran, en çok kızdıran ve en çok sevindiren olay ne oldu?

Çalışmalarımda beni üzen bir şeyolmadı. Bilakisbittiğindekarşısınageçip bakmak mutluluk.

Bu çalışmaları sizin yapmadığınız konusunda yorumlar alıyor musunuz?

Bazenaaaaa sen mi yaptıninanmıyorum gibi yaklaşımlar olabiliyor.

Sinema ve tiyatro yoğunluğunuzdan maket çalışmanıza nasıl vakit ayırıyorsunuz?

İnsan hangi işi yaparsa yapsın kesinlikle kendine vakit ayırabilmeli. Benzatenartık tiyatro yapmıyorum. Sinema veya dizi olduğu zaman ara veriyorum ama özlüyorum bu çalışmaları.

Maket yapma hobisiyle ilgilendiğiniz için hiç pişman olduğunuz mu? Bırakmayı düşündünüz mü?

Bırakmak istemiyorum zira bu arınma gibi bir ritüel gibi çalışma.

Maket çalışmasının hayatınızdaki yeri nedir?

Maket çalışmasıhayatımda sadece bir hobi ve algılama hayati ve sadece güzel bir terapi diyebilirim.

Bizlere kıymetli vaktinizi ayırıp ve kapınızı açtığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir röportajı ve sanat çalışmasını vermiş olduğunuz bilgiler ışığında okuyucularımıza aktarma fırsatı bulduk. Böylesine muazzam ve emek dolu çalışmalar ürettiğiniz için ayrıca sizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizinde son olarak okuyucularımıza aktarmak istediğiniz veya özellikle belirtmek istediğiniz bir mesaj ya da bilgi var mıdır?

Okuyucularınızla umarım bir gün de sinema ve kamera önü ile ilgili sohbetler yaparız.Unutmayın ki sevgi eğilmedentaşıyana yaraşır. Kendinize zaman ayırın. Keşke dediklerimizi ertelemeyin. Sevgilerimle.