MURAT AKYOL AÇIKLADI: KORONA VİRÜSÜNE KARŞI TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

DÜNYAYI VE ÜLKEMİZİ ETKİSİ ALTINA ALAN Covid-19 KORONA VİRÜSÜ SİZİ NASIL ETKİLEDİ?

Konuya başlamadan önce salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören ve görmüş olan milletimize de tekrardan acil şifalar diler geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Her işletmeyi etkilediği gibi salgın benim de firmamı olumsuz yönde etkiledi. İçişleri Bakanlığından gelen “Güzellik Merkezi Kapatılsın” yönünde alınan karar sonrasında merkezimiz 16 Mart günü faliyetine ara verdi ve 3 aya yakın bir süre kapalı kaldı. Bu süre bizim için bir kayıp olsa da, bir yandan direniş oldu. Salgın bize azla yetinmeyi ve elde olanla nasıl ayakta kalmayı başaracağımızı öğretti. Bazı işletmeler faaliyetlerine kapılarını kapattığı anda durdururken bizim bir farkımız vardı. Bu fark sosyal medyanın gücü ve tanınır marka olmaktı. Sosyal medya da online randevu sayfası açtık ve kapalı kaldığımız süre boyunca çağrı merkezi ekibimiz ve sosyal medya uzmanlarımız İle yeniden açılacağımız güne kadar ileri tarihlere online randevularımızı alarak kendimizi normalleşme sürecine hazırladık. Uzun bir ara ardından İçişleri Bakanlığından gelen “Güzellik merkezleri açılsın” kararının ardından hızlı ama tedbirli bir şekilde merkezimizin kapılarını yeniden açtık.

EĞİTİM ALACAK OLANLARA İŞ FIRSATI!

Genç veya yetenekli meslek sahibi olmak isteyen kişilere de Murat Akyol öğretim konusunda destek veriyor. Bir kaç haftada alınacak workshop semineri sayesinde bu alanda ilerlemek isteyen kişilere de Murat Akyol üstün bileğileri sayesinde danışanlarına destek veriyor.

PEKİ KORONA VİRÜSÜNE KARŞI NASIL ÖNLEMLER ALDINIZ?

Açık konuşmak gerekirse biz zaten koronadan önce de hem kural gereği hemde yaptığımız iş gereği hijyen açısından her zaman maske ve eldiven kullanıyorduk. Çünkü bizim işimiz güzellik ve cilt olduğu için hijyen kurallarını korumak gerekiyor. Sedyelerin örtüsünden, ayak galoşuna hatta işlem anından kullanılan tüm ürünler kişiye özel tek kullanımlık açılıyordu, pandemi sürecinde değişmedi ama ekstra önlemler getirdik.

Merkezimize danışmanlarımız girmeden önce ateş ölçümü yapılıyor, ve içeriye randevu saati gelmeden asla alınmıyorlar. Bekleme salonumuz da eskiden yoğunluk sebebi ile kalabalık gruplar otururken şimdi ise tam aksine mesafeli oturma kuralı geldi ve herkese maske takma zorunluluğu olduğundan maske veriliyor. Gelenler her ne kadar ellerinin temiz olduğunu söylese de biz tekrardan önce ellerini yıkamalarını ardından dezenfektan ile steril etmelerini hatırlatıyoruz. Merkezimiz gün boyu havalandırılıyor. Her müşteri ardından işlem odaları steril edilip yeniden havalandırılıyor. Personelimiz de aynı kurallara bizzat uymaktadır. Tüm bunların yanı sıra bütün danışanlarımıza korona virüsü bilgilendirme formu vererek salgına karşı bir kez daha uyarıyoruz.

MERKEZİNİZDE TAM OLARAK HANGİ İŞLEMLER UYGULANMAKTA?

Öncelikle merkezimiz güzellik merkezi doğru ama her uygulamaya yer vermiyoruz. Evet doğru duydunuz çünkü biz herşeyi değil, yapacağımızın en iyisini merkezde uyguluyoruz. Bizi yakından takip eden tüm misafirlerimiz biliyor fakat ben bilmeyenler içinde açıklamak isterim. Kaş konusunda isim yapmış marka haline geldik. Kaş konturu, microblading kıl efekti kaş, kalıcı eyeliner ve dipliner uygulamaları, kalıcı ruj, cilt bakımı, dermapen, bb glow, ipek kirpik, kirpik lifting, lazer epilasyon, profesyonel makyaj, tırnak tasarımı ve yan dallarını uyguluyoruz. Merkezime inanmadığım ve güvenmediğim bir hizmeti koyup danışanlarımı üzmek istemediğim için, araştırmalarımı çok iyi yapıp yeni hizmetler ekliyorum.

MİCROBLADİNG KIL EFEKTİ KAŞTAN BAHSETTİNİZ TAM OLARAK AÇILIMI NEDİR?

Microblading, artık neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde uygulanan bir kaş tekniği. Eskiden bu teknik öncesi kaş konturu vardı. Şimdi ise daha doğal metotlarla kaş aralarına aynen kaş varmış gibi bitkisel boyalar ile efektler vererek doldurma işlemi oluyor. Hem kaşı kalınlaştırıyor hemde daha gür ve yoğun gözükmesini sağlıyoruz.

MİCROBLADİNG KAŞ KALICI MI?

Evet kalıcı ama bu süre tam anlamı ile uygulama yaptığımız cildin anatomik ve genetik yapısına göre değişiyor. Sekiz ay ile yirmidört ay arası kalıcı fakat dediğim gibi bazı ciltlerde dört seneye kadar kaldığı da biliniyor.

KALICI RUJ NASIL BİR UYGULAMA AÇIKLAR MISINIZ?

Kalıcı ruj, genelde danışanlarımın en çok tercih tercih ettiği işlemlerin arasında geliyor. Sevdikleri ruj renginin dudaklarında kalmasını ve hiç çıkmamasını istiyorlar. Bizde bu beklentilerine kalıcı ruj işlemi ile cevap veriyoruz. Sağlığa zararı olmayan bitkisel kalıcı makyaj boyaları ile dudaklara uygulanan pigment yüklemesi sonrası yapılan işlem iki seneye kadar kalıcıdır ve istenirse günlük ruj sürerek rengi değiştirebilirler. En büyük konforu ise ıslak alanlarda kalıyor olması. Bir yemek sonrası ruj tazele sorununu ortadan kaldıran bu uygulamamızı artık bir çok kadın tercih ediyor.

AKYOL ESTETİK SAHİBİ MURAT AKYOL UYARIYOR!

Kendisini güzellik ya da kalıcı makyaj uzmanı olarak tanıtan kişilere itibar etmemeniz gerektiğini açıklıyor. Bir çok kişinin bu hizmeti yetkisi ve diploması olmadan yaptığını söyleyen Murat Akyol bir çok hizmet almak isteyen insanın da yine bu durumdan dolayı mağdur olduğunu dile getirdi. Bu uygulamaları yapmak için bir iş yeri açmak yeterli değil, diploması, vergi dairesi mükellefi, esnaf veya ticaret odası üyesi olunması bununla beraber iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulundurması şart ve zorunlu diyerek okurlarımızı bilgilendirdi.

İSTANBUL DIŞINDA BAŞKA ŞEHİRLERDE MERKEZİNİZ VAR MI YA DA FRANCHİSİNG İSİM HAKKI VERECEK MİSİNİZ?

İstanbul merkezimiz dışında başka merkezimiz bulunmuyor. Olursa yine resmî sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yaparız. Bunu belirtmemim sebebi, adımızı kullanan kişilere karşı tedbirli olunmasını istiyoruz. Olursa zaten bunu bizler resmî olarak kamu adına açıklarız. Başka şehirlerde franchising bayii anlaşması İçin görüşmelerimiz devam ediyor fakat bu anlaşmayı sadece İstanbul’da olan düzenimiz ile aynı düzeni koruyacak yatırımcılarla yapacağız.

AYNI ZAMANDA SÖZ YAZARI, BESTECİ VE YORUMCU OLARAK YENİ PROJELERİNİZ VAR MI, MÜZİK DÜNYASINDA SİZİ YENİDEN GÖRECEK MİYİZ?

Evet yine aranjörüm Suat Aydoğan ile kısa zaman sonra sürpriz bir çalışmaya başlayacağız. Gerçekten sürpriz bir proje olacak bunun için çok heyecanlıyım. Yaptığım her iş benim olduğu için heyecan duydum ama bunun tadı bir başka olacak. Dinleyicilerimin benden beklemediği bir tarz ile bu sefer yorumumu ortaya koyacağım. Bu konuda benden desteğini hiç esirgemeyen Suat Aydoğan imzası taşıyacak olan bu şarkıma yine güzel bir klip çekip müzik severlere sunmaya hazırlanıyorum.

Röportaj: Elif Hayvalı