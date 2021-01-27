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Murat Ak

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27 Ocak 2021 Çarşamba 17:10
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Murat Ak

Murat Ak: Şiir, sözün en güzel halidir

Başarılı yazar Murat Ak ile yazın hayatına ve “Nefes” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Murat Ak kimdir?

1993 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğdum. Yaklaşık 6 yıl İstanbul ilinde ikamet ettim. Sonra özel sebeplerden dolayı memleketim olan Malatya’ya dönmek zorunda kaldım. Halen Malatya’da yaşıyorum. Muhasebe işi yapıyorum. Her şeyden önce hayatı sorgulayan, hayatın muhasebesini yapan, mutlak doğruyu arayan, birey ve toplum üzerinde araştırmalar ve gözlemler yapan, kısacası iyinin ve güzelin peşinde olan biriyim.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

İnsan; yaradılış itibariyle her zaman anlamlı ve güzel olanı sever, güzel olanı ister. Bu, her konuda böyledir ve herkes için geçerlidir. Mesela alışveriş yaparken her şeyin en iyisini, en güzelini almak istersiniz. Konuşurken bile en güzel sözleri, cümleleri kullanmak istersiniz.  Karşınızdaki kişiyi dinlerken bile ondan en güzelini, en anlamlısını duymak istersiniz; çünkü güzel ve anlamlı sözler, daima insanın hoşuna gider. İnsanı dinlendirir, rahatlatır ve bir ferahlama hisseder insan. Hele bir de söylenenlerin içinde derin manalar varsa insanın derin düşüncelerinde yelken açmasını, engin ufuklara bakmasını sağlar. Bununla ilgili binlerce örnek verebiliriz. O yüzden sözü uzatmadan sorunuza dönelim. Yazın hayatımın başlaması; sözünü ettiğimiz iyiyi, güzeli arama duygusundan gelir. Bir şey anlatacaksam veya anlatmak istiyorsam bunu en güzel şekilde anlatmam gerekir, diye düşündüm. Bana göre şiir, sözün en güzel halidir. Bir olayın, durumun veya derin bir duygunun söze en güzel şekilde yansımasıdır. İşte bu sebepten bazı şeyleri önce şiirle anlatayım, dedim. Böylece yazın hayatım, başlamış oldu.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Benim esin kaynağım, aslında hayatın ta kendisidir. Yaşanmış olaylar, yaşadıklarım veyahut şahit olduklarımdır. “Yazdıklarınızın hepsi tamamen gerçek midir?” diye soracak olursanız; ne büsbütün  gerçektir ne de tamamen hayal ürünüdür. Gerçek, yaşanmış bir olaydan yola çıkar, hayal ürünü ile destekleyip en güzel bir şekilde anlatmaya çalışırım. Buradaki amacım ise insanlığa bir şeyler katabilmektir. Kişinin bireysel hayatından tutun, topluma, toplum düzenine yarar sağlayacak bir şeyler katmaktır. Bu konuda istiklal şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Beyazıt Akman, İskender Pala gibi isimleri  örnek alırım. 

Geçtiğimiz eylül ayında okurlarla buluşan “Nefes” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

“Nefes” adlı eserimde aşk, din, adalet, insani değerler, birlik ve beraberlik gibi toplumu ilgilendiren birçok konuyla ilgili şiirler mevcuttur. Halkın içinden biri olarak hem kemdi yaşantımda hem de içinde bulunduğumuz toplumda bulunan, çözülmesi gereken sıkıntı ve problemleri yansıtmaya çalıştım. Kitabı yazmaktaki amacım, toplumun belirttiğim hususlarda daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olmak.

“Nefes” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

İnsanlar, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak zorundadır. Hiçbir insan, yaşamını tek başına devam ettiremez. Birlik ve beraberlik içerisinde, yani toplum olarak yaşamak da belirli kurallar gerektirir ve bu kuralların din, dil, ırk, mezhep, sınıf, zümre, meslek vb. şekilde ayrım gözetmeksizin, söz konusu değerler, toplumun zenginlik kaynağı şuuru ile her kesimden insanı kapsayıp, kişilerin inancına, iradesine, hürriyetine saygı ve hoşgörü ile yaklaşılarak adaletle uygulanmalıdır. Aynı zamanda toplumu bir arada tutan değerler zinciri vardır. Bunlar; sevgi, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, emanete sahip çıkma, çalışkanlık, kin gütmeme, başkasının hakkını yememe, hakkı gözetme gibi değerlerdir. Bu değerler zincirinden biri kopacak olursa diğer halkalar da bir bir kopar ve zincirin bütün halkaları kopmuş olur neticede. Bahsettiğim değerlerin en önemlisi ise adalettir. Adalet, bütün değerlerin ham maddesidir. Adaletin bozulduğu bir toplumda bütün değerler bozulmuş ve o toplum, yıkılmaya mahkûm olmuş demektir diye bunlar, Nefes’in okurlara vermek istediği asıl mesajlardır, diye belirtmiş olalım.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Nefes almak; sözlükteki manasıyla oksijeni ağız ve burun yardımıyla ciğerlere çekmek, yani soluk alıp vermek olsa da insanın dinlenmesi, rahatlaması, huzura kavuşması, felaha ermesi şeklinde de mecaz anlamda kullanılır. Kitaba “Nefes” isminin verilmesinin sebebi de mecaz anlamdır. Bahsetmiş olduğumuz toplum kuralları ve değerler zincirine uyulduğunda toplumun mutlu olması, huzura ermesi, felaha kavuşmasına dair bir benzetmedir.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Evet, eminim, başarıya ulaşacaktır. Yeter ki okurlarca keşfedilmiş olsun. Kitabın içeriği, belirli bir zaman dilimine, yani sadece bulunduğumuz zamana ait değerleri değil; gelecek tüm zamanlarda geçerli olacak değerleri kapsamaktadır. Bu nedenle belki daha erken, belki biraz daha geç mutlaka başarıya ulaşacaktır.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Toplumu doğrudan ilgilendiren birçok konuya dair hususlar, sözün en güzel hali olan şiirle estetik bir şekilde anlatılmıştır.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

Evet, var. Kişinin bireysel, aile, iş ve sosyal hayatı ile yine ideal bir toplum ve yönetim şekli ile ilgili sosyolojik, psikolojik ve felsefi nitelik taşıyan bir eser üzerinde çalışıyorum ve araştırmalar yapıyorum. En kısa zamanda okuyucularımla buluşturmak, hedeflerim arasında

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

“Önce Vatan” demek isterim. Bu yüzden Önce Vatan Gazetesi’ni okumalıyız. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat AkNefes
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